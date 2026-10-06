ČETIRI DECENIJE MUZIKE PROSLAVILI I PREKO ATLANTIKA: "Crvena jabuka" završila slavljeničku turneju u NJujorku (FOTO)
ROK grupa "Crvena jabuka“ završila je koncertom u Njujorku slavljeničku kanadsko-američku turneju, kojom je obeležila 40 godina postojanja grupe na ovom kontinentu.
Posle nastupa u Kalgariju, Vankuveru, Sent Luisu, Čikagu i Torontu, bend je ovog vikenda pred njujorškom publikom održao koncert u prestižnoj dvorani na Menhetnu. Sala je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a karte su rasprodate danima unapred.
Poseban gost večeri bio je uvaženi modni kreator Bata Spasojević, prijatelj i saradnik frontmena benda Dražena Žerića Žere. Emocije su dodatno uzavrele kada je poslastičarka Lana iz Njujorka na scenu iznela slavljeničku tortu u obliku jabuke, tešku čak 15 kilograma. Iznenađenje je ispraćeno velikim ovacijama publike.
Koncert je trajao gotovo tri sata, a publika nije želela da se veče završi, pa je aplauzima i povicima tražila bis. Ređali su se dobro poznati hitovi „Dirlija“, „Volio bi da si tu“, „Tugo, nesrećo“, „Nekako s proljeća“, „Moje najmilije“, „To mi radi“, „Ako, ako odeš ti“ i „Tamo gde ljubav počinje“, dok je „Stižu me sjećanja“ ponovo izazvala posebno snažne emocije.
Gost na koncertu bio je i Mladen Pavičić Pava, prvi solo gitarista „Plavog orkestra“, koji danas živi u Torontu. Zajedno sa „Crvenom jabukom“ izveo je pesme „Suada“ i „Bolje biti pijan nego star“, što je publika pozdravila ovacijama.
Njujorški koncert tako je stavio tačku na turneju kojom je „Crvena jabuka“ još jednom pokazala da njene pesme, četiri decenije nakon osnivanja grupe, i dalje snažno povezuju generacije i publiku širom sveta.
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