POČEO je projekat Diving Ducks LIFE, šestogodišnja međunarodna inicijativa za zaštitu beloglave patke, patke njorke i riđoglave patke, tri globalno ugrožene vrste pataka ronilica, saopštilo je Društvo za zaštitu i proučavanje ptoca Srbije (DZPPS). Na projektu na kojem učestvuje i DZPPS radiće se i na obnovi značajnih vlažnih staništa širom Evrope i Centralne Azije.

FOTO:Dimitar Gradinarov Tasos Mpaunas ASakvlis Mira Milanovic Antonis Tsaknakis

Projekat je zvanično započeo uvodnim sastankom održanim u Sofiji, u Bugarskoj, početkom novembra 2026. godine, na kojem su se okupili predstavnici 18 partnerskih organizacija iz 14 zemalja, sa ciljem da se postavi temelj za narednih šest godina koordinisanih aktivnosti na zaštiti prirode. Razmatrani su ključni prioriteti u oblasti zaštite vrsta, obnova staništa, naučni monitoring i sprovođenje aktivnosti planiranih za prvu godinu projekta, dok je zvanični javni događaj, održan 4. novembra, obeležio početak ove inicijative.

FOTO:Dimitar Gradinarov Tasos Mpaunas ASakvlis Mira Milanovic Antonis Tsaknakis

Pod koordinacijom Bugarskog društva za zaštitu ptica (BSPB/BirdLife Bulgaria), projekat Diving Ducks LIFE prva je sveobuhvatna inicijativa, na nivou većeg dela gnezdećeg areala i selidbenog puta, posvećena zaustavljanju opadanja brojnosti tri globalno ugrožene patke selice: beloglave patke patke njorke i riđoglave patke. Usmeren na crnomorsko-mediteranski selidbeni put, projekat se bavi ključnim pretnjama, uključujući degradaciju staništa, (ne)zakonito ubijanje ptica, slučajno stradanje u ribolovnim alatima, trovanje olovom i uznemiravanje od strane ljudi.

FOTO:Dimitar Gradinarov Tasos Mpaunas ASakvlis Mira Milanovic Antonis Tsaknakis

Tokom šestogodišnjeg trajanja (2026–2032), projekat ima za cilj obnovu i revitalizaciju više od 20.600 hektara prioritetnih vlažnih staništa, kao i unapređenje uslova zaštite na 217.000 hektara značajnih staništa za gnežđenje, odmor tokom seobe i zimovanje. Mere zaštite biće usmerene na smanjenje slučajnog stradanja ptica u ribolovnim alatima, (krivo)lova i uznemiravanja na ključnim lokalitetima za 50%, dok će obnova staništa prilagođena klimatskim promenama doprineti povećanju otpornosti vlažnih staništa.

Projekat okuplja organizacije iz Bugarske, Grčke, Hrvatske, Rumunije, Kazahstana, Severne Makedonije, Albanije, Srbije, Crne Gore, Turske, Uzbekistana, Azerbejdžana, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva, uz stratešku saradnju sa drugim zemljama duž selidbenog puta, uključujući Ukrajinu, Tunis i druge.

FOTO:Dimitar Gradinarov Tasos Mpaunas ASakvlis Mira Milanovic Antonis Tsaknakis

- Opadanje brojnosti ugroženih ronilica jasno ukazuje da zaštita vodenih staništa ne može da se zaustavi samo u okvirima državnih granica - izjavio je dr Nikolai Petkov iz Bugarskog društva za zaštitu ptica. - Njihov opstanak zavisi od stanja vlažnih staništa duž čitavih seobenih puteva, što zahteva zajednički rad zemalja i organizacija, razmenu znanja i koordinisano delovanje. Kroz projekat Diving Ducks LIFE okupile su se organizacije za zaštitu prirode iz različitih zemalja, ne samo da bismo zaustavili opadanje brojnosti beloglave patke, patke njorke i riđoglave patke, već i da zaštitimo neka vodena staništa od kojih ove vrste zavise. Naš izazov narednih šest godina biće da ovu zajedničku posvećenost pretočimo u konkretne i dugoročne rezultate u zaštiti prirode – kako za ove vrste, biodiverzitet vlažnih staništa tako i za ljude koji zavise od zdravih ekosistema vodenih staništa.

Zemlje uključene u projekat obuhvataju ključna staništa koja podržavaju više od 90 odsto zimujuće istočne selidbene populacije beloglave patke, kao i više od 60 procenata gnezdeće populacije patke njorke u Evropskoj uniji, uz značajne koncentracije riđoglave patke.

Kao kišobran vrste čija zaštita doprinosi očuvanju biodiverziteta vlažnih staništa, ronilice mogu biti pokretač širih aktivnosti zaštite koje donose korist drugim vodenim životinjama i biljkama i čitavim ekosistemima. Pored zaštite samih vrsta, projekat Diving Ducks LIFE uključiće lokalno stanovništvo i zainteresovane strane, raditi na podizanju svesti javnosti i pružiti podršku očuvanju zdravih vlažnih staništa koja ljudima pružaju brojne značajne koristi, uključujući zadržavanje vode, ublažavanje posledica poplava i mogućnosti za razvoj turizma zasnovanog na prirodi.

FOTO:Dimitar Gradinarov Tasos Mpaunas ASakvlis Mira Milanovic Antonis Tsaknakis

- Nama iz DZPPS-a je veoma drago što učestvujemo u jednom ovako velikom međunarodnom projektu iz više razloga. Aktivnosti će nam pomoći da nastavimo prikupljanje podataka o brojnosti i biologiji ptica vodenih staništa, da obučavamo naše članove i saradnike za terenske aktivnosti, sprečavamo nezakonito ubijanje pataka ronilica, kao i da iskoristimo do sada prikupljene podatke za definisanje novih zaštićenih područja i zona bez privrednog ribolova. Takođe, radićemo na stavljanju pod zaštitu sve ugroženije riđoglave patke koja se trenutno kod nas može legalno loviti, kao i na sprečavanju upotrebe u lovu sada već zabranjene olovne sačme u močvarnim staništima“ - navodi Marko Šćiban, ornitolog DZPPS-a.

FOTO:Dimitar Gradinarov Tasos Mpaunas ASakvlis Mira Milanovic Antonis Tsaknakis

Doprinoseći sprovođenju Direktive EU o pticama i Direktive o staništima, Zakona EU o obnovi prirode i Strategije EU za biodiverzitet do 2030. godine, projekat Diving Ducks LIFE pokazuje kako međunarodna saradnja može da doprinese ostvarivanju dugoročnih rezultata u zaštiti prirode, bez obzira na državne granice.



