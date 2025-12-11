OVO SE NIKAD NIJE DESILO PRED DERBI! Dejan Davidovac: Dajem malu prednost Partizanu...

Košarkaš Crvene zvezde Dejan Davidovac izjavio je danas pred utakmicu 15. kola Evrolige da daje malu prednost Partizanu i dodao da će "crveno-beli" uraditi sve kako bi pobedili u večitom derbiju.

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće u petak od 20.30 časova Partizanu u Beogradskoj areni.



"Odigrao sam mnogo derbija, svaki derbi nosi nešto svoje. Znamo da svima to znači ovde, tako je i ovog puta. Igramo pred njihovim navijačima i mislim da je domaći teren uvek prednost, bez ikakvog prebacivanja pritiska na njih. Dao bih malu prednost njima, ali ćemo dati sve da pobedimo", rekao je Davidovac na konferenciji za medije.



On je naveo da "crveno-beli" u svaku utakmicu ulaze na isti način.

"Potrudićemo se da tako bude i ovog puta, da se fokusiramo na teren i da to traje 40 minuta. Imamo mnogo stranaca, dali smo im neke smernice. Oni su ekipa koja ima dosta oscilacija, videlo se to više puta ove sezone. Mi moramo da budemo fokusirani i fizički na visokom nivou. Mi ćemo imati 1.000 naših navijača, što nije malo. To nam je u prethodnim utakmica puno značilo. Volim da igram derbije, jer je puna hala i dobro navijanje", izjavio je košarkaš Crvene zvezde.





Košarkaš Crvene zvezde Semi Odželej izjavio je da je uzbuđen pred ovu utakmicu.

"Uvek je lepo igrati u Areni, bilo kod kuće ili na strani. Znamo kakva će biti atmosfera, spremni smo. I oni imaju sjajne navijače. Publika me čini uzbuđenim i spremnim za ovakvu utakmicu", rekao je Odželej i dodao da će ekipi značiti podrška 1.000 navijača "crveno-belih".



On je naveo da je Partizan tim sa mnogo talentovanih košarkaša.

"Ali i imamo dobre igrače, u poziciji su da mogu da igraju jako dobro. Ne koncentrišem se mnogo na specifične 'meč-ap' duele. Imam svoj posao koji treba da odradim, u odbrani i napadu i fokusiran sam na to", rekao je Odželej.

Zvezda se nalazi na trećem mestu na tabeli Evrolige sa devet pobeda i pet poraza, dok je Partizan na 16. poziciji sa učinkom 5-9.



