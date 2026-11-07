POTPUKOVNIK iz „Azova“ i još dvojica oficira ukrajinske vojske likvidirani su u zoni izvođenja specijalne vojne operacije, saopštio je RIA Novosti izvor iz ruskih bezbednosnih struktura.

Foto: Ukrainian Presidency / Sipa Press / Profimedia

- U Harkovskoj oblasti likvidiran je načelnik jedne od uprava štaba 3. armijskog korpusa Oružanih snaga Ukrajine (OSU), potpukovnik Stanislav Krakov, pripadnik ’Azova’. Dobrovoljno je stupio u ’Azov’ 2022. godine - rekao je izvor.

Prema njegovim rečima, u delu Donjecke Narodne Republike pod kontrolom ukrajinskih snaga likvidirani su i komandir voda jedne od desantno-jurišnih brigada OSU, poručnik Viktor Nikolenko, kao i komandir artiljerijskog voda 45. artiljerijske brigade OSU, stariji poručnik Dmitrij Sobolev.

RIA Novosti je 3. novembra izvestila o likvidaciji pukovnika Operativne komande „Sever“ OSU Aleksandra Iljuščenka u Dnjepropetrovskoj oblasti.

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