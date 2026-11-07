MOJA "25-ICA" NIJE SAMO BROJ: Željko Vasić obeležio četvrt veka na muzičkoj sceni velikim solističkim koncertom (FOTO)
POP zvezda Željko Vasić održao je večeras, u subotu, 7. novembra, veliki solistički koncert u Plavoj dvorani Sava centra, povodom 25 godina karijere, odnosno četvrt veka na muzičkoj sceni.
Ovaj značajan jubilej obeležio je nastupom koji je zamislio kao poseban susret sa publikom, uz 25 muzičara na sceni i drugačiji koncept produkcije i zvuka.
Svoju „25-icu“, kako u šali i sa posebnom naklonošću naziva ovaj jubilej, Vasić je obeležio pesmama koje su pratile njegov put od prvih koraka do statusa jednog od prepoznatljivih domaćih pop izvođača.
Na repertoaru su se našle numere „Žena kao ti“, „Voli me i ne voli me“, „Zanjiši kukovima“, „Željo moja jedina“ i „Lozinka za raj“, koje su tokom godina pronašle put do publike i postale važan deo njegove diskografije.
Posebno mesto u večerašnjem programu zauzele su i tri nove pesme, „Cimet i med“, „Greh i sram“ i „Da ne čuje zlo“, kojima je Vasić u prethodnom periodu najavljivao jubilarni koncert i predstavljao različite strane svog muzičkog izraza.
Za ovaj nastup pevač je pripremio potpuno drugačiji koncept, uz izmenjenu produkciju, zvuk i vizuelni identitet, želeći da publici predstavi svoje pesme u novom ruhu, pa je tako je četvrt veka rada obeležio spajanjem dobro poznatih melodija i novih numera, koje najavljuju nastavak njegovog muzičkog puta.
Osvrćući se na jubilej i veče koje je pripremio za svoju publiku, Željko je za „Večernje novosti“ podelio utiske nakon koncerta:
- Ovo veče za mene ima posebnu težinu i emociju. Četvrt veka na muzičkoj sceni nije mali period, a moja „25-ica“ nije samo broj, već predstavlja sve ono što sam godinama gradio, pesme koje su obeležile moju karijeru, ljude koji su bili uz mene i publiku koja mi je sve ovo vreme pružala podršku. Želeo sam da ovaj koncert bude nešto drugačije, da pesme dobiju novu energiju i da zajedno sa muzičarima na sceni napravimo veče koje ćemo dugo pamtiti. Najveća nagrada mi je što sam ovaj jubilej mogao da podelim sa publikom.
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