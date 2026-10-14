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ZBOG PREHLADE OTKAZAO I DOLAZAK NA SABOR NARODNE MUZIKE: Koncert Milančeta Radosavljevića u Nišu pomeren za decembar (FOTO)

Dušan Cakić

14. 10. 2026. u 19:10

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KONCERT legendarnog Milančeta Radosavljevića, koji je trebalo da bude održan 15. oktobra u hali „Čair“ u Nišu, pomeren je iz zdravstvenih razloga za 24. decembar 2026. godine.

ЗБОГ ПРЕХЛАДЕ ОТКАЗАО И ДОЛАЗАК НА САБОР НАРОДНЕ МУЗИКЕ: Концерт Миланчета Радосављевића у Нишу померен за децембар (ФОТО)

Foto: A. Milinković

Kako je reč o prehladi, pevač je otkazao i dolazak na Sabor narodne muzike, gde je trebalo da primi nagradu.

– Žao mi je što ne mogu da se pojavim u Nišu i na Saboru narodne muzike. Koncert u Nišu je pomeren za 24. decembar, a svima preporučujem da pogledaju Sabor i uživaju u narodnoj muzici – poručio je Milanče za "Večernje novosti".

Foto: Novosti

Ulaznice kupljene za prvobitni termin koncerta važiće i za novi datum, bez potrebe za zamenom.

Pevač je zahvalio publici na razumevanju i podršci, uz želju da se u decembru u „Čairu“ okupe svi ljubitelji njegovih pesama.

 

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