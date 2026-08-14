POZVAO DEVOJČICU (14) DA JE PROVOZA NA RECI, PA JE OBLJUBIO: Užas kod Doboja - muškarcu određen pritvor

Muškarcu R. S. (49) iz Dervente određen pritvor nakon što je obljubio maloletnicu (14).

Foto: Depositphotos/pryzmat

Okružni sud u Doboju prihvatio je predlog tužilaštva i odredio jednomesečni pritvor R. S. (49) iz Dervente, koji se sumnjiči za teško krivično delo obljube nad detetom mlađim od 15 godina.

Istragu protiv ovog 49-godišnjaka otvorilo je Okružno javno tužilaštvo (OJT) Doboj, koje je odmah zatražilo i meru pritvora zbog šokantnih detalja i težine samog dela.

Kako je saopšteno iz OJT Doboj, stravičan slučaj prijavljen je prošle nedelje, a odigrao se na jednom rečnom izletištu.

- Osumnjičeni se tereti da je 8. avgusta oko 14.45 časova, na izletištu na obali reke, pozvao maloletnu oštećenu da je provoza na reci, na SUP dasci. Nakon što su se udaljili, sa oštećenom je izvršio obljubu znajući da je žrtva maloletna i da između njih postoji velika nesrazmera u zrelosti i uzrastu - navodi se u zvaničnom saopštenju Tužilaštva.

Sud je u potpunosti prihvatio tužilački predlog, te je osumnjičeni smešten iza rešetaka.

Odluka o jednomesečnom pritvoru doneta je zbog bojazni da bi puštanje R. S. na slobodu rezultiralo stvarnom pretnjom po narušavanje javnog reda, prvenstveno zbog načina izvršenja i teških posledica ovog krivičnog dela.

Inače, za krivično delo obljube sa detetom mlađim od 15 godina, prema zakonu se može izreći kazna zatvora do deset godina.

(Klix)