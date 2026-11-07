SVAKI SUSRET IMA POSEBNU EMOCIJU: Ceca Ražnatović osmi put pred bugarskom publikom u Sofiji, uz tri sata svojih najvećih hitova (FOTO)
NAJVEĆA balkanska estradno-muzička folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović održala je večeras, u subotu, 7. novembra, spektakularan nastup u bugarskoj prestonici Sofiji, u dvorani „Arena 8888“, koja je bila ispunjena do poslednjeg mesta.
Bio je to njen osmi nastup u ovoj koncertnoj dvorani, a veliko interesovanje publike još jednom je potvrdilo koliko je njena muzika popularna među bugarskim obožavaocima.
Čim se pojavila na bini, publika ju je dočekala ovacijama i gromoglasnim aplauzom, a atmosfera je od samog početka bila na vrhuncu. Koncert je otvorila pesmom „Oproštajna večera“, nakon čega su se nizali hitovi koji su obeležili njenu višedecenijsku karijeru.
Tokom tročasovnog nastupa Ceca je izvela pesme „Šta je to u tvojim venama“, „Zaboravi“, „Neodoljiv, neumoljiv“, „Kad bi bio ranjen“, „Nevaljala“, „Lepi grome moj“, „Trepni“, „Autogram“, „Mrtvo more“ i „Da ne čuje zlo“, kao i brojne druge numere koje je publika pevala zajedno sa njom.
Posebnu zanimljivost predstavlja i to što je bugarska publika i danas često oslovljava prezimenom Veličković, koje je nosila pre udaje, pa je za mnoge obožavaoce ostala "Ceca Veličković", pod imenom pod kojim su je i zavoleli.
Veliku dobrodošlicu pevačica je osetila već po dolasku u Sofiju. U hotelskom apartmanu sačekali su je brojni buketi, a soba je bila ispunjena crvenim ružama, kao znak pažnje i ljubavi koju joj bugarska publika godinama pruža.
Posle još jednog uspešnog susreta sa bugarskom publikom, Ceca je za „Novosti“ podelila utiske o večeri ispunjenoj emocijama i pesmom.
- Sofija me je i ovoga puta dočekala na najlepši mogući način. Posebno me raduje što publika zna sve pesme, što ih pevamo zajedno i što se ta ljubav prenosi iz godine u godinu. Osmi put smo se družili u ovoj dvorani, ali svaki susret ima posebnu emociju. Hvala svima koji su bili deo ove večeri i učinili je nezaboravnom.
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