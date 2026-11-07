Svet

ODOŠE CISTERNE PUNE GORIVA NEBU POD OBLAKE, UKRAJINCI PLAČU: Rusi razneli zalihe za ukrajinsku vojsku - Vratili ih u vreme volovske zaprege

С.А.М.

07. 11. 2026. u 16:17

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSKE oružane snage pogodile su cisterne na parkingu koje su korišćene za dopremanje goriva jedinicama Oružanih snaga Ukrajine (OSU) u rejonu naselja Irpin u Kijevskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ОДОШЕ ЦИСТЕРНЕ ПУНЕ ГОРИВА НЕБУ ПОД ОБЛАКЕ, УКРАЈИНЦИ ПЛАЧУ: Руси разнели залихе за украјинску војску - Вратили их у време воловске запреге

Foto: Tanjuf AP Photo/Danylo Antoniuk

 - Oružane snage Ruske Federacije nastavljaju da izvode napade bespilotnim letelicama na objekte ukrajinske energetske infrastrukture, koji se koriste u interesu OSU, kao i na pomorska plovila angažovana na dopremanju tereta vojne namene.

Danas popodne, u Kijevskoj oblasti, u rejonu naselja Irpin, u udarima su pogođene cisterne na parkingu, korišćene za dopremanje goriva jedinicama OSU - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti. 

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
REKLA DA POSLE 12 GODINA: Nikolija Jovanović otkrila - Vesna nije bila na mom i Reljinom venčanju

REKLA "DA" POSLE 12 GODINA: Nikolija Jovanović otkrila - "Vesna nije bila na mom i Reljinom venčanju"