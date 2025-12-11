"DONEO SAM SUNCE IZ ATINE": Hit scene na treningu Radničkog, ovako je legendarni Grk počeo prvi trening (FOTO)
Takis Lemonis održao je na Čairu prvi trening, a upoznavanje sa novim saigračima prošlo je u sjajnom raspoloženju.
Nišlije su na Čair dočekale trenera koji je igrao osminu finala Lige šampiona sa Olimpijakosom, četiri puta sa Atinjanima uzeo je titulu šampiona Grčke, dva puta sa kiparskom Omonijom, a na "Čairu" se nadaju da bi pelcer mogao da se primi i da klub konačno krene sa boljim rezultatima.
Prihvatio se Takis Lemonis teškog posla, ali je pritom u Niš doneo dozu vedrine što je pokazao na jučerašnjem predstavljanju, a i danas na treningu.
Na snimku koji je osvanuo na društvenim mrežama vidi se nasmejani Grk koji izvodi igrače i kaže "Došao sam iz Atine i doneo sunce i dobro vreme", rekao je, a to je nasmejalo igrače.
Ruku na srce, poslužilo je vreme Nišlije koji su na prijatnih 15 stepeni odradili prvi trening sa novim trenerom i njegovim stručnim štabom.
