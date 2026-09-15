UKLONILI TUMOR TEŽAK VIŠE OD ŠEST KILOGRAMA: Podvig hirurga UKC Republike Srpske, izvedena i transplantacija pluća

HIRURŠKI tim Klinike za torakalnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske izveo je izuzetno zahtevan operativni zahvat tokom kojeg je odstranjen veliki tumor grudnog koša težak više od šest kilograma.

Foto: Fejsbuk/Univerzitetski Klinički centar Republike Srpske

Zbog veličine i položaja tumora, operacija je zahtevala poseban i vanredni hirurški pristup grudnom košu kakav se primenjuje i kod najzahtevnijih procedura, uključujući transplantaciju pluća. Uzimajući u obzir prirodu i veličinu tumora, život pacijenta bio je direktno ugrožen, te je hirurško lečenje, uprkos svim rizicima i kompleksnosti samog zahvata predstavljalo jedinu mogućnost za njegovo lečenje.

Zahvaljujući timskom radu stručnjaka Klinike za torakalnu hirurgiju i Klinike za anesteziju i intenzivno lečenje, zahvat je protekao uspešno, a pacijent se trenutno nalazi u dobrom postoperativnom oporavku.

- Kompleksnost situacije i veličina samog tumora diktirala je jedan ne baš uobičajen pristup sa anesteziloškog aspekta i praćenja u jedinici intenzivnog lečenja. Tumor je pritiskao dva vitalna organska sistema, srce i pluća. Zahvaljujući edukovanosti kadra, opremljenosti ustanove i podršci Poslovodstva UKC Republike Srpske u mogućnosti smo da ovakve slučajeve operišemo u našoj ustanovi - rekao je dr Dragan Rakanović, načelnik Klinike za anesteziju i intenzivno lečenje.

Ovakve operacije retkost u svetu

Kako je naveo dr Velibor Simetić, torakalni hirurg, reč je o pacijentu koji ima 54 godine sa velikom tumorskom masom u grudnom košu.

- Kolege iz bolnice u Doboju su prepoznale na vreme zdravstveni problem pacijenta, te su nam ga poslali na dalje lečenje. Pacijent je bio vitalno ugrožen jer je velika tumorska masa pravila kompresiju na srce i pritisak na velike krvne sudove. Juče smo zajedno sa kolegama sa anestezije izveli veoma težak operativni zahvat. Kolege sa pulmologije su uradile preoperativnu pripremu pacijenta. Operacija je zahtevala poseban vanredni hirurški pristup kakav se primjenjuje kod najzahtevnih hirurških procedura. Pacijent je danas stabilno, a pluća su u dobrom stanju. Prema podacima sa kojima raspolažemo na ovom području ovaj slučaj nije zabeležen u medicinskoj literaturi tako da planiramo isti prikazati naučnoj javnosti - poručio je Simetić.

Ovaj operativni zahvat je samo potvrdio značaj timskog rada, stručnosti i iskustva zdravstvenih radnika UKC Republike Srpske u zbrinjavanju najkompleksnijih hirurških pacijenata. Hirurški tim Klinike za torkalnu hirurgiju čine: dr Velibor Simetić-operater, dr Marko Kantar-asistent, dr Branko Štrbac- asistent, dr Ljiljana Krupljanin Stojčić-asistent, dr Vuk Špirić-asistent, dr Dragan Rakanović-anesteziolog, dr Pane Savić-anesteziolog, Jovana Zeljković-anestetičar, Jovana Ilić-instrumentarka, Daniela Dragosavljević-instrumentarka, Anja Bekić- instrumentarka.

- Radimo svakodnevno vrlo teške i komplikovane operacije, ali ovako retke operacije radi veoma mali broj medicinskih centara u svetu. Koristim ovu priliku da se zahvalim svim kolegama na kvalitenom timskom radu, kao i na saradnji kolega sa pulmologije i patologije, te sam uveren da ćemo imati još uspešnih operativnih zahvata - rekao je dr Marko Kantar, načelnik Klinike za torakalnu hirurgiju.