Svet

KO JE SLEDEĆI NA TRAMPOVOJ METI? Američki špijunski avion misteriozno kružio kod obale ove zemlje

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 01. 2026. u 17:45

AMERIČKI avion P-8 Posejdon viđen je jutros kako kruži oko centra za šverc droge kod obale Meksika.

КО ЈЕ СЛЕДЕЋИ НА ТРАМПОВОЈ МЕТИ? Амерички шпијунски авион мистериозно кружио код обале ове земље

Foto printskrin YouTube tvzvezda.ru

Prema pisanju "Dejli mejla", veruje se da je bio u izviđačkoj misiji nedaleko od Tihuane, grada koji se smatra glavnim koridorom za operacije kartela.

P-8 je poleteo sa mornaričke vazduhoplovne baze u Vašingtonu, leteo preko Oregona i Kalifornije, napravio nekoliko krugova kod meksičke obale i južne Kalifornije, a zatim se vratio u bazu.

Opremljen naprednim senzorima sposobnim za otkrivanje ciljeva na površini i pod vodom, P-8 se često koristi za praćenje sumnjivih plovila i pomorskih kretanja.

Let se dogodio samo nekoliko dana nakon što je američki predsednik Donald Tramp zapretio Meksiku zbog trgovine drogom, sugerišući da bi mogao da naredi sličnu operaciju kakva je u subotu izvedena u Meksiku.

- Karteli upravljaju Meksikom, sviđalo se to nama ili ne - rekao je Tramp.

Nije poznato da li je let P-8 direktno povezan sa Trampovim izjavama ili je to bila samo rutinska test-misija kroz region.

Sva dešavanja o Venecueli i hapšenju Madura čitajte u našem blogu.

"Njujork tajms" je otkrio šta je uticalo na odluku Trampa da uhapsi Madura.

Posle burnog svrgavanja i hapšenja predsednika Venecuele Madura, sumnja se da je ova zemlja sledeća meta SAD.

(Blic.rs)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
Svet

0 21

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike

SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.

05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRABRI MADURO AMERIKANCIMA SASUO ISTINU U LICE: Ja sam pošten čovek, predsednik svoje zemlje (VIDEO)

HRABRI MADURO AMERIKANCIMA SASUO ISTINU U LICE: Ja sam pošten čovek, predsednik svoje zemlje (VIDEO)