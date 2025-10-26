DRUGI KONCERT ZA GODINU DANA: Dragana Mirković u Podgorici priredila spektakl i poslala poruku humanosti (FOTO)
FOLK diva Dragana Mirković zakoračila je sinoć još jednom pred podgoričku publiku, ne samo da zapeva, već i sa pravom humanom misijom.
Kao i njen prethodni nastup u Podgorici i ovaj koncert imao je čist humanitarni karakter. U saradnji sa svojim mendžarom Draženom Damjanovićem donacija dela prihoda bila je namenjena Udruženju roditelja đece i omladine sa smetnjama u razvoju „Pružite nam šansu”.
Već u prethodnom koncertu u Podgorici, folk zvezda je svoj prihod predala fondaciji "Budi human", jer je 10 hiljada eura donirano za lečenje mališana u Crnoj Gori.
- Kada pomognem nekome, to je za mene najveća nagrada i najveća ispunjenost, najveća sreća - izjavila je Dragana za "Večernje novosti", a veče je bilo ispunjeno emocijama jer je publika Draganu dočekala i ispratila ovacijama.
Za 40 godina karijere, ova turneja nazvana "Do poslednjeg daha" postala nešto više od koncerata: to je manifest ljubavi prema muzici, publici i humanosti. Tokom dve godine, ova turneja obeležena je rekordnom posećenošću i spektaklima koji su pomerali standarde, od Beograda i Zagreba, preko Švajcarske do Dubaija.
U dvorani "Bemaks" u koju je nastup prebačen zbog prokišnjavanja krova u hali "Morača", sinoć je odzvanjao aplauz, suze radosnice i duh zajedništva – zato što je muzika bila samo povod, a istinska poruka bila: uživajmo, pomažimo, volimo.
Muzička zvezda je svojim stavom i gestom, pokazala da umetnost može biti i čin, kao i da najveći spektakl nije samo svetlo na bini, već i svetlo koje pokreće veru u dobro.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
