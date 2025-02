BEĆIROVIĆU SMETA HIMNA "BOŽE PRAVDE" Stevandić: Denis želi da iskoristi sud da poništi naša prava, da bi nametnuo svoja

ZAHTEV za ocenu ustavnosti Zakona o dopuni Zakona o upotrebi zastave, grba i himne Republike Srpske, kojim je u upotrebu u Srpskoj vraćena himna "Bože pravde" i grb Nemanjića, izraz je političke mržnje i nipodaštavanja političkog Sarajeva, ali ne prema srpskim simbolima, nego prema Republici Srpskoj.

Foto: EPA

Ovo je poruka iz Republike Srpske na zahtev Denisa Bećirovića, bošnjačkog člana Predsedništva BiH, koji je upućen "krnjem" Ustavnom sudu BiH i od kojeg se traži da poništi pomenuti zakon. Inače u Ustavnom sudu BiH već godinu dana nema dvoje sudija iz Republike Srpske i odluke donosi troje stranih sudija i po dvoje bošnjačkih i hrvatskih.

RS ne želi da imenuje sudije iz Srpske sve dok ne odu strani iz Ustavnog suda BiH. Predsednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić poručio je Bećiroviću da treba da zna da je Zakon o upotrebi zastave, grba i himne Srpske usklađen sa ranijim odlukama Ustavnog suda i da pravni modus ne može da se pobija političkom mržnjom.

- Inicijativa Bećirovića dolazi zato što Srpska još nije rekla koje će koristiti simbole, niti je to decidirano navedeno u za- konu, nego je uvedeno pravo korišćenja koje ne negira i ne menja korišćenje dosadašnjih amblema i himne, koji se i dalje koriste i dobili su prolaznu ocenu ustavnih sudova Srpske i BiH - rekao je Stevandić.

On je napomenuo da je reč o materiji koja se ne može osporiti pravno.

- Ovde je reč o pravu, a ne o nametanju, a Bećirović želi da iskoristi sud da poništi naša prava, da bi nam nametnuo svoja. To mi Bošnjacima ne radimo, niti ćemo dopustiti da oni rade nama - kazao je Stevandić.

On smatra da je ovaj potez sračunat, te da je izabrano vreme kada će početi velika kriza s ciljem da se još više zavade narodi i usložnjava situacija u BiH.

- Mi drugim narodima ne vređamo datume rođenja, himne, praznike, te zastave koje stavljaju na svojim svečanostima i nećemo dozvoliti da to neko vređa nama. Nismo ovde narod bez kore- na, mi smo ovde prapostojbina. Prvi grbovi, uključujući i one sa ljiljanima, grbovi su srpskih kraljeva, vlastele, kneževa, župana, te mi je žao što je to mnogo starije od Bećirovića i njegove percepcije nacije, simbola, grba i himne - rekao je Stevandić.

Predsednik PDP Draško Stanivuković smatra da je Bećirovićev zahtev krnjem Ustavnom sudu BiH loša inicijativa koja podstiče istorijske i nacionalne razlike.

Specijalne veze NARODNA skupština RS usvojila je 5. novembra prošle godine dopune Zakona o upotrebi zastave, grba i himne kojima je propisana mogućnost isticanja zastava i grbova i izvođenja himni stranih država sa kojima Srpska ima potpisan sporazum o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa. Ovim zakonom, koji je predložio Stevandić, propisana je mogućnost isti- canja zastava i grbova i izvođenja himni stranih država sa kojima pojedini ili svi konstitutivni narodi ili ostali građani u Republici Srpskoj imaju zajedničko istorijsko, kulturološko i tradicionalno nasleđe.