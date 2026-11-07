KAKO DRUGAČIJE, NEGO MUZIKOM: "Osvajači" proslavili 35 godina rokenrola i velikih hitova (FOTO)
ROK grupa „Osvajači“ održala je večeras, u subotu, 7. novembra, solistički koncert u MTS dvorani, obeleživši 35 godina postojanja i uspešne karijere.
Pred beogradskom publikom, sastav je proslavio veliki jubilej uz pesme koje su obeležile njihov muzički put i ostavile značajan trag na domaćoj rok sceni.
Tokom večeri nizali su se najveći hitovi benda, a publika je zajedno sa frontmenom Zvonkom Pantovićem Čipijem pevala dobro poznate refrene. Među pesmama koje su obeležile koncert našle su se „Crveno vino“, „S kim čekaš dan“, „Možda nebo zna“, „Maska“ i „Pronađi me“, koje su još jednom pokazale zašto su „Osvajači“ i posle tri i po decenije ostali prepoznatljivo ime domaće rok muzike.
O utiscima nakon večerašnjeg koncerta, ali i svemu što je stalo u 35 godina postojanja benda, za „Večernje novosti“ govorio je frontmen Zvonko Pantović Čipi.
- Sve ove godine bile su decenije krvi, upornosti, ali i leda i stajanja, svega po malo. Smatram da je bio red i što smo ih proslavili večeras na najbolji mogući način, a kako drugačije, nego muzikom.
Kragujevački sastav osnovan je 1990. godine, a među njegovim osnivačima bili su Čipi, gitarista Dragan Urošević, klavijaturista Nebojša Jakovljević, basista Saša Popović i bubnjar Miša Raca. Od samih početaka gradili su autentičan muzički izraz, oslanjajući se na glam metal zvuk, snažne gitarske deonice i upečatljive melodije.
Značajan doprinos oblikovanju njihovog zvuka dao je i legendarni klavijaturista Laza Ristovski. U njegovom studiju snimljen je prvi album „Krv i led“, na kojem je bio i producent, dok je na drugom izdanju „Sam“ gostovao na istoimenoj pesmi. Tako su „Osvajači“ tokom godina izgradili muzički identitet koji je ostao prepoznatljiv i nakon brojnih promena na domaćoj sceni.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)