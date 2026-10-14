MI TO MOŽEMO ZAJEDNO: Muzika "Ekatarine Velike" i dalje spaja generacije, a pesme Milana Mladenovića ne gube na snazi (FOTO)

MUZIKA „Ekatarine Velike“ nastavlja da povezuje generacije, a pesme koje su obeležile istoriju domaće rok scene i danas nose istu snagu, emociju i poruku.

Foto: Bojan Petrović

U čast legendarnog benda, 2. decembra u MTS dvorani biće održan koncert „EKV: Mi to možemo zajedno“, na kojem će se okupiti Ivan Fece Firči, Srđan Žika Todorović, Ivan Raka Ranković, Marko Milivojević i Dragiša Ćima Uskoković, uz podršku tribjut benda „Krug“ i brojnih prijatelja.

Koncert organizuju Zadužbina Milana Mladenovića i članovi „Ekatarine Velike“, a publika će kroz posebno osmišljeno audio-vizuelno putovanje imati priliku da ponovo doživi muziku koja je ostavila neizbrisiv trag na ovim prostorima. Foto: Bojan Petrović

Ivan Fece Firči je za naš list istakao da je trajnost pesama EKV-a jedan od najboljih pokazatelja njihove umetničke vrednosti.

- Kada pesme nastave da žive toliko godina, kada ih ljudi i dalje slušaju i kada ih nove generacije otkrivaju kao da su tek nastale, onda znate da je tu reč o nečemu što prevazilazi vreme. Muzika EKV-a nikada nije bila samo zvuk, već i emocija, stav i način razmišljanja. Zato je važno da se okupljamo oko tih pesama i da im damo priliku da nastave da žive. Foto: Bojan Petrović

Upravo je to i suština koncerta čiji naziv „Mi to možemo zajedno“ upućuje na zajedništvo i potrebu da se sačuva sećanje na stvaralaštvo koje je obeležilo čitavo jedno razdoblje. Uz poznate numere, susret muzičara i prijatelja benda biće prilika da se publika podseti na umetnički svet Milana Mladenovića i njegovih saradnika.

Glumac Srđan Todorović smatra da se značaj EKV-a najbolje vidi upravo u činjenici da njihova muzika i danas pronalazi put do ljudi.

- Postoje pesme koje su vezane za određeno vreme, a postoje i one koje nastavljaju da žive nezavisno od njega. EKV pripada ovoj drugoj grupi. Ljudi u tim stihovima i danas prepoznaju sebe, svoje dileme, osećanja i iskustva. To je ono što umetnost čini trajnom i zbog čega je važno da se takva muzika ne zaboravi. Foto: Bojan Petrović

Pesme EKV-a odavno su prerasle okvire jedne generacije. Njihovi stihovi i prepoznatljiv zvuk i dalje izazivaju snažne reakcije, dok interesovanje publike potvrđuje da njihova umetnička vrednost ne gubi na značaju. Upravo zato koncert u MTS dvorani neće biti samo podsećanje na prošlost već i susret sa muzikom koja nastavlja da živi u sadašnjosti.

Decembarsko okupljanje tako će biti posvećeno pesmama koje su postale deo kolektivnog pamćenja, ali i ideji da se vredno umetničko nasleđe čuva kroz nova izvođenja, zajedništvo i emociju koju muzika EKV-a i danas budi.

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