"TIŠINA U MENI" - FILM KOJI JE STIGAO U BIOSKOPE

"I tako je usledilo to da Mirijam i ja stalno govorimo kakao smo, a da toga nimo ni svesne, provele ceo život pripremajući se za snimanje ovog filma."

Foto: MCF promo

Dirljiva priča "Tišina u meni" (Deaf) rediteljke Eve Libertad o Anheli, gluvonemoj ženi koja se suočava sa izazovima odgajanja ćerke u svetu koji deluje kao da nije u potpunosti ka njoj naklonjen, upravo je stigao na platna domaćih bisokopa.

Film je nagrađen na filmskom festivalu u Berlinu, kao i sa nekoliko nagarda na filmskom festivalu u Malagi.

Inspirisana svojom najužom porodicom, za potrebe filma redieljka Libertad govori kako je Mirjam Garlo, koja tumači glavnu ulogu, njena sestra. Foto: MCF promo

"Ona je glumica i gluva je. Pre nekoliko godina počela je da razmišlja o tome da postane majka. Mnogo smo razgovarale o tome i ona je podelila svoje strahove i očekivanja o tome da bude majka u svetu koji su stvorili oni koji čuju. Iz tih razgovora nastao je kratki film "Sorda" (Gluva), koji me je ostavio sa osećajem da je još toliko toga iz Anheline priče ostalo da se ispriča."

grani film nastao je iz te želje da se dublje zaroni u složenost odnosa između sveta gluvih i onih koji čuju: angažovanje i ljubav, ali i sukobi i konflikti, što je rediteljki, kao Mirijaminoj sestri bio najvažniji deo života i što, kako kaže, i danas, nakon što su provele ceo život zajedno nastavlja da menja oblik i predstavlja izazove, poput misterije koju treba stalno razotkrivati. Foto: MCF promo

"I tako je usledilo to da Mirijam i ja stalno govorimo kakao smo, a da toga nimo ni svesne, provele ceo život pripremajući se za snimanje ovog filma," dodala je rediteljka.

Libertadova je dodala i da je cilj filma bio okrenut ka Anheli kao ženi koja pronalazi svoj put kroz majčinstvo i koja pokušava da se nosi sa problemima koji se javljaju u njenoj vezi. Koja ima težak odnos sa okolinom i koja želi da njeno dete zna ko je ona i da je voli i koja je, pored svega toga, gluva "Anhela je spremna za svet, ali svet još nije spreman za nju," zaključila je autorka.

Eva Libertad je scenaristkinja i rediteljka. Njen kratki film Sorda koji je režirala zajedno sa Nurijom Munjoz Ortin, nominovan je za nagradu Goja 2023. godine. U njenom opusu je takođe i film "Mentiste Amanda" koji je režirala zajedno sa Nurijom Munjoz, a koji je osvojio nagradu za najbolji kratki film na Medina festivalu i bio je kandidat za nagrade Goja 2025.godine. Kao dramaturg napisala je i režirala pozorišna dela.



