Republika Srpska

SRPSKA U DIPLOMATSKOJ INICIJATIVI: dodik i Željka Cvijanović sastali se sa Orbanom

Novosti online

22. 09. 2025. u 19:00

PREDSEDNIK Milorad Dodik i srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović sastali su se danas u Budimpešti sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

СРПСКА У ДИПЛОМАТСКОЈ ИНИЦИЈАТИВИ: додик и Жељка Цвијановић састали се са Орбаном

Foto: Petar Milošević

Gostujući na RTRS-u, Dodik je za danas najavio susret sa premijerom Mađarske Orbanom, kao i da će 29. septembra putovati u Rusiju na forum u Sočiju, gde je glavni govornik ruski predsednik Vladimir Putin.

Dodik je u Budimpešti boravio 4. septmbra kada se sastao sa mađarskim ministrom inostranih poslova i trgovine Peterom Sijartom.

(Sputnjik)

