Torte i kolači

POSNE ROZEN KOCKE: Sa suvim kajsijama i orasima

Milena Tomasevic

06. 11. 2026. u 16:00

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Mekan, sočan i mirisan fil između nežnih rozen kora, sa slatkim premazom od džema od kajsija i mlevenim orasima na vrhu… Kombinacija kojoj je teško odoleti!

ПОСНЕ РОЗЕН КОЦКЕ: Са сувим кајсијама и орасима

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 pakovanje rozen kora
  • 300 ml vode
  • 250 gr šećera
  • 200 gr posnog margarina
  • 500 gr mlevenih suvih kajsija
  • 230 gr mlevenih oraha
  • 200 gr mlevenog posnog keksa
  • 2 kašike džema od kajsija za premazivanje
  • 3 kašike mlevenih oraha za posipanje

Priprema:

U šerpu sipajte vodu i šećer, pa zagrevajte dok ne provri i dok se šećer potpuno ne otopi. Sklonite šerpu sa ringle i dodajte margarin. Mešajte dok se potpuno ne otopi. Dodajte mlevene suve kajsije, orahe i mleveni keks. Sve dobro promešajte dok ne dobijete lepu, ujednačenu smesu. Pripremljenim filom ravnomerno filujte rozen kore. Kolač opteretite plehom i ostavite preko noći da se lepo stegne i kore omekšaju. Sutradan celu površinu premažite džemom od kajsija i pospite mlevenim orasima. Isecite na kocke i poslužite!

Prijatno!

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