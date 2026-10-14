ROKENROL POD VISOKIM NAPONOM: "Kerber" dva dana zaredom sa fanovima iz Beograda (FOTO)
ZBOG velikog interesovanja publike, legendarni niški rok sastav „Kerber“ održaće još jedan koncert u MTS dvorani, i 9., dan nakon već zakazanog nastupa, 8. decembra.
Pod nazivom „Rok pod visokim naponom“, Gale i ekipa pripremaju veče u znaku izvornog električnog zvuka i bezvremenskih hitova, među kojima su „Ratne igre“, „Nebo je malo za sve“, „Bolje da sam druge ljubio“ i „Mama, tata“.
– Posle perioda u kojem smo publiku osvajali akustičnim nastupima sa gudačima, sada se vraćamo našem izvornom, električnom zvuku. Očekuje nas pravi rokenrol pod visokim naponom, uz pesme koje su obeležile našu karijeru i publiku koja je sve ove godine uz nas – poručio je Goran Šepa Gale, pevač i frontmen "Kerbera" za "Večernje novosti".
Podsetimo, „Kerber“ je na jugoslovensku rok scenu stupio 1983. godine, pobedom na Omladinskom festivalu u Subotici, a debitantski album „Nebo je malo za sve“ objavio je iste godine.
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