UZ BOGA I PACIJENTE: Ugljevički Dom zdravlja slavu proslavio

UZ podršku lokalne vlasti i Vlade Republike Srpske, Dom zdravlja u Ugljeviku na zadovoljstvo njegovih pacijenata i svih nas, kadar je da pruža usluge iz primarne zdravstvene zaštite, baš na visokom nivou, rekao je na današnjoj krsnoj slavi te ustanove načelnik Ugljevika Dragan Gajić.

foto V Mitrić

Zdravlje ljudi je najpreče, naglasio je Gajić i dodao da zdravstveni radnici Ugljevika pokazuju danonoćno pažnju, brigu, ali i znanje i umeće da pomognu svakom ko im se obrati za pomoć.

- Zadovoljstvo nam je što se u ovoj ustanovi, naročito u poslednje vreme domaćinski radi i posluje što daje i nove šanse za bolje opremanje i unapređivanje svih vrsta zdravstvenih usluga-rekao je Gajić.

On je istakao značaj koji Dom zdravlja ima kada je reč o raznim preventivnim merama podsećajući na onu izreku "preventiva je pola zdravlja".

- Opština Ugljevik je bila, jeste i biće uvek velika podrška u ovoj našoj važnoj zdravstvenoj ustanovi čiji zaposleni na čelu sa svojim rukovodstvom to i zaslužuju-rekao je Gajić.

Direktor Doma zdravlja Cvjetana Dragonjić poručila je da ljudi ugljevičke opštine treba da znaju da su im vrata ove kuće ne samo širom otvorena već da su zaposleni uvek spremni da im izađu u susret i kad se suočavaju sa najvećim problemima.

Dragonjićeva je istakla značaj koji daje rukovodstvo opštine i podršku i pomoć od resornog ministarstva.

-Zadovoljna sam što naša ustanova ima stabilno i pozitivno poslovanje kada je reč o finansijama što svedoči da se domaćinski raspolaže o svakoj marki kojom raspolažemo i koja dođe na račun naše ustanove-rekla je Dragonjičeva.

Po tradiciji, povodom krsne slave ove ustanove-Svetog Arhangela Mihaila, služena je sveta litirguja u hramu Prepododbne mati Paraskeve, a potom je rezan slavski kolač. Čast da bude kum slave pripala je načelniku Draganu Gajiću.