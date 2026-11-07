ODOŠE CISTERNE PUNE GORIVA NEBU POD OBLAKE, UKRAJINCI PLAČU: Rusi razneli zalihe za ukrajinsku vojsku - Vratili ih u vreme volovske zaprege

RUSKE oružane snage pogodile su cisterne na parkingu koje su korišćene za dopremanje goriva jedinicama Oružanih snaga Ukrajine (OSU) u rejonu naselja Irpin u Kijevskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

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- Oružane snage Ruske Federacije nastavljaju da izvode napade bespilotnim letelicama na objekte ukrajinske energetske infrastrukture, koji se koriste u interesu OSU, kao i na pomorska plovila angažovana na dopremanju tereta vojne namene.

Danas popodne, u Kijevskoj oblasti, u rejonu naselja Irpin, u udarima su pogođene cisterne na parkingu, korišćene za dopremanje goriva jedinicama OSU - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.

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