"DELI NAS JEDNA REKA, ALI MI SMO JEDAN NAROD" Macut snažnom porukom iz Banjaluke
OKUPILI smo se u Banjaluci da proslavimo veliki zajednički praznik. Nas deli jedna reka, ali mi smo jedan narod sa istim srcem i dušom, rekao je premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut, nakon sastanka u Banjaluci sa predsednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem.
- Želimo da pokažemo da je veličina srpskog bića tolika da možemo da sedimo za istim stolom za svakim i da planiramo našu budućnost na najbolji način - rekao je Macut.
On je naglasio da Srpsku i Srbiju povezuju brojni planovi, privreda, infrastruktura, obrazovanje, nauka i sve ono što je razvijeno u poslednjih godinu dana.
- Na narednoj zajedničkoj sednici Vlada razgovaraćemo o još boljoj saradnji i svim koracima koji nam slede - naglasio je Macut.
Minić: Jedinstvo je najvažnije
Dan srpskog jedinstva nije samo jedan dan u kalendaru, nego nešto što mi sve vreme baštinimo, rekao je predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
Minić je rekao da mu je velika čast što je zajedno sa njim u Banjaluci danas, uoči Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, premijer Srbije Đuro Macut, te gosti, ministri i ostali građani Srbije.
- Srpsko jedinstvo treba da nas čini jačim i boljim - kazao je Minić i dodao da je saradnja Republike Srpske sa Srbijom sve bolja.
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obeležen danas u Banjaluci u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost biće održana u Sportskoj dvorani "Borik", sa početkom u 20 časova.
Obeležavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj. 15. septembar - Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ustanovljen je na dan kada se obeležava proboj Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu.
(Sputnjik)
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