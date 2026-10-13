NE STAJE SA NASTUPIMA: Goga Sekulić za dva dana pevala u Šapcu i Boru (FOTO)

FOLK zvezda Goga Sekulić nastavila je da niže nastupe, pa je za samo dva dana pevala u Šapcu i Boru.

Foto: Privatna arhiva

Pevačica je otvorila deo programa posvećen muzici dvehiljaditih, a na istoj bini nastupili su i Stoja, Dado Polumenta, In Vivo i Vlada iz Elitnih Odreda.

Uoči koncerta, Goga je podelila fotografiju sa Nešom iz grupe Twins, čiji su hitovi obeležili devedesete. Foto: Privatna arhiva

Tokom samo dva meseca letnje sezone imala je više od 30 nastupa širom regiona, a na jednom koncertu u Hrvatskoj okupila je oko 5 hiljada ljudi.

Pesme „Gaćice“, „Sek*i biznismen“, „Rekord sam oborila“ i „Ljubavnica“ i dalje su nezaobilazan deo njenog repertoara, dok se niz nastupa nastavlja.

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