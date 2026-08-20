DOBRI SMO ZBOG DECE: Jelena Karleuša odgovorila na sve priče o pomirenju sa bivšim mužem Duškom Tošićem (FOTO)

POP diva Jelena Karleuša održala je sinoć spektakularan nastup u jednom beogradskom klubu, koji je bio ispunjen do poslednjeg mesta, a veče je proteklo u znaku dobre atmosfere i velikog interesovanja publike.

Foto: Novosti / ATA Images - A. A.

Jeleni je ovo ujedno bilo i prvo javno pojavljivanje nakon što su se pojavile fotografije sa njenog rođendana, na kojima je bila u društvu bivšeg supruga Duška Tošića. Bivši fudbaler nije propustio ni njen nastup, gde je stigao sa njihovim ćerkama Atinom i Nikom. Foto: Novosti

Njihovo zajedničko pojavljivanje ponovo je pokrenulo priče o odnosu nekadašnjih supružnika, koji nakon razvoda, kako oboje pokazuju, danas funkcionišu u znatno boljim odnosima. Foto: Novosti

Na pitanje kakav je danas njen odnos sa Duškom, Jelena je za „Večernje novosti“ bila vrlo direktna:

- Duško i ja smo u dobrim odnosima zbog dece. Uskoro nam se bliži jako bitan momenat za svakog roditelja, a to je 18. rođendan naše Atine i 17. naše Nike. To je zbog dece koja zaslužuju da im roditelji budu u dobrim odnosima. To je to i ništa više od toga. Ne muvamo se. Foto: Novosti

Iako se na društvenim mrežama često mogu pročitati komentari onih koji priželjkuju njihovo pomirenje, Karleuša se na te priče osvrnula kroz osmeh.

- Kako navijaju? Baš sam žalosna što je Duško raskinuo sa devojkom. Baš sam žalosna - rekla je kroz osmeh. Foto: ATA Images

Pevačica je potom otkrila i da između nje i bivšeg supruga nema nesuglasica kada je reč o predstojećem velikom porodičnom slavlju. Kako ističe, Duško je i dalje veoma posvećen svojim ćerkama.

- Duško je ponosni tata. Bili mi u dobrim odnosima ili ne, uvek sam isticala da je fantastičan otac i da ga deca puno vole. Nikada se nije dovodilo u pitanje da li će on platiti slavlje. Može i mama, nije problem - zaključila je Karleuša.

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