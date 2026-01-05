KO JE SLEDEĆI NA TRAMPOVOJ METI? Američki špijunski avion misteriozno kružio kod obale ove zemlje

AMERIČKI avion P-8 Posejdon viđen je jutros kako kruži oko centra za šverc droge kod obale Meksika.

Foto printskrin YouTube tvzvezda.ru

Prema pisanju "Dejli mejla", veruje se da je bio u izviđačkoj misiji nedaleko od Tihuane, grada koji se smatra glavnim koridorom za operacije kartela.

P-8 je poleteo sa mornaričke vazduhoplovne baze u Vašingtonu, leteo preko Oregona i Kalifornije, napravio nekoliko krugova kod meksičke obale i južne Kalifornije, a zatim se vratio u bazu.

Opremljen naprednim senzorima sposobnim za otkrivanje ciljeva na površini i pod vodom, P-8 se često koristi za praćenje sumnjivih plovila i pomorskih kretanja.

Let se dogodio samo nekoliko dana nakon što je američki predsednik Donald Tramp zapretio Meksiku zbog trgovine drogom, sugerišući da bi mogao da naredi sličnu operaciju kakva je u subotu izvedena u Meksiku.

- Karteli upravljaju Meksikom, sviđalo se to nama ili ne - rekao je Tramp.

Nije poznato da li je let P-8 direktno povezan sa Trampovim izjavama ili je to bila samo rutinska test-misija kroz region.

(Blic.rs)

