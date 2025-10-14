Poznati

SLAVLJE O KOM PRIČA CEO ZLATIBOR: Dejan Petrović "Big bend" i supruga priredili spektakularan 18. rođendan ćerki Jovani (FOTO)

Dušan Cakić

14. 10. 2025. u 22:20

NA ZLATIBORU večeras vlada prava svečarska atmosfera.

Foto: Novosti

Poznati trubač Dejan Petrović i njegova supruga slave punoletstvo svoje ćerke Jovane, a na proslavi se očekuje čak 570 zvanica.

Foto: Novosti

Jovana, koja pleni svojom elegancijom, sama je kreirala haljinu u kojoj večeras blista, dok će goste dočekati trubači i energična muzika po kojoj je Dejan i poznat.

Foto: Фото: Новости

Sve je osmišljeno do najsitnijih detalja, a slavlje će, po svemu sudeći, biti jedno od najglamuroznijih događaja na Zlatiboru ove jeseni.

 

