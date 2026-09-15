POVODOM DANA SRPSKOG JEDINSTVA: Školama Republike Srpske Veliki atlas Srbije i grafike velikana književnosti i istorije

SVE osnovne škole u Republici Srpskoj dobiće komplete grafika posvećenih velikanima srpske književnosti i istorije, kao i "Veliki atlas Srbije", a ova akcija pripremljena je povodom zajedničkog obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, istakao je danas predsednik Srpske, Siniša Karan.

Foto: Tanjug/Srna/Borislav Zdrinja

Karan je rekao da je reč o zajedničkoj aktivnosti "Službenog glasnika Republike Srpske" i "Službenog glasnika Srbije",s ciljem da mladim generacijama budu prenesene poruke slobode, jedinstva i nacionalnog identiteta.

- Važno je da našim mladim generacijama prenesemo sve snažne poruke ovog jednog od najznačajnijih zajedničkih praznika Srbije i Republike Srpske - rekao je Karan novinarima u Banjaluci.

On je istakao da je srpski narod kroz istoriju vodio oslobodilačke i odbrambene ratove, te da je današnje postojanje Republike Srpske rezultat borbe generacija za slobodu.

- Mi danas postojimo upravo zbog te borbe za slobodu i jedinstvo - naveo je Karan.

Karan je ocenio da je važno da mlade generacije razumiju istorijsko pamćenje i značaj Republike Srpske i Srbije, te da se kroz ovakve projekte jačaju veze srpskog naroda.

- Svih proteklih godina, kroz različite sisteme, uništavalo se i pokušavalo razbiti jedinstvo srpskog nacionalnog i političkog bića. Pre nekoliko godina ta naša borba da se sačuva jedinstvo srpskog naroda je dobila svoj moderan politički izraz, koji ne protiv bilo koga nego mu je cilj da ojača naš ukupni identitet, preko Deklaracije Svesrpskog sabora - rekao je Karan.

On je istakao da je važno da kroz projekte mlade generacije vide da su Republika Srpska i Srbija proizvod žrtve generacija srpskog naroda.

- Važno je da vide da Republika Srpska nije došla kao dar, da nam je niko nije podario - naveo je Karan dodajući da je Republika Srpska jedini okvir slobode srpskog naroda.

Vršilac dužnosti direktora "Službenog glasnika Republike Srpske" Miloš Lukić rekao je da će 19 reprezentativnih grafika i "Veliki atlas Srbije" biti dostavljeni svim osnovnim školama u Srpskoj, čime će biti obuhvaćeno oko 100.000 učenika.

Lukić je naveo da su grafike rad umetnika Akademije umetnosti u Beogradu i da su izrađene u A-jedan formatu, a da svaka sadrži integrisan "kju-ar" kod koji učenicima omogućava da saznaju više o ličnostima koje su na njima predstavljene.

- Kroz grafike velikana naše književnosti učenici će moći da upoznaju jedinstveni duh i dušu našeg naroda, koju su opisivali književnici poput Branka Ćopića, Petra Petrovića Njegoša i Miloša Crnjanskog. Sloboda u kojoj danas živimo jeste plod borbe naših heroja iz istorije - rekao je Lukić.

On je dodao da će "Veliki atlas Srbije" učenicima predstaviti regione i gradove Srbije, a i on sadrži "kju-ar" kodove sa dodatnim informacijama i zanimljivostima.

Lukić je najavio da će podela grafika i atlasa osnovnim školama početi sutra, te da bi do kraja naredne sedmice trebalo da budu dostavljeni svim školama u Republici Srpskoj.

Podsetio je da je ovo drugi ciklus ovakve aktivnosti, nakon što je prethodno svim školama poklonjeno 36 grafika velikana srpske nauke i umetnosti.

(Tanjug)

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