Republika Srpska

MUP SRPSKE POTVRDIO: Primljena prijava zbog pretnji Dodiku i Kojiću

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 09. 2026. u 17:20

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POSLANIK SNSD-a u PD PSBiH Milorad Kojić prijavio je MUP-u Republike Srpske pretnje upućene njemu i predsedniku stranke Miloradu Dodiku na društvenim mrežama.

МУП СРПСКЕ ПОТВРДИО: Примљена пријава због претњи Додику и Којићу

Foto: MUP RS

Iz MUP Republike Srpske je za RTRS potvrđeno da su primili prijavu.

-MUP Srpske u skladu sa zakonom preduzima sve mere i radnje na identifikaciji osobe koja je uputila pretnje, istakli su iz MUP-a Srpske.

Tanjug

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