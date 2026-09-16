PROTIV SOLARNIH PANELA: Građani Gacka i Nevesinja ne žele energetska postrojenja na obradivom zemljištu

SOLARNI paneli ili obradiva zemlja, pitanje je koje je u Gacku okupilo građane, predstavnike lokalnih inicijativa i načelnika opštine. Na panel-diskusiji "Solarni paneli ili obradiva zemlja - kuda vode energetski projekti u Gacku i Nevesinju" govorilo se o planiranim solarnim elektranama, uticaju na poljoprivredu, ali i o građanskom uticaju na velike energetske projekte.

D. Curać

Predstavnici građanskih inicijativa iz Gacka i Nevesinja, Veso Radić, Jevto Avdalović i Desko Mastilović preneli su iskustva meštana koji su se organizovali protiv izgradnje solarnih postrojenja na poljoprivrednom zemljištu.

Veso Radić iz Nevesinja ukazao je na, kako je rekao, nesrazmeru između prostora koji zauzimaju postojeće solarne elektrane i koristi koju od njih ima lokalna zajednica.

- Budžet opštine trenutno od solarnih elektrana ima nula maraka prihoda - rekao je Radić.

Prema njegovim rečima, postojeće solarne elektrane na području Nevesinja zauzimaju oko 110 hektara, dok vrednost poljoprivredne proizvodnje na području opštine iznosi oko 20 miliona maraka.

Plodna zemlja nema zamenu PUTEM video-linka učesnicima se obratila i profesorka Tehnološkog fakulteta u Nišu Marija Tasić koja kaže da izvori energije mogu da se menjaju, ali plodno zemljište nema zamenu. - Pitanje je koliko ćemo hrane izgubiti izgradnjom solarnih elektrana, a ne koliko ćemo struje dobiti - rekla je Tasić.

- Od te proizvodnje opštinski budžet ostvaruje prihode - naveo je Radić.

Posebno iskustvo izneo je Desko Mastilović iz Avtovca, koji se već oko godinu i po dana protivi izgradnji solarnih elektrana u neposrednoj blizini svoje kuće.

Prema njegovim rečima, prvobitno je bilo planirano 10 malih solarnih elektrana, dok se sada govori o devet postrojenja. Mastilović tvrdi da je investitor počeo radove iako, kako je naveo, za to nije imao potrebne dozvole.

Prema informacijama iznetim na tribini, investitor je uložio žalbu nakon što je odbijen zahtev za promenu katastarske klase zemljišta, čime bi se otvorio put za promenu njegove namene i izgradnju solarnih postrojenja.

Načelnik Gacka Vukota Govedarica poručio je da, kada je reč o projektima u ovoj opštini, ima razloga za optimizam. Kada je reč o Avtovcu, rekao je da lokalna vlast neće dati saglasnost za prenamenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko ukoliko prethodno ne dođe do smanjenja njegove klase.

- Bez te prenamene nema ni uslova za izdavanje građevinske dozvole - objasnio je Govedarica.

Na poziv organizatora nisu se odazvali predstavnici Ministarstva energetike i rudarstva RS, kao ni načelnik Nevesinja Milenko Avdalović.