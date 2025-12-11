"DONEO SAM SUNCE IZ ATINE": Hit scene na treningu Radničkog, ovako je legendarni Grk počeo prvi trening (FOTO)

Takis Lemonis održao je na Čairu prvi trening, a upoznavanje sa novim saigračima prošlo je u sjajnom raspoloženju.

FOTO: A. Ilić

Nišlije su na Čair dočekale trenera koji je igrao osminu finala Lige šampiona sa Olimpijakosom, četiri puta sa Atinjanima uzeo je titulu šampiona Grčke, dva puta sa kiparskom Omonijom, a na "Čairu" se nadaju da bi pelcer mogao da se primi i da klub konačno krene sa boljim rezultatima.

Prihvatio se Takis Lemonis teškog posla, ali je pritom u Niš doneo dozu vedrine što je pokazao na jučerašnjem predstavljanju, a i danas na treningu.

Na snimku koji je osvanuo na društvenim mrežama vidi se nasmejani Grk koji izvodi igrače i kaže "Došao sam iz Atine i doneo sunce i dobro vreme", rekao je, a to je nasmejalo igrače.

Ruku na srce, poslužilo je vreme Nišlije koji su na prijatnih 15 stepeni odradili prvi trening sa novim trenerom i njegovim stručnim štabom.

