ZEMLJOTRES U BOSNI I HERCEGOVINI: "Zaljuljali su se stolovi i nameštaj"
ZEMLjOTRES jačine 3,2 stepena po Rihteru pogodio je danas Bosnu i Hercegovinu, potvrdio je Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Registrovan je 46 kilometara jugoistočno od Mostara i četiri kilometra severno od Ljubinja.
"Zaljuljali su se stolovi i nameštaj, osećaj kao da si na brodu", komentarisala je jedna osoba s područja gde se potres osetio.
(Tanjug)
