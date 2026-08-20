DUŠKO DOŠAO NA NASTUP SA ĆERKAMA: Jelena Karleuša priredila spektakularno veče u Beogradu (FOTO)
POP diva Jelena Karleuša priredila je pravi spektakl u poznatom beogradskom lokalu, koji je bio ispunjen do poslednjeg mesta.
Publika je sa velikim oduševljenjem ispratila nastup pop zvezde, koja je još jednom pokazala zašto njeni nastupi privlače ogromnu pažnju.
Posebnu pažnju privukao je dolazak njenog bivšeg supruga Duška Tošića, koji je na nastup stigao u društvu njihovih ćerki Atine i Nike.
Njihovo pojavljivanje nije prošlo nezapaženo, a prisustvo nekadašnjeg fudbalera dodatno je podgrejalo interesovanje javnosti.
I dok su se reflektori smenjivali, a Jelena nizala svoje hitove, Duško je sa ćerkama bio među publikom i podržao njen nastup. Njihov zajednički dolazak još jednom je pokazao da su, uprkos razvodu, u dobrim odnosima i da im je najvažnije da budu uz svoju decu.
Karleuša je tako još jednom okupila brojnu publiku i priredila veče za pamćenje, dok je prisustvo Duška i njihovih naslednica ovom spektaklu dalo i posebnu porodičnu notu.
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