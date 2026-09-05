TAMARA KALINIĆ SE POJAVILA SA SVOJIM MUŽEM NA FESTIVALU U VENECIJI: Lepa Srpkinja nikad nije bila ovoliko zavodljiva
TAMARA Kalinić još jednom je pokazala zbog čega važi za jedno od najprepoznatljivijih imena domaće modne scene i sve to na Filmskom festivalu u Veneciji.
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