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TAMARA KALINIĆ SE POJAVILA SA SVOJIM MUŽEM NA FESTIVALU U VENECIJI: Lepa Srpkinja nikad nije bila ovoliko zavodljiva

05. 09. 2026. u 16:00

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TAMARA Kalinić još jednom je pokazala zbog čega važi za jedno od najprepoznatljivijih imena domaće modne scene i sve to na Filmskom festivalu u Veneciji.

ТАМАРА КАЛИНИЋ СЕ ПОЈАВИЛА СА СВОЈИМ МУЖЕМ НА ФЕСТИВАЛУ У ВЕНЕЦИЈИ: Лепа Српкиња никад није била оволико заводљива

Foto: Profimedia/ 08/ipa-agency.net, Shutterstock Editorial

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