KO JE SLEDEĆI NA TRAMPOVOJ METI? Američki špijunski avion misteriozno kružio kod obale ove zemlje
AMERIČKI avion P-8 Posejdon viđen je jutros kako kruži oko centra za šverc droge kod obale Meksika.
Prema pisanju "Dejli mejla", veruje se da je bio u izviđačkoj misiji nedaleko od Tihuane, grada koji se smatra glavnim koridorom za operacije kartela.
P-8 je poleteo sa mornaričke vazduhoplovne baze u Vašingtonu, leteo preko Oregona i Kalifornije, napravio nekoliko krugova kod meksičke obale i južne Kalifornije, a zatim se vratio u bazu.
Opremljen naprednim senzorima sposobnim za otkrivanje ciljeva na površini i pod vodom, P-8 se često koristi za praćenje sumnjivih plovila i pomorskih kretanja.
Let se dogodio samo nekoliko dana nakon što je američki predsednik Donald Tramp zapretio Meksiku zbog trgovine drogom, sugerišući da bi mogao da naredi sličnu operaciju kakva je u subotu izvedena u Meksiku.
- Karteli upravljaju Meksikom, sviđalo se to nama ili ne - rekao je Tramp.
Nije poznato da li je let P-8 direktno povezan sa Trampovim izjavama ili je to bila samo rutinska test-misija kroz region.
Sva dešavanja o Venecueli i hapšenju Madura čitajte u našem blogu.
"Njujork tajms" je otkrio šta je uticalo na odluku Trampa da uhapsi Madura.
Posle burnog svrgavanja i hapšenja predsednika Venecuele Madura, sumnja se da je ova zemlja sledeća meta SAD.
(Blic.rs)
