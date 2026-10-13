VELIKU ZAHVALNOST DUGUJEM VERNOJ PUBLICI: Snežana Đurišić priprema koncert, a zapevala je i sa Semirom Cerićem Koketom (FOTO)

ZVEZDA narodne muzike i članica stručnog žirija "Zvezda Granda" Snežana Đurišić ponovo će se susresti sa beogradskom publikom 23. marta 2027. godine, kada će održati solistički koncert u MTS dvorani.

Foto: Zoran Kuzmanović Munja

U međuvremenu, obradovala je i svoju publiku sa kolegom Semirom Cerićem Koketom, sa kojim je snimila duet „Tako je“.

Posle dva ovogodišnja koncerta u Beogradu, za koja se tražila karta više, Snežana će i narednog proleća pevati pred svojim vernim slušaocima. Kako ističe za „Večernje novosti“, raduje je što se saradnja sa MTS dvoranom nastavlja.

- Zbog velikog interesovanja za ova dva moja solistička koncerta u martu, ponudili su mi saradnju koju sam sa zadovoljstvom prihvatila. Ovo već postaje tradicija, tako da se u martu opet družimo. Veliku zahvalnost dugujem mojoj vernoj publici. Foto: Elena Srdić

Dok priprema novi susret sa publikom, Snežana je stala uz mikrofon sa Semirom Cerićem Koketom. Njih dvoje snimilu su duet „Tako je“, dok je Snežana otkrila da je na pesmi učestvovala kao gošća na koleginom albumu.

- Ja sam samo gost u pesmi i na njegovom albumu, na veliko zadovoljstvo. Volim ono što peva Koke, volim tog čoveka kao prijatelja i kolegu. Foto: Zoran Kuzmanović Munja

Koke je otkrio je da je pesma nastala pre godinu dana, uoči njegovog solističkog koncerta u Sarajevu, na kojem mu je Snežana bila gost. Želeo je da snime duet, a pevačica je, kako kaže, odmah prihvatila predlog.

- Zamolio sam je da snimi duet sa mnom i ona je bez reči rekla da dolazi i da spremim pesmu. Pesma joj se dopala.

Njihova zajednička pesma podsetila je slušaoce na saradnju dvoje kolega koje povezuju prijateljstvo i ljubav prema narodnoj muzici, dok Snežanu narednog marta očekuje novi koncert u Beogradu.

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