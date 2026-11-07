KAKO DRUGAČIJE, NEGO MUZIKOM: "Osvajači" proslavili 35 godina rokenrola i velikih hitova (FOTO)

ROK grupa „Osvajači“ održala je večeras, u subotu, 7. novembra, solistički koncert u MTS dvorani, obeleživši 35 godina postojanja i uspešne karijere.

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Pred beogradskom publikom, sastav je proslavio veliki jubilej uz pesme koje su obeležile njihov muzički put i ostavile značajan trag na domaćoj rok sceni.

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Tokom večeri nizali su se najveći hitovi benda, a publika je zajedno sa frontmenom Zvonkom Pantovićem Čipijem pevala dobro poznate refrene. Među pesmama koje su obeležile koncert našle su se „Crveno vino“, „S kim čekaš dan“, „Možda nebo zna“, „Maska“ i „Pronađi me“, koje su još jednom pokazale zašto su „Osvajači“ i posle tri i po decenije ostali prepoznatljivo ime domaće rok muzike.

Foto: Novosti

O utiscima nakon večerašnjeg koncerta, ali i svemu što je stalo u 35 godina postojanja benda, za „Večernje novosti“ govorio je frontmen Zvonko Pantović Čipi.

- Sve ove godine bile su decenije krvi, upornosti, ali i leda i stajanja, svega po malo. Smatram da je bio red i što smo ih proslavili večeras na najbolji mogući način, a kako drugačije, nego muzikom.

Foto: Novosti

Kragujevački sastav osnovan je 1990. godine, a među njegovim osnivačima bili su Čipi, gitarista Dragan Urošević, klavijaturista Nebojša Jakovljević, basista Saša Popović i bubnjar Miša Raca. Od samih početaka gradili su autentičan muzički izraz, oslanjajući se na glam metal zvuk, snažne gitarske deonice i upečatljive melodije.

Foto: Novosti

Značajan doprinos oblikovanju njihovog zvuka dao je i legendarni klavijaturista Laza Ristovski. U njegovom studiju snimljen je prvi album „Krv i led“, na kojem je bio i producent, dok je na drugom izdanju „Sam“ gostovao na istoimenoj pesmi. Tako su „Osvajači“ tokom godina izgradili muzički identitet koji je ostao prepoznatljiv i nakon brojnih promena na domaćoj sceni.