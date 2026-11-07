AFTER PARTI UZ GITARU I HITOVE: Željko Vasić nastavio druženje sa publikom i posle jubilarnog koncerta (FOTO)
POP zvezda Željko Vasić održao je večeras veliki solistički koncert u Plavoj dvorani Sava centra, povodom 25 godina karijere, odnosno četvrt veka na muzičkoj sceni.
Ipak, muzičko veče nije završeno poslednjom pesmom na velikoj sceni, jer je pevač priredio nesvakidašnje iznenađenje onima koji su došli da ga slušaju.
Nakon koncerta, Željku je zapevao u foajeu Sava centra, gde mu se pridružio gitarista, a spontano druženje sa fanovima pretvorilo se u svojevrsni akustični nastavak nastupa.
Pevao je svoje velike hitove „Žena kao ti“, „Svrati na piće“ i „Večiti romantik“, a publika koja se zatekla u foajeu uživala je u prilici da mu se pridruži, fotografiše se i još malo ostane u muzičkoj atmosferi jubilarne večeri.
Tako je Vasić, na originalan način, produžio slavlje povodom četvrt veka karijere i pokazao da se najlepši susreti sa publikom ponekad dešavaju i onda kada se svetla velike scene već ugase.
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