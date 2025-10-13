PRVI PUT U JAVNOSTI NAKON POROĐAJA: Aleksandra Prijović došla na svadbu Uroša Živkovića (FOTO)

FOLK zvezda Aleksandra Prijović porodila se u septembru i na svet donele ćerkicu Ariju, a sada se prvi put nakon porođaja pojavila u javnosti.

FOTO: Novosti

Folk zvezda je došla na svadbu kod kolege i prijatelja Uroša Živkovića koji je organizovao proslavu u jednom prestoničkom restoranu.

FOTO: Novosti

Ona je blistala u elegantnom odelu na pruge ispod kojeg je nosila crni korset.

FOTO: Novosti

- Osećam se super i jako sam srećna, Večeras smo ovde zbog mladenaca, ali biće prilike uskoro družićemo. Mladencima želim da se vole i najmanje još jedno dete.

Neka uživaju večeras i da budu srećni i zaljubljeni kao sada. Lazar je presladak - rekla je ona