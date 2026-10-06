POSLE KARNEGI HOLA, JASMIN LEVI STIŽE U BEOGRAD: Ne pevam da bih ljude učinila tužnim, već da im dozvolim da osećaju (FOTO)

JEDAN od najprepoznatljivijih glasova svetske world music scene, Jasmin Levi, posle velike američke turneje i povratka u čuveni Karnegi hol, stiže u Beograd.

Foto: Novosti

U Plavoj dvorani Sava centra, 6. novembra, predstaviće koncert „One More Night“, emotivno putovanje kroz sefardsku muziku, flamenko, tango i mediteranski zvuk.

- Ne pevam da bih ljude učinila tužnim. Pevam da bih im dozvolila da osećaju. Za mene tuga nikada nije samo tuga – ona je vrata. Ponekad moramo da uđemo u najdublje delove sebe da bismo ponovo pronašli svetlost - poručuje umetnica.

Poseban deo programa biće njena interpretacija argentinskog tanga „Los Mareados“, koju pretvara u malu pozorišnu scenu o ljubavi, rastanku i sećanju. Dve stolice, sto, šeširi, haljina i cipele postaju tragovi žene koja nije prisutna, ali čije se prisustvo snažno oseća.

- Za mene se ova pesma ne peva – ona se živi. To su istovremeno teatar, muzika, sećanje i oproštaj. Umetnička zrelost ne znači uvek raditi više, već ponekad raditi manje, ali osećati više - kaže Jasmin. Foto: Novosti

Beogradski koncert dolazi nakon američke turneje tokom koje se, posle dve decenije, vratila na scenu Karnegi hola, mesta na kojem je započelo njeno američko muzičko putovanje.

- Vratiti se tamo posle 20 godina bilo je kao da se zatvorio jedan krug. Kada mi je publika već od prvih tonova pružila ovacije, podsetilo me je zašto i dalje pevam, putujem i iznova otvaram svoje srce. Foto: Novosti

Posebnu emociju, kaže, nosi i povratak pred beogradsku publiku.

- Beograd za mene nije samo još jedan grad na turneji. Beograd je ličan. Znam da ću imati tremu u Sava centru, ali onu koja dolazi iz ljubavi, poštovanja i želje da potpuno otvorite srce - ističe Levi.

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