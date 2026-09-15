MUP SRPSKE POTVRDIO: Primljena prijava zbog pretnji Dodiku i Kojiću
POSLANIK SNSD-a u PD PSBiH Milorad Kojić prijavio je MUP-u Republike Srpske pretnje upućene njemu i predsedniku stranke Miloradu Dodiku na društvenim mrežama.
Iz MUP Republike Srpske je za RTRS potvrđeno da su primili prijavu.
-MUP Srpske u skladu sa zakonom preduzima sve mere i radnje na identifikaciji osobe koja je uputila pretnje, istakli su iz MUP-a Srpske.
Tanjug
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