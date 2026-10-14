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ROKENROL POD VISOKIM NAPONOM: "Kerber" dva dana zaredom sa fanovima iz Beograda (FOTO)

Dušan Cakić

14. 10. 2026. u 18:10

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ZBOG velikog interesovanja publike, legendarni niški rok sastav „Kerber“ održaće još jedan koncert u MTS dvorani, i 9., dan nakon već zakazanog nastupa, 8. decembra.

РОКЕНРОЛ ПОД ВИСОКИМ НАПОНОМ: Кербер два дана заредом са фановима из Београда (ФОТО)

Foto: ATA Images/M.P

Pod nazivom „Rok pod visokim naponom“, Gale i ekipa pripremaju veče u znaku izvornog električnog zvuka i bezvremenskih hitova, među kojima su „Ratne igre“, „Nebo je malo za sve“, „Bolje da sam druge ljubio“ i „Mama, tata“.

– Posle perioda u kojem smo publiku osvajali akustičnim nastupima sa gudačima, sada se vraćamo našem izvornom, električnom zvuku. Očekuje nas pravi rokenrol pod visokim naponom, uz pesme koje su obeležile našu karijeru i publiku koja je sve ove godine uz nas – poručio je Goran Šepa Gale, pevač i frontmen "Kerbera" za "Večernje novosti".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KERBER (@kerber.grupa)

Podsetimo, „Kerber“ je na jugoslovensku rok scenu stupio 1983. godine, pobedom na Omladinskom festivalu u Subotici, a debitantski album „Nebo je malo za sve“ objavio je iste godine.

 

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