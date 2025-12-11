Region

ZEMLJOTRES U BOSNI I HERCEGOVINI: "Zaljuljali su se stolovi i nameštaj"

В.Н.

11. 12. 2025. u 17:05

ZEMLjOTRES jačine 3,2 stepena po Rihteru pogodio je danas Bosnu i Hercegovinu, potvrdio je Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

ЗЕМЉОТРЕС У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ: Заљуљали су се столови и намештај

Foto: Novosti

Registrovan je 46 kilometara jugoistočno od Mostara i četiri kilometra severno od Ljubinja.

"Zaljuljali su se stolovi i nameštaj, osećaj kao da si na brodu", komentarisala je jedna osoba s područja gde se potres osetio.

(Tanjug)

