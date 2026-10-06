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ČETIRI DECENIJE MUZIKE PROSLAVILI I PREKO ATLANTIKA: "Crvena jabuka" završila slavljeničku turneju u NJujorku (FOTO)

Dušan Cakić

06. 10. 2026. u 23:10

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ROK grupa "Crvena jabuka“ završila je koncertom u Njujorku slavljeničku kanadsko-američku turneju, kojom je obeležila 40 godina postojanja grupe na ovom kontinentu.

ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ МУЗИКЕ ПРОСЛАВИЛИ И ПРЕКО АТЛАНТИКА: Црвена јабука завршила слављеничку турнеју у Њујорку (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Posle nastupa u Kalgariju, Vankuveru, Sent Luisu, Čikagu i Torontu, bend je ovog vikenda pred njujorškom publikom održao koncert u prestižnoj dvorani na Menhetnu. Sala je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a karte su rasprodate danima unapred.

Foto: Privatna arhiva

Poseban gost večeri bio je uvaženi modni kreator Bata Spasojević, prijatelj i saradnik frontmena benda Dražena Žerića Žere. Emocije su dodatno uzavrele kada je poslastičarka Lana iz Njujorka na scenu iznela slavljeničku tortu u obliku jabuke, tešku čak 15 kilograma. Iznenađenje je ispraćeno velikim ovacijama publike.

Foto: Privatna arhiva

Koncert je trajao gotovo tri sata, a publika nije želela da se veče završi, pa je aplauzima i povicima tražila bis. Ređali su se dobro poznati hitovi „Dirlija“, „Volio bi da si tu“, „Tugo, nesrećo“, „Nekako s proljeća“, „Moje najmilije“, „To mi radi“, „Ako, ako odeš ti“ i „Tamo gde ljubav počinje“, dok je „Stižu me sjećanja“ ponovo izazvala posebno snažne emocije.

Foto: Фото: Приватна архива

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Gost na koncertu bio je i Mladen Pavičić Pava, prvi solo gitarista „Plavog orkestra“, koji danas živi u Torontu. Zajedno sa „Crvenom jabukom“ izveo je pesme „Suada“ i „Bolje biti pijan nego star“, što je publika pozdravila ovacijama.

Foto: Privatna arhiva

Njujorški koncert tako je stavio tačku na turneju kojom je „Crvena jabuka“ još jednom pokazala da njene pesme, četiri decenije nakon osnivanja grupe, i dalje snažno povezuju generacije i publiku širom sveta.

 

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