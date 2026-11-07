SVAKI SUSRET IMA POSEBNU EMOCIJU: Ceca Ražnatović osmi put pred bugarskom publikom u Sofiji, uz tri sata svojih najvećih hitova (FOTO)

NAJVEĆA balkanska estradno-muzička folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović održala je večeras, u subotu, 7. novembra, spektakularan nastup u bugarskoj prestonici Sofiji, u dvorani „Arena 8888“, koja je bila ispunjena do poslednjeg mesta.

Foto: Marko.raw

Bio je to njen osmi nastup u ovoj koncertnoj dvorani, a veliko interesovanje publike još jednom je potvrdilo koliko je njena muzika popularna među bugarskim obožavaocima.

FOTO: Privatna arhiva

Čim se pojavila na bini, publika ju je dočekala ovacijama i gromoglasnim aplauzom, a atmosfera je od samog početka bila na vrhuncu. Koncert je otvorila pesmom „Oproštajna večera“, nakon čega su se nizali hitovi koji su obeležili njenu višedecenijsku karijeru.

Foto: Marko.raw

Tokom tročasovnog nastupa Ceca je izvela pesme „Šta je to u tvojim venama“, „Zaboravi“, „Neodoljiv, neumoljiv“, „Kad bi bio ranjen“, „Nevaljala“, „Lepi grome moj“, „Trepni“, „Autogram“, „Mrtvo more“ i „Da ne čuje zlo“, kao i brojne druge numere koje je publika pevala zajedno sa njom.

Foto: Marko.raw

Posebnu zanimljivost predstavlja i to što je bugarska publika i danas često oslovljava prezimenom Veličković, koje je nosila pre udaje, pa je za mnoge obožavaoce ostala "Ceca Veličković", pod imenom pod kojim su je i zavoleli.

Foto: Marko.raw

Veliku dobrodošlicu pevačica je osetila već po dolasku u Sofiju. U hotelskom apartmanu sačekali su je brojni buketi, a soba je bila ispunjena crvenim ružama, kao znak pažnje i ljubavi koju joj bugarska publika godinama pruža.

Foto: Marko.raw

Posle još jednog uspešnog susreta sa bugarskom publikom, Ceca je za „Novosti“ podelila utiske o večeri ispunjenoj emocijama i pesmom.

FOTO: Privatna arhiva

- Sofija me je i ovoga puta dočekala na najlepši mogući način. Posebno me raduje što publika zna sve pesme, što ih pevamo zajedno i što se ta ljubav prenosi iz godine u godinu. Osmi put smo se družili u ovoj dvorani, ali svaki susret ima posebnu emociju. Hvala svima koji su bili deo ove večeri i učinili je nezaboravnom.

FOTO: Privatna arhiva