"DELI NAS JEDNA REKA, ALI MI SMO JEDAN NAROD" Macut snažnom porukom iz Banjaluke

OKUPILI smo se u Banjaluci da proslavimo veliki zajednički praznik. Nas deli jedna reka, ali mi smo jedan narod sa istim srcem i dušom, rekao je premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut, nakon sastanka u Banjaluci sa predsednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

- Želimo da pokažemo da je veličina srpskog bića tolika da možemo da sedimo za istim stolom za svakim i da planiramo našu budućnost na najbolji način - rekao je Macut.

On je naglasio da Srpsku i Srbiju povezuju brojni planovi, privreda, infrastruktura, obrazovanje, nauka i sve ono što je razvijeno u poslednjih godinu dana.

- Na narednoj zajedničkoj sednici Vlada razgovaraćemo o još boljoj saradnji i svim koracima koji nam slede - naglasio je Macut.

Minić: Jedinstvo je najvažnije

Dan srpskog jedinstva nije samo jedan dan u kalendaru, nego nešto što mi sve vreme baštinimo, rekao je predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Minić je rekao da mu je velika čast što je zajedno sa njim u Banjaluci danas, uoči Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, premijer Srbije Đuro Macut, te gosti, ministri i ostali građani Srbije.

- Srpsko jedinstvo treba da nas čini jačim i boljim - kazao je Minić i dodao da je saradnja Republike Srpske sa Srbijom sve bolja.

Veliko je zadovoljstvo dočekati premijera Srbije u Banjaluci na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Isti narod, ista trobojka i ista ljubav prema slobodi povezuju nas rijekom Drinom. https://t.co/UWYYB464hh — Savo Minić (@minic_savo) September 14, 2026

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obeležen danas u Banjaluci u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost biće održana u Sportskoj dvorani "Borik", sa početkom u 20 časova.

Obeležavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj. 15. septembar - Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ustanovljen je na dan kada se obeležava proboj Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu.

(Sputnjik)