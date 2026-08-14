VATRA VIŠE NE UGROŽAVA KUĆE: Požari kod Nevesinja pod kontrolom (FOTO)

Na području opštine Nevesinje i dalje su aktivni požari u Humčanima i Brataču, ali vatra trenutno ne ugrožava stambene objekte.

Foto SRNA

Posle dramatičnih dana i noći, situacija na požarištima je znatno bolja, ali nadležne službe i dalje pozivaju na maksimalan oprez.

Foto SRNA

Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović potvrdio je da je noć protekla mirno i da je stanje na terenu mnogo bolje nego prethodnih dana.

– Situacija je jutros dosta dobra, puno bolja nego juče, a neuporedivo bolja nego pre dva dana. Požar ispod planine Crvanj je lokalizovan na više lokacija – rekao je Avdalović.

On je najavio da bi danas trebalo da dejstvuje helikopter iznad sela Humčani, gde se požarna linija nalazi na oko 150 do 200 metara od kuća.

– Noć na požarištima u Nevesinju protekla je mirno, stanje je dosta bolje, ali moramo biti oprezni – istakao je Avdalović.

Vatrogasci su tokom noći intervenisali i iznad Bratača, gde su nastojali da spreče spuštanje požarne linije prema selu, potvrdio je komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Nevesinje Miroslav Jonlija.

U Humčanima su tokom noći, zajedno sa nevesinjskim vatrogascima, dežurali i pripadnici vatrogasnih jedinica iz Gacka, dok su prethodno na ovom lokalitetu pomagali i trebinjski vatrogasci.

U odbrani od požara učestvuje i desetak pripadnika Drugog pešadijskog bataljona iz kasarne „Bilećki borci“. Pripadnici Oružanih snaga BiH priključili su se akciji gašenja tokom prethodnog dana.

Nadležni poručuju da, i pored poboljšanja situacije, nema mesta za opuštanje, posebno zbog visokih temperatura i mogućnosti ponovnog širenja vatre.