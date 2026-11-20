PROTIV Kristijana Golubovića, kako prenose domaći mediji, podneta je krivična prijava u četvrtak od strane beogradske policije zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Foto: Printskin/Jutjub/ BALKAN INFO - Zvanični kanal

Kako se dalje navodi, Kristijan Golubović je prethodno na ulici navodno uputio pretnje A. P. i njegovoj supruzi M. P., nakon čega je čitav incident prijavljen nadležnim organima.

Nekadašnji rijaliti učesnik se po pozivu odazvao u policijsku stanicu gde je dao izjavu i saslušan, nakon čega je doneta odluka da se brani sa slobode.

Dalju istragu i postupak u ovom slučaju vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Nije se pojavio na ročištu sa Kristinom

Kristina Spalević otkrila nam je tada kako je prošlo ročište, te otkrila novi datum suđenja.

- Kratko, nije se pojavio Kristijan, njegova advokatica kaže, nije informisan. Informisana cela Srbija, ali Kristijan nije. Tako da, odloženo je za drugi decembar. Naravno da me začudilo, u neku ruku mi je drago što je tako, mislim nije mi drago što se bespotrebno odugovlači proces, apsolutno samostalno vodim brigu o deci, ne vidim razlog da se to rasteže - rekla je Kristina pa objasnila:

- On je bio u centru isto kao i ja, tako da nije mogao da ne zna. Drugi decembar nije daleko, nadam se iskreno ishodu, kakav treba da bude.

(Telegraf)

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