POSNE ROZEN KOCKE: Sa suvim kajsijama i orasima

Mekan, sočan i mirisan fil između nežnih rozen kora, sa slatkim premazom od džema od kajsija i mlevenim orasima na vrhu… Kombinacija kojoj je teško odoleti!

FOTO: Novosti

Sastojci:

1 pakovanje rozen kora

300 ml vode

250 gr šećera

200 gr posnog margarina

500 gr mlevenih suvih kajsija

230 gr mlevenih oraha

200 gr mlevenog posnog keksa

2 kašike džema od kajsija za premazivanje

3 kašike mlevenih oraha za posipanje

Priprema:

U šerpu sipajte vodu i šećer, pa zagrevajte dok ne provri i dok se šećer potpuno ne otopi. Sklonite šerpu sa ringle i dodajte margarin. Mešajte dok se potpuno ne otopi. Dodajte mlevene suve kajsije, orahe i mleveni keks. Sve dobro promešajte dok ne dobijete lepu, ujednačenu smesu. Pripremljenim filom ravnomerno filujte rozen kore. Kolač opteretite plehom i ostavite preko noći da se lepo stegne i kore omekšaju. Sutradan celu površinu premažite džemom od kajsija i pospite mlevenim orasima. Isecite na kocke i poslužite!

Prijatno!