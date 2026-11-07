MOJA "25-ICA" NIJE SAMO BROJ: Željko Vasić obeležio četvrt veka na muzičkoj sceni velikim solističkim koncertom (FOTO)

POP zvezda Željko Vasić održao je večeras, u subotu, 7. novembra, veliki solistički koncert u Plavoj dvorani Sava centra, povodom 25 godina karijere, odnosno četvrt veka na muzičkoj sceni.

Foto: Novosti

Ovaj značajan jubilej obeležio je nastupom koji je zamislio kao poseban susret sa publikom, uz 25 muzičara na sceni i drugačiji koncept produkcije i zvuka.

Svoju „25-icu“, kako u šali i sa posebnom naklonošću naziva ovaj jubilej, Vasić je obeležio pesmama koje su pratile njegov put od prvih koraka do statusa jednog od prepoznatljivih domaćih pop izvođača.

Foto: Novosti

Na repertoaru su se našle numere „Žena kao ti“, „Voli me i ne voli me“, „Zanjiši kukovima“, „Željo moja jedina“ i „Lozinka za raj“, koje su tokom godina pronašle put do publike i postale važan deo njegove diskografije.

Foto: Novosti

Posebno mesto u večerašnjem programu zauzele su i tri nove pesme, „Cimet i med“, „Greh i sram“ i „Da ne čuje zlo“, kojima je Vasić u prethodnom periodu najavljivao jubilarni koncert i predstavljao različite strane svog muzičkog izraza.

Foto: Novosti

Za ovaj nastup pevač je pripremio potpuno drugačiji koncept, uz izmenjenu produkciju, zvuk i vizuelni identitet, želeći da publici predstavi svoje pesme u novom ruhu, pa je tako je četvrt veka rada obeležio spajanjem dobro poznatih melodija i novih numera, koje najavljuju nastavak njegovog muzičkog puta.

Osvrćući se na jubilej i veče koje je pripremio za svoju publiku, Željko je za „Večernje novosti“ podelio utiske nakon koncerta:

Foto: Novosti

- Ovo veče za mene ima posebnu težinu i emociju. Četvrt veka na muzičkoj sceni nije mali period, a moja „25-ica“ nije samo broj, već predstavlja sve ono što sam godinama gradio, pesme koje su obeležile moju karijeru, ljude koji su bili uz mene i publiku koja mi je sve ovo vreme pružala podršku. Želeo sam da ovaj koncert bude nešto drugačije, da pesme dobiju novu energiju i da zajedno sa muzičarima na sceni napravimo veče koje ćemo dugo pamtiti. Najveća nagrada mi je što sam ovaj jubilej mogao da podelim sa publikom.