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AFTER PARTI UZ GITARU I HITOVE: Željko Vasić nastavio druženje sa publikom i posle jubilarnog koncerta (FOTO)

Dušan Cakić

07. 11. 2026. u 23:37

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POP zvezda Željko Vasić održao je večeras veliki solistički koncert u Plavoj dvorani Sava centra, povodom 25 godina karijere, odnosno četvrt veka na muzičkoj sceni.

АФТЕР ПАРТИ УЗ ГИТАРУ И ХИТОВЕ: Жељко Васић наставио дружење са публиком и после јубиларног концерта (ФОТО)

Foto: Novosti

Ipak, muzičko veče nije završeno poslednjom pesmom na velikoj sceni, jer je pevač priredio nesvakidašnje iznenađenje onima koji su došli da ga slušaju.

Foto: Novosti

Nakon koncerta, Željku je zapevao u foajeu Sava centra, gde mu se pridružio gitarista, a spontano druženje sa fanovima pretvorilo se u svojevrsni akustični nastavak nastupa.

Foto: Novosti

Pevao je svoje velike hitove „Žena kao ti“, „Svrati na piće“ i „Večiti romantik“, a publika koja se zatekla u foajeu uživala je u prilici da mu se pridruži, fotografiše se i još malo ostane u muzičkoj atmosferi jubilarne večeri.

Foto: Novosti

Tako je Vasić, na originalan način, produžio slavlje povodom četvrt veka karijere i pokazao da se najlepši susreti sa publikom ponekad dešavaju i onda kada se svetla velike scene već ugase.

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