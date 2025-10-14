SLAVLJE O KOM PRIČA CEO ZLATIBOR: Dejan Petrović "Big bend" i supruga priredili spektakularan 18. rođendan ćerki Jovani (FOTO)
NA ZLATIBORU večeras vlada prava svečarska atmosfera.
Poznati trubač Dejan Petrović i njegova supruga slave punoletstvo svoje ćerke Jovane, a na proslavi se očekuje čak 570 zvanica.
Jovana, koja pleni svojom elegancijom, sama je kreirala haljinu u kojoj večeras blista, dok će goste dočekati trubači i energična muzika po kojoj je Dejan i poznat.
Sve je osmišljeno do najsitnijih detalja, a slavlje će, po svemu sudeći, biti jedno od najglamuroznijih događaja na Zlatiboru ove jeseni.
