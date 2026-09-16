Ekonomija

CENE ENERGENATA DIVLJAJU: Nafta opet premašila 100 dolara po barelu

Танјуг

16. 09. 2026. u 08:13

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CENE energenata na evropskom i svetskom tržištu nastavljaju rast i cena sirove nafte tipa Brent prešla je granicu od 108,13 dolara po barelu, dok se evropski prirodni gas približio nivou od oko 81 evra po megavat-satu.

ЦЕНЕ ЕНЕРГЕНАТА ДИВЉАЈУ: Нафта опет премашила 100 долара по барелу

Foto: Roman Stavila / Alamy / Profimedia

Cena američke WTI nafte (West Texas Intermediate) trenutno se kreće u rasponu od 104 dolara po barelu za fjučers ugovore.

Evropski berzanski indeksi beleže blagi pad - francuski CAC pao je za 0,34 odsto, nemački DAX za 0,15 odsto, engleski FTSE za 0,30 odsto.

Prema podacima sa portala Investing.com, cena TTF fjučersa dostigla je 80 evra po megavat-satu. Američki indeksi zabeležili su blagi pad - indeks Dau Džons pao je za 0,63 odsto, a S&P za 0,45 odsto.

Kineski indeksi mešovito - indeks China A50 Futures porastao je za 0,52 odsto, dok je FTSE China 50 iz Hong Konga zabeležio pad od 0,39 odsto. Vrednost evra prema dolaru na valutnom tržištu iznosi 1,15 dolara.

Cena zlata iznosi 4.370,34 dolara za trojsku uncu, uz blagi dnevni rast od 0,88 odsto. Cena pšenice na svetskim berzama iznosi 743,50 centi za bušel, uz dnevni rast od 0,82 odsto.

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