"NOVOSTI" DOBITNIK "ZLATNE PTICE": Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije dodelio našoj kompaniji prestižno priznanje (FOTO)

GODINAMA unazad decembar je mesec kada Savez estradno muzičkih umetnika Srbije (SEMUS) dodeljuje najprestižnije nagrade najzaslužnijim predstavnicima domaće muzičke scene - autorima, izvođačima, vokalnim solistima, ali i istaknutim predstavnicima medija koji doprinose afirmaciji domaće muzike.

Foto: SEMUS

Na svečanoj manifestaciji koja je održana danas deljene su godišnje Estradno-muzičke nagrade Srbije, ali i nagrade za Životno delo, Nacionalni umetnik kao i specijalno priznanje „Zlatna ptica“. Foto: Novosti

Dobitnik nagrde „Zlatna ptica“ je i kompanija „Novosti“ za unapređenje estradno-muzičke delatnosti. Ovo visoko priznanje „Večernje novosti“ su dobile za kontinuiranu, profesionalnu i posvećenu podršku koju pružaju umetnicima, muzičkim događajima i ukupnom razvoju estradne scene tokom svih proteklih godina. Izveštavanjem „Novosti“, uvek ističu kvalitet i značaj domaće muzičke kulture, ne samo da informišu javnost, već i nesebično doprinosi očuvanju i promociji bogatog muzičkog nasleđa.

„Zlatna ptica“ se dodeljuje našoj medijskoj kući kao važnom stubu podrške za sve estradne umetnike u Srbiji.

Predsednik SEMUS- a, Dragiša Golubović je istakao je za „Novosti“ kako se ovaj savez godinama trudi da vrati dostojanstvo profesionalaca koji opstaju na estradnoj sceni.

- Trudimo se da u okviru svih delatnosti SEMUS-a, poštujemo stare tradicije, ali i pokrenemo neke nove. Upravo zato smo ovde i zaista mi je veliko zadovoljstvo što smo uručili priznanja najzaslužnijim umetnicima, ali i našim saradnicima, kreativcima i istrajnim profesionalcima iz raznih umetničkih branši, kao i svima onima koji su u periodu iza nas postigli vrhunske rezultate. Zaista mi je čast što su i „Večernje novosti“ da dobile priznanje „Zlatna ptica“ kao naša saradnička kuća koja je sinonim za istrajsnot, profesionalnost i podršku estradno muzičkoj delatnosti iz raznih umetničkih branši – rekao je Dragiša za naš list.

A nagradu je preuzeo naš novinar rubrike "Scena/Poznati" na portalu "Novosti", kao i u štampanom izdanju "Reflektor", Dušan Cakić.

Ostali laureati:

Nagradu za životno delo dobili su: Jasna Milenković Jami, Jovana Tipšin, Jelena Broćić, Dragiša Baša, Zorica Minić, posthumno Zoran Kalezić.

Priznanja nacionalni umetnik dodeljena su: Mira Škorić, Stanojka Mitrović Ćana, Beki Bekić, Snežana Berić, Perica Vasić.

Posebno priznanje “Zlatna ptica” dodeljeno je: Nedi Ukraden, Lepi Lukić, Ljubiši Pavkoviću, Branimiru Đokiću, Večernjim novostima, Nenadu Kamidžorcu.

Estradno-muzička nagrada Srbije za 2025: Sanja Maletić, Marko Dašić, Milan Popović, Tanja Savić, Jasna Milenković Jami, Tanja Šikić i drugi.

Poveljom sindikata nagrađeni su: Ana Bekuta, Grand produkcija, Goran Jovanović, Zoran Jakšić, Ivana Šašić, Nela Bijanić.

