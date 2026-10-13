NE STAJE SA NASTUPIMA: Goga Sekulić za dva dana pevala u Šapcu i Boru (FOTO)
FOLK zvezda Goga Sekulić nastavila je da niže nastupe, pa je za samo dva dana pevala u Šapcu i Boru.
Pevačica je otvorila deo programa posvećen muzici dvehiljaditih, a na istoj bini nastupili su i Stoja, Dado Polumenta, In Vivo i Vlada iz Elitnih Odreda.
Uoči koncerta, Goga je podelila fotografiju sa Nešom iz grupe Twins, čiji su hitovi obeležili devedesete.
Tokom samo dva meseca letnje sezone imala je više od 30 nastupa širom regiona, a na jednom koncertu u Hrvatskoj okupila je oko 5 hiljada ljudi.
Pesme „Gaćice“, „Sek*i biznismen“, „Rekord sam oborila“ i „Ljubavnica“ i dalje su nezaobilazan deo njenog repertoara, dok se niz nastupa nastavlja.
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