DUŠKO DOŠAO NA NASTUP SA ĆERKAMA: Jelena Karleuša priredila spektakularno veče u Beogradu (FOTO)

POP diva Jelena Karleuša priredila je pravi spektakl u poznatom beogradskom lokalu, koji je bio ispunjen do poslednjeg mesta.

Foto: Novosti

Publika je sa velikim oduševljenjem ispratila nastup pop zvezde, koja je još jednom pokazala zašto njeni nastupi privlače ogromnu pažnju. Foto: Novosti

Posebnu pažnju privukao je dolazak njenog bivšeg supruga Duška Tošića, koji je na nastup stigao u društvu njihovih ćerki Atine i Nike.

Njihovo pojavljivanje nije prošlo nezapaženo, a prisustvo nekadašnjeg fudbalera dodatno je podgrejalo interesovanje javnosti.

I dok su se reflektori smenjivali, a Jelena nizala svoje hitove, Duško je sa ćerkama bio među publikom i podržao njen nastup. Njihov zajednički dolazak još jednom je pokazao da su, uprkos razvodu, u dobrim odnosima i da im je najvažnije da budu uz svoju decu. Foto: ATA Images

Karleuša je tako još jednom okupila brojnu publiku i priredila veče za pamćenje, dok je prisustvo Duška i njihovih naslednica ovom spektaklu dalo i posebnu porodičnu notu.

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