KONCERT sarajevskog kantautora Dina Merlina, koji je trebalo da se održi 30. decembra na splitskoj Rivi, zvanično je otkazan nakon reakcije javnosti i peticije pokrenute pre nekoliko dana.

Foto: ATA images/A. Ahel

Odluku o otkazivanju saopštio je gradonačelnik Splita, Tomislav Šuta, na konferenciji za medije.

Gradonačelnik je obelodanio da do potpisivanja sporazuma sa muzičarem ipak neće doći:

- Dužan sam da obavestim javnost da sve ide u smeru toga da ugovor za Dina Merlina neće biti zaključen - rekao je Šuta, a preneo Dalmatinski portal.

Prema navodima portala Index.hr, Šuta je istakao da je lično prelomio da ne stavi potpis na ugovor jer je čitava situacija otišla u pogrešnom smeru, uz ocenu da je javnost bila pogrešno informisana.

Peticija građana i pitanje medicinskog aparata

Ovakav potez gradskih vlasti usledio je nakon što je više od 20.000 građana potpisalo peticiju sa zahtevom da se planirani nastup otkaže, a predviđena budžetska sredstva preusmere na nabavku PET/CT uređaja za Klinički bolnički centar Split.

Osvrnuvši se na ove zahteve, Šuta je poručio:

- Ovde se uopšte nije radilo o mogućnosti nabavke PET/CT uređaja.

Finansijski detalji i troškovi produkcije

Dan pre održane konferencije, iz Grada Splita je saopšteno da bi Merlinov bruto honorar iznosio 140.000 evra, dok su troškovi produkcije na Rivi bili procenjeni na 160.000 evra.

Međutim, Šuta je pojasnio da je iznos od 140.000 evra predstavljao okvirnu procenu s obzirom na to da postupak javne nabavke još nije bio priveden kraju.

Takođe je naveo da je menadžment pevača ponudio da samostalno preuzme deo troškova produkcije u iznosu od oko 80.000 evra.

Splitski gradonačelnik je dodao da mu je žao onih koji su već rezervisali smeštaj u Splitu da bi prisustvovali koncertu.

Sam Dino Merlin, kao ni njegov menadžment, do sad se nisu oglasili povodom otkazivanja splitskog nastupa.

Podsećanja radi, krajem avgusta ove godine otkazan je i koncert ovog izvođača u Kraljevu, tada iz tehničkih razloga.

(Blic)

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