I SPOMENIK ZA DECOM PLAČE: Obeležena 33. godišnjica smrti 12 tek rođenih beba u Banjaluci, kojima nije mogao da se dopremi kiseonik

POLAGANjEM venaca i cveća na spomen-obeležje "Život" u centru Banjaluke danas su obeležene 33 godina od smrti 12 beba u Kliničkom centru u Banjaluci, koje su umrle zbog nedostatka kiseonika za inkubatore.

Foto: S. Mišljenović

Svaku šansu da prežive tek rođenoj deci oduzeli su belosvetski moćnici, koji nisu dopustili dostavu kiseonika iz Beograda u tadašnji Klinički centar Banjaluka. Taj zločin srpski narod nikada neće ni zaboraviti, ni oprostiti, smrt tek rođene dece ostaće večni ožiljak, poručeno je iz Banjaluke.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je smrt 12 banjalučkih beba nacionalna tragedija za srpski narod, a večna sramota i greh belosvetskih moćnika čija je ruka zla zabranila let spasa za ova nedužna bića.

Foto: S. Mišljenović Majke čija deca su preminula po presudi svetskih moćnika

- Snaga jednog naroda meri se prvo u porodilištima i broju novorođene dece. Tog 22. maja 1992. godine, ta naša snaga ubijena je u banjalučkom porodilištu kada je izvršen zločin nad zločinima, kada je malim bićima, samovoljom bezdušnih stranaca, zabranjeno pravo na prvi udah i pravo da žive - istakao je Dodik.

Predsednik RS je naglasio da je kiseonik bio spas za nedužnu decu, koja su se borila za život i vazduh, ne sanjajući da u ovome svetu postoje zli ljudi koji će im to uskratiti svojom samovoljom.

Slađana i Marko ODLUKOM Saveta bezbednosti UN u maju i junu 1992. godine bili su zabranjeni međunarodni letovi, čak i oni sa bocama kiseonika iz Beograda za Banjaluku, zbog čega je preminulo 12 tek rođenih beba koje su bile u inkubatorima. Prva beba umrla je 22. maja 1992. godine, nakon čega je usledila agonija i smrt ostalih beba. Do 19. juna iste godine u Banjaluci je umrlo 12 beba, koje su postale simbol kršenja ljudskih prava i neljudskosti međunarodne zajednice. Trinaesta beba Slađana Kobas, bitku za život izgubila je sa 14 godina, a četrnaestoj bebi Marku Medakoviću nedostatak kiseonika ostavio je posledice za celi život.

- Ubijali su nas, bombardovali, pokušavali da nas unište, ali mi i danas stojimo ponosno pored dečjih humki, naših najvećih malih a velikih heroja proteklog Odbrambeno-otadžbinskog rata. Jedino što danas možemo poručiti tim nehumanim ljudima koji su uzeli sebi za pravo da odlučuju o životu i smrti jeste: decu vam nikada nećemo oprostiti niti zaboraviti - poručio je Dodik.

Željka Tubić, sekretar Udruženja "12 beba", i majka jedne od njih, kazala je da je ovo period kada srpski narod, nažalost, obeležava mnoge godišnjice stradanja.

- Za nečije zločine svi smo proglašeni krivima, pa su odlučili da našoj deci uskrate pravo na život. Tog dana mi majke nismo ni slutile šta nas čeka. Njima smo svi bili krivi, samo zato što živimo u Republici Srpskoj. Pored svih apela i molbi da se kiseonik dostavi, te 1992. godine počinjen je zločin za koji je čuo celi svet: ubijeno je naših 12 beba. Danas, 33 godine kasnije, naše bebe stoje na braniku otadžbine i upravo njihova žrtva bila je znak da Vojska Republike Srpske mora krenuti u našu odbranu - poručila je Tubićeva.

Foto: S. Mišljenović

Otac prve preminule bebe, Milorad Đukelić iz Mrkonjić Grada, rekao je da je radio u Moskvi kada mu je javljeno da mu je tek rođeni sin Nenad preminuo.

- Bio sam polumrtav kada su mi javili, ta vest me gotovo ubila, za 22 dana sam smršao 26 kilograma - rekao je Đukelić.

Dragica Komljenović iz Kneževa, majka devojčice koja je živela 14 dana, rekla je da ni posle 33 godine od kada su deca stradala, pravde nema:

- Ne mogu opisati kakve su to emocije. Imam dvoje dece, ali kada dođe maj, toliko mi bude teško da nemam reči da to opišem. To samo mi roditelji znamo.

Akcija "Koridor života" AGONIJA umiranja beba u banjalučkom porodilištu je prekinuta najvažnijom akcijom Vojske Republike Srpske u proteklom ratu u BiH, kada je u julu 1992. probijen koridor i spajanje banjalučke regije sa ostalim delovima Republike Srpske i Srbijom i krenuo je transport robe i medicinske opreme. Ova akcija Vojske RS nosi naziv i "Koridor života", a generali i komandanti koji su vodili ovu akciju su uvek naglašavali da je smrt banjalučkih beba bio glavni okidač da se Srpska spoji sa Srbijom te 1992. godine.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković kazao je da svaki spomenik nešto govori, ali da ovaj u Banjaluci - plače.

- Plače jer priča o 12 beba koje je trebalo da upoznaju svet. O 12 života koji su mogli da budu, ali nisu jer im to nije dozvoljeno. Plače i zbog međunarodne zajednice, one iste koja danas govori o ljudskim pravima, a tada je ostala nema. Samo jedan poziv, samo jedna odluka mogla je spasiti živote. Nije se radilo samo o tih 12 beba - to je značilo 12 detinjstava, 12 odrastanja, 12 budućnosti. Danas bi svako od njih trebalo da ima svoj život, svoje snove, svoje porodice. Ali to im nije dozvoljeno. I zato ovaj spomenik ne ćuti, on večno plače - kazao je Stanivuković.