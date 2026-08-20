NE ŽALIM NOVAC ZA DOBAR HIT: Katarina Grujić Gobeljić o prvom solističkom koncertu u MTS dvorani, nastupu u zavičaju, ćerki Katji (FOTO)

POSLE 15 godina na estradnoj sceni, Katarina Grujić Gobeljić sprema jedan od najvažnijih trenutaka u dosadašnjoj karijeri.

Foto: Arif Kalguri

Pevačica će 23. oktobra prvi put održati veliki solistički koncert u MTS dvorani, a da ništa ne prepušta slučaju govori i podatak da na pripremi spektakla radi više od 50 profesionalaca.

Reditelj, scenograf, kostimograf, koreograf, stručnjaci za zvuk, rasvetu i specijalne efekte samo su deo velikog tima koji već uveliko radi na ovom projektu. Posebna pažnja biće posvećena scenografiji, koja će biti kreirana po Katarininim zamislima i prilagođena njenom muzičkom izrazu.

Pevačica, međutim, ne želi da se priča o ciframa, već o rezultatu koji će publika videti u dvorani.

- Mislim da nije umesno govoriti o novcu kada ulažete u svoju karijeru i ono što radite. Nikada nisam žalila sredstva kada su u pitanju pesme, aranžmani ili veliki spotovi. Posle 15 godina mogu da kažem da se sve to isplatilo. Moja publika zaslužuje samo najbolje i želim da joj 23. oktobra to i pružim. Ne želim za novac, želim spektakl – kaže Katarina za „Večernje novosti“. Foto: Privatna arhiva

Njena želja je da prvo veliko solističko veče bude tek početak. Ukoliko publika bude reagovala onako kako očekuje, ne bi se, priznaje, bunila ni kada bi se spektakl u MTS dvorani ponovio više puta.

- Volela bih da ovaj koncert ponovimo još nekoliko puta. Ne bih imala ništa protiv ni da bude više nastupa u MTS dvorani, a jednog dana bih volela da zakoračimo i u još veću dvoranu. Najvažnije mi je da ljudi izađu zadovoljni i ispunjeni.

Dok se priprema za veliki beogradski koncert, Katarina ovog leta ne miruje. Brojni nastupi odveli su je i u Crnu Goru, gde je nedavno doživela jedno od najemotivnijih večeri u dosadašnjoj karijeri.

Na trgu u Kolašinu, mestu za koje je vezuju detinjstvo, porodica i najlepše uspomene, pevala je prvi put. Za nju taj nastup nije bio samo još jedan koncert, već susret sa sopstvenim korenima. Njen otac Mića Grujić potiče iz Kolašina, gde joj i danas živi porodica, pa je izlazak pred publiku u rodnom kraju imao posebnu težinu.

- Kolašin za mene nikada nije samo mesto u kojem pevam. To je moj zavičaj, mesto u kojem sam odrasla, gde mi je porodica i za koje me vežu najdublje uspomene. Zato mi je ovaj koncert bio poseban na način koji je teško opisati. Emocije su me potpuno savladale. Bilo je to veče koje ću dugo pamtiti. Foto: Privatna arhiva

Ipak, koliko god joj muzika i nastupi bili važni, Katarinin najveći oslonac i centar sveta poslednjih godina je njena ćerka Katja. Leto joj je ispunjeno koncertima, putovanjima i obavezama, ali se trudi da svaki slobodan trenutak posveti porodici. Nedavno je uspela da ukrade i nekoliko dana za odmor na moru. Ipak, za mamu male Katje pravi predah teško da postoji.

- Na moru sam napunila baterije i odmorila mozak, ali sam sve vreme trčala za Katjom. To je onaj slatki umor koji svaka majka razume. Kada ste sa detetom, ne možete baš da se isključite, ali meni to ni najmanje ne smeta - poručila nam je mlada zvezda.

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