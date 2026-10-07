PREMINULA POZNATA GLUMICA U 102. GODINI: Bila je poslednja legenda zlatnog doba Holivuda
SLAVNA američka glumica Eva Mari Sejnt, koja je obeležila zlatno doba Holivuda i ostvarila neizbrisiv trag u filmskoj istoriji, preminula je u 102. godini. Legendarna zvezda preminula je prirodnom smrću u svom domu u Los Anđelesu, saopštio je njen portparol.
Eva Mari Sejnt ostala je upamćena po dve nezaboravne uloge iz pedesetih godina prošlog veka, u kultnom filmu "Na dokovima Njujorka" pored Marlona Branda i u Hičkokovom trileru "Sever-severozapad" sa Kerijem Grantom.
Debi iz snova i Oskar pored Marlona Branda
Ova rođena Njujorčanka osvojila je Oskara za najbolju sporednu glumicu već u svom filmskom debiju 1954. godine, igrajući Idi Dojl u drami "Na dokovima Njujorka" reditelja Elija Kazana. Iako je u tom trenutku imala 30 godina, uverljivo je odigrala ulogu mlade devojke koja pomaže liku Marlona Branda da se suprotstavi korumpiranom sindikatu.
Film je osvojio ukupno osam nagrada Akademije, a Eva Mari Sejnt je ušla u istoriju i po nesvakidašnjem trenutku sa dodele Oskara u martu 1955. godine.
Naime, glumica je na binu izašla u poodmakloj trudnoći i uz osmeh poručila publici da bi mogla da se porodi direktno na sceni. Samo dva dana kasnije, rodila je svog prvog sina Darela.Nakon velike drame, napravila je potpuni zaokret u karijeri i 1959. godine zaigrala zavodljivu špijunku Ev Kendl u legendarnom trileru Alfreda Hičkoka "Sever-severozapad". Scene trke oko spomenika na planini Rašmor i bega pred avionom za zaprašivanje useva ušle su u sve filmske udžbenike.
Zanimljivo je da je Hičkok vodio glumce kroz izuzetno duhovite i provokativne dijaloge za to vreme, pa je jedna od njenih čuvenih replika morala da bude ublažena kako bi prošla cenzuru filmskih studija.
Sarađivala sa najvećim zvezdama i odbijala uloge zbog porodice
Tokom bogate karijere sarađivala je sa mnogim velikanima režije i glume, poput Pola Njumana u filmu "Exodus", Vorena Bitija, Džejmsa Garnera, kao i sa Elizabet Tejlor i Ričardom Bartonom u drami "Pesak i talasi"
Dobitnica je nagrade Emi 1990. godine za ulogu u drami "People Like Us", a nastavila je da glumi i u svojoj devetoj deceniji života, pojavivši se u ostvarenjima poput "Povratak Supermena" (2006) i "Zimska priča" (2014).
(žena.blic.rs)
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