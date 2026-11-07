AU, DA LI JE OVO REALNO? Šef kabineta Zelenskog mora da plati kaznu jer se poslužio ruskim jezikom
ŠEF kabineta ukrajinskog predsednika Kirilo Budanov platiće novčanu kaznu zbog korišćenja ruskog jezika tokom događaja održanog 2. novembra u Petropavlovskoj Borščagovki, a pravne procedure zbog kršenja zakona o državnom jeziku već su pokrenute, saopštila je ukrajinska poverenica za zaštitu državnog jezika Olena Ivanovska.
Ona je u objavi na Fejsbuku navela da je sa Budanovim obavljena komunikacija tokom koje je on priznao da je prekršio propise o upotrebi ukrajinskog jezika, prenosi Ukrajinska pravda.
- Činjenica o prekršaju je priznata, bez pokušaja da se pronađu opravdanja ili uključe olakšavajuće okolnosti. Kazna predviđena zakonom biće plaćena u propisanom roku - navela je Ivanovska. Ona je istakla da se postupak državnog nadzora sprovodi u skladu sa zakonom i naglasila da takvi slučajevi "moraju da se rešavaju kroz institucije pravne države, a ne putem javnog linča na društvenim mrežama".
- Pravna država se upravo po tome razlikuje od haosa - greška se evidentira, priznaje i ispravlja zakonitim putem, a ne linčovanjem na društvenim mrežama - poručila je Ivanovska. Ona je pozvala javnost da incident ne koristi kao povod za uznemiravanje i napade na Budanova na društvenim mrežama.
(Tanjug)
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