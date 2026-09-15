KVADRATI DOSTIŽU I DO 10.000 KM: Cene stanova u Srpskoj previsoke, poslednjih godina beleže konstantan rast

CENE nekretnina u Srpskoj poslednjih godina beleže konstantan rast, a kako kažu stručnjaci cenu diktira potražnja za stanovima, koja je i dalje velika. Najveća tražnja je u Banjaluci, Trebinju, Bijeljini i Istočnom Sarajevu.

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Rekorder po ceni kvadrata stana je Banjaluka gde prosečna cena u novogradnji iznosi oko 5.000 KM, dok su u udaljenijim naseljima cene niže. U centru grada, na atraktivnim lokacijama kreću se od 7.000 i 9.000 KM, dok pojedini luksuzni stanovi dostižu i 10.000 KM po kvadratu, ističe agent za nekretnine Milena Lakić.

Prema njenim rečima, u poslednjih pola godine zabeleženo je određeno povećanje cena, posebno zbog povećane potražnje za stanovima u novogradnji. Na potražnju utiču i očekivanja građana u vezi sa povratom PDV na prvu nekretninu, ako i veći troškovi izgradnje.

Mile Petrović direktor Sektora granskih Udruženja Privredne komore RS ukazao je da cene kvadrata ne prate rast plata, zbog čega je neophodno uvesti sistemske mere koje bi stanovanje učinile dostupnijim.

- Jedna od mera jeste povrat PDV na prvu nekretninu. Kao moguća rešenja navode se olakšavanje procedura za dobijanje građevinskih dozvola, smanjenje renti i naknada, kao i uključivanje lokalnih zajednica u obezbeđivanje građevinskog zemljišta - dodaje Petrović.

Preprodaja PREMA Kondićevim rečima, među kupcima ima i onih koji kupuju po dva ili tri stana, a deo njih kasnije preprodaje nekretnine. - Ima ljudi koji imaju razvijene biznise i kupuju više stanova - naveo je on.

Kod kupovine stana, osim lokacije, građani najviše gledaju urednost dokumentacije, raspored prostorija, sprat i kvalitet objekta. Najtraženiji su jednosobni manji stanovi od 35 do 45 kvadrata, ali i oni od 53 do 57 kvadrata.

Saša Kondić, investitor iz Banjaluke kaže da se od 2022. stanovi sve češće kupuju kao vid investicije.

- Između 25 do 30 odsto stanova u novoizgrađenim zgradama je neuseljeno, a to utiče da su kirije poskupele, jer je porasla i cena kvadrata. Jedno prati drugo - rekao je Kondić.

Govoreći o tvrdnjama da najveći deo stanova kupuje dijaspora, Kondić kaže da to nije slučaj u njegovom iskustvu.

- Kod nas dijaspora čini 20 odsto kupaca. Većinu čine ljudi iz manjih mesta u RS koja gravitiraju Banjaluci. Roditelji kupuju stanove kako bi deci obezbedili smeštaj tokom školovanja. Izračunali su da im je isplativije plaćati ratu kredita nego kiriju - rekao je Kondić.