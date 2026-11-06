POSNE ROZEN KOCKE: Sa suvim kajsijama i orasima
Mekan, sočan i mirisan fil između nežnih rozen kora, sa slatkim premazom od džema od kajsija i mlevenim orasima na vrhu… Kombinacija kojoj je teško odoleti!
Sastojci:
- 1 pakovanje rozen kora
- 300 ml vode
- 250 gr šećera
- 200 gr posnog margarina
- 500 gr mlevenih suvih kajsija
- 230 gr mlevenih oraha
- 200 gr mlevenog posnog keksa
- 2 kašike džema od kajsija za premazivanje
- 3 kašike mlevenih oraha za posipanje
Priprema:
U šerpu sipajte vodu i šećer, pa zagrevajte dok ne provri i dok se šećer potpuno ne otopi. Sklonite šerpu sa ringle i dodajte margarin. Mešajte dok se potpuno ne otopi. Dodajte mlevene suve kajsije, orahe i mleveni keks. Sve dobro promešajte dok ne dobijete lepu, ujednačenu smesu. Pripremljenim filom ravnomerno filujte rozen kore. Kolač opteretite plehom i ostavite preko noći da se lepo stegne i kore omekšaju. Sutradan celu površinu premažite džemom od kajsija i pospite mlevenim orasima. Isecite na kocke i poslužite!
Prijatno!
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