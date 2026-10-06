NI ZA MESEC, NI ZA DVA: "Dijamanti" bend snimili spot za pesmu sa kojom će nastupiti na Saboru narodne muzike Srbije (FOTO)

DOK se bliži veliki muzički događaj koji će okupiti brojna imena domaće narodne scene, "Dijamanti" bend vredno pripremaju sve za svoj nastup na predstojećem Saboru narodne muzike Srbije koji je u organizaciji Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije (SEMUS) i Radio-televizije Srbije.

Foto: Novosti

Momci iz benda odlučili su da pesmu „Ni za mesec, niza dva“, sa kojom će se predstaviti publici, dobije i svoju video-priču, pa su ovih dana zasukali rukave i stali pred kamere.

Za snimanje spota izabrali su nesvakidašnji ambijent jedne vinarije u Irigu, u srcu Srema. Irig, smešten na južnim padinama Fruške gore i poznat po dugoj vinogradarskoj tradiciji, pokazao se kao idealna scenografija za ekranizaciju nove pesme.

Pesma „Ni za mesec, ni za dva“ biće njihova festivalska karta za drugu veče Sabora, 15. oktobra, kada je program posvećen kategoriji novokomponovane narodne pesme. Upravo zato su želeli da numeru predstave na način koji će spojiti tradiciju, savremeni pristup i prepoznatljiv pečat "Dijamanata".

– Drago nam je što smo deo jednog ovakvog festivala. Smatramo da Sabor narodne muzike Srbije ima veliki značaj za našu muziku i da ovakvih festivala treba da bude više. Bilo bi lepo da se ovakve manifestacije održavaju bar jednom godišnje, jer je važno da se neguje novokomponovana narodna pesma – istakli su pevač grupe Mladen Rosić i frontmen i klavijaturista Dejan Jalić za "Večernje novosti". Foto: Novosti

Prema njihovim rečima, očuvanje kvalitetne narodne pesme važno je i za celu muzičku scenu, ali i za budućnost domaće muzičke industrije.

– Želimo da naša muzička industrija bude na što boljem nivou, a festivali poput ovog su prilika da se autori, izvođači i publika ponovo sretnu oko pesme. Nama je čast što ćemo upravo na Saboru predstaviti numeru i nadamo se da će pesma pronaći put do slušalaca – dodaju Rosić i Jalić.

Tako će se zvuci nove narodne pesme uskoro preseliti iz mirnih fruškogorskih vinograda na festivalsku scenu. A da li će „Ni za mesec, niza dva“ osvojiti publiku i stručni žiri, biće poznato posle druge festivalske večeri, 15. oktobra.

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