ZBOG PREHLADE OTKAZAO I DOLAZAK NA SABOR NARODNE MUZIKE: Koncert Milančeta Radosavljevića u Nišu pomeren za decembar (FOTO)
KONCERT legendarnog Milančeta Radosavljevića, koji je trebalo da bude održan 15. oktobra u hali „Čair“ u Nišu, pomeren je iz zdravstvenih razloga za 24. decembar 2026. godine.
Kako je reč o prehladi, pevač je otkazao i dolazak na Sabor narodne muzike, gde je trebalo da primi nagradu.
– Žao mi je što ne mogu da se pojavim u Nišu i na Saboru narodne muzike. Koncert u Nišu je pomeren za 24. decembar, a svima preporučujem da pogledaju Sabor i uživaju u narodnoj muzici – poručio je Milanče za "Večernje novosti".
Ulaznice kupljene za prvobitni termin koncerta važiće i za novi datum, bez potrebe za zamenom.
Pevač je zahvalio publici na razumevanju i podršci, uz želju da se u decembru u „Čairu“ okupe svi ljubitelji njegovih pesama.
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