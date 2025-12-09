Republika Srpska

KONAKOVIĆU SMETAJU SRPSKI VERSKI PRAZNICI: Skandalozna odluka u Ministarstvu spoljnih poslova u Savetu ministara BiH

Srđan Mišljenović

09. 12. 2025. u 05:00

MINISTAR inostranih poslova u Savetu ministara Elmedin Konaković odlučio je da Srbima u tom ministarstvu problematizuje obležavanje verskih praznika u smislu osporavanja prava na naknadu. Ovo se odnosi na odsustva za vreme slave ili božićnjih i vaskršnjih praznika.

Elmedin Konaković foto Savet ministara BiH

Zamenik predsedavajućeg Saveta ministara Staša Košarac kaže da su informisani o ovim pojavama u institucijama BiH.

 

- Nedopustivo je da se srpskom narodu uskraćuju ta prava - istakao je Košarac.

Ministar inostranih poslova u Savetu ministara Elmedin Konaković sprovodi mobing i diskriminaciju problematizovanjem obeležavanja verskih praznika Srba i želi da svoju politiku usmeri na potpunu radikalizaciju, smatra poslanik SNSD u PD BiH Milorad Kojić. Istakao je da bi Konaković kao visokopozicionirani političar trebalo da smanjuje takve vrste diskriminacije i utiče da se one ne pojavljuju, ali da radi suprotno i dodatno ih potpiruje.

- U ovoj situciji vidimo da se diskriminacija Srba kakva je bila devedesetih godina kada su čak i brutalno ubijani u Sarajevu danas radi na drugi način - rekao je Kojić.

BiH nije usvojila zakon

STAŠA Košarac kaže da je nakon verbalnih pretnji, "bagera i gumica", prema srpskim kadrovima ministar Konaković odlučio da Srbima u MIP sada osporava i obeležavanje verskih praznika. Dodaje da Konaković dobro zna da BiH nema zakon o praznicima i da se praznicima smatraju oni koji su utvrđeni zakonima RS i FBiH prema mestu prebivališta zaposlenog.

Dodao je da je diskriminacija devedesetih bila zasnovana na verskoj i nacionalnoj osnovi, a da se i danas vidi da Konaković na verskoj i nacionalnoj osnovi želi da ospori prava Srba zaposlenih u smislu da zadovoljavajući verske potrebe imaju pravo na naknadu u instituciji u kojoj je ministar.

Kojić je upitao kako će na sve ovo reagovati Evropska unija i pojedine ambasade u BiH, kao i da li će uopšte reagovati na diskriminaciju koju Srbi u Sarajevu doživljavaju više od 30 godina.

- Verovatno će to biti sporadično ili ćutanje, a ne bi smelo da bude ni sporadično ni ćutanje. Imajući u vidu njegovu poziciju, to bi trebalo da na određen način bude sankcionisano - naglasio je Kojić.

Problematizovanjem obeležavanja tradicionalnih verskih praznika Srba, ministar Konaković šalje poruku koja duboko zabrinjava i uznemirava zajednicu, izjavila je šef Kluba poslanika SNSD u Predstavničkom domu BiH Sanja Vulić.

Vulićeva kaže da takvi postupci stvaraju utisak diskriminacije i neprihvatljivog pritiska, umesto da doprinose uzajamnom poštovanju i ravnopravnosti naroda u BiH.

- Očekivali smo da će Konakovićevo ministarstvo biti most saradnje, a ne izvor dodatnih podela - naglasila je Vulićeva.

