PRVI PUT U JAVNOSTI NAKON POROĐAJA: Aleksandra Prijović došla na svadbu Uroša Živkovića (FOTO)

Dušan Cakić

13. 10. 2025. u 19:46 >> 20:27

FOLK zvezda Aleksandra Prijović porodila se u septembru i na svet donele ćerkicu Ariju, a sada se prvi put nakon porođaja pojavila u javnosti.

FOTO: Novosti

Folk zvezda je došla na svadbu kod kolege i prijatelja Uroša Živkovića koji je organizovao proslavu u jednom prestoničkom restoranu.

FOTO: Novosti

 

Ona je blistala u elegantnom odelu na pruge ispod kojeg je nosila crni korset.

FOTO: Novosti

 

- Osećam se super i jako sam srećna, Večeras smo ovde zbog mladenaca, ali biće prilike uskoro družićemo. Mladencima želim da se vole i najmanje još jedno dete.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nportal.rs (@nportal.rs)

Neka uživaju večeras i da budu srećni i zaljubljeni kao sada. Lazar je presladak - rekla je ona

