Republika Srpska

SUMNJA SE NA LJUDSKI FAKTOR: Požar kod ovog mesta još uvek nije pod kontrolom

В.Н.

14. 08. 2026. u 19:12

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POŽAR koji je izbio na području Novog Goražda još nije stavljen pod kontrolu, a prema prvim procenama sumnja se da je uzrok ljudski faktor, dok vatrogasci uz pomoć kolega iz Goražda nastoje da spreče dalje širenje vatre.

СУМЊА СЕ НА ЉУДСКИ ФАКТОР: Пожар код овог места још увек није под контролом

Foto: Profimedia/Handout / AFP

Vatra je u jednom trenutku ugrozila stambene objekte, ali su vatrogasci brzom intervencijom uspeli da odbrane kuće, prenosi Kliks. Trenutno je aktivna požarna linija koja se širi prema dalekovodu, dok vatrogasci ulažu maksimalne napore kako bi sprečili njeno dalje napredovanje.

Očekuje se da bi požar mogao da bude stavljen pod kontrolu do večeras, a na terenu se očekuje i dodatna pomoć vatrogasaca iz Višegrada i Rogatice. O situaciji je obavešten i Republički centar civilne zaštite Republike Srpske, dok su pripadnici policije na terenu.

Nadležni su ponovo apelovali na građane da budu maksimalno oprezni prilikom paljenja vatre na otvorenom, posebno pri visokim temperaturama i povećanoj opasnosti od širenja požara.

(Tanjug)

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