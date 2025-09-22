SRPSKA U DIPLOMATSKOJ INICIJATIVI: dodik i Željka Cvijanović sastali se sa Orbanom

PREDSEDNIK Milorad Dodik i srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović sastali su se danas u Budimpešti sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

Foto: Petar Milošević

Gostujući na RTRS-u, Dodik je za danas najavio susret sa premijerom Mađarske Orbanom, kao i da će 29. septembra putovati u Rusiju na forum u Sočiju, gde je glavni govornik ruski predsednik Vladimir Putin.

Dodik je u Budimpešti boravio 4. septmbra kada se sastao sa mađarskim ministrom inostranih poslova i trgovine Peterom Sijartom.

(Sputnjik)