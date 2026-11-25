ŠEF poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" i lider opozicije Aleksandar Vučić gostovao je na Informer TV.

Foto: printskrin TV Informer

Foto: printskrin TV Informer

- O sramnom hapšenju Dragana J. Vučićevića i teroru koji su uveli u zemlju, kao i o bestijalnom divljanju kriminalaca po Srbiji, govoriću večeras za Informer TV u 21 čas - napisao je ranije Vučić.

Podsetimo, glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević uhapšen je ovog jutra i to neposredno ispred zgrade Informera. Dragana J. Vučićevića su na 50 metara od zgrade naše televizije presreli organi reda i odveli u policijsku stanicu Voždovac.

Vučić ističe da ne pamti da se ovako loše osećao.

- Moja obaveza je da budem večeras sa vama - kazao je Vučić.

Vučić je naveo da je proučio rešenje o zadržavanju Vučićevića i da smatra da ono predstavlja ozbiljan problem.

– Pogledao sam dobro rešenje koje je dobio Dragan. To se nije dešavalo ni u 20, a kamoli u 21. veku – rekao je Vučić.

On je istakao da Vučićeviću na teret nisu stavljena krivična dela povezana sa korupcijom ili drugim oblicima kriminala, već njegove javne izjave.

– Dragana J. Vučićevića ne gone zbog kriminala, ne gone ga zbog korupcije, ne gone ga zato što je nepošten. Gone ga zato što je nešto govorio. To se u savremenom svetu naziva verbalni delikt – izjavio je Vučić.

Dodao je da su i pojedini novinari koji se politički ne slažu sa Vučićevićem ukazali na sporne okolnosti njegovog hapšenja.

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je večeras na televiziji Informer da je bio zgrožen reakcijom poslanika parlamentarne većine koji su aplauzom pozdravili vest o hapšenju Dragana J. Vučićevića.

Vučić je kritikovao i konferenciju za medije predstavnika „Studentske liste“, navodeći da su hapšenje Vučićevića predstavili kao dobru vest. On je izneo tvrdnju da takva reakcija otvara pitanje njihove moguće povezanosti sa postupkom protiv urednika Informera.

– Ja sam danas bio užasnut njihovom reakcijom u Narodnoj skupštini. Povrh takve reakcije, imali ste i njihovu konferenciju za novinare. Njihova odluka bila je da kažu da je hapšenje Dragana J. Vučićevića bila blagovest – rekao je Vučić.

Posebno se osvrnuo na činjenicu da je u skupštinskoj sali bio prisutan Vučićevićev sin Vukašin.

– Tu je bio najstariji sin, Vukašin. Gledate jednog hrabrog dečaka koji neće sebe da prikazuje kao žrtvu, koji mirno gleda, pogledom uprtim u njih, i ne može da veruje da mu tapšu dok ja saopštavam vest da su mu oca uhapsili – izjavio je Vučić.

On je naveo i da se ranije tokom skupštinske sednice izvinio javnosti zbog uvredljive reči koju je upotrebio obraćajući se poslanicima.

– Danas mi je izletela jedna reč, posle sam se izvinio, pre svega celokupnoj javnosti, jer ne priliči nekome ko je šef poslaničke grupe da mu izleti ta reč – rekao je Vučić, navodeći da je poslanike nazvao „kretenima“.

Aleksandar Vučić: "Poslanici Studentske liste aplaudirali na vest o hapšenju Dragana J. Vučićevića PRED NJEGOVIM SINOM! To ne samo da su kreteni, to su neljudi i bolesnici!" https://t.co/QJQL8YhTYZ — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) November 25, 2026

Vučić je poručio i da smatra da će odgovorni za postupke koje kritikuje jednog dana morati da odgovaraju.

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da očekuje da tužilaštvo zatraži određivanje pritvora glavnom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću, ocenjujući da za takvu odluku ne postoje opravdani razlozi.

Vučić je ponovio da hapšenje Vučićevića smatra postupkom zbog javno izgovorene reči i optužio nadležne za nejednako postupanje prema različitim medijima.

– Nikada to nisu hteli da urade ni sa kim. Nije im palo na pamet, ni sa N1, ni sa Novom S, koji su izgovarali stotinu puta gore stvari. Nikada nijedan postupak nije pokrenut. A ovde će tužilac zatražiti pritvor – rekao je Vučić.

On je naveo da očekuje da se kao razlozi za pritvor navedu mogućnost uticaja na svedoke i uznemirenje javnosti, ali je ocenio da takvi argumenti ne bi bili opravdani.

– I to će da vam kažu zbog uticaja na svedoke. Kakve svedoke? I naravno, zbog uznemirenja javnosti. Ne mogu da kažu da će da beži iz zemlje, pošto svi znaju da neće da beži – izjavio je Vučić.

Izneo je i tvrdnju da bi zadržavanje Vučićevića u pritvoru omogućilo Regulatornom telu za elektronske medije (REM) da nastavi postupke usmerene protiv televizije Informer.

Govoreći o porodici uhapšenog urednika, Vučić je rekao da ga je posebno pogodio susret sa njegovim najbližima.

– Večeras će i mali Stepa, najmlađi, i Mihajlo, i Marija, i Vukašin da spavaju bez oca, samo zato što se njegove reči nekome nisu dopale – rekao je Vučić.

Oštro kritikovao odluku o odbacivanju krivične prijave protiv Gruhonjića

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je večeras na televiziji Informer da smatra da u Srbiji postoje različiti kriterijumi u postupanju prema javnim ličnostima, osvrćući se na hapšenje Dragana J. Vučićevića i odbacivanje krivične prijave protiv novinara Dinka Gruhonjića.

Vučić je komentarisao odluku o odbacivanju prijave zbog Gruhonjićeve izjave o pretvaranju crkava u pabove, navodeći da je kao obrazloženje navedeno to što je izjava data u Dubrovniku, odnosno u Hrvatskoj.

– Živimo u zemlji u kojoj će svi oni koji žele nešto da kažu i urade protiv srpskog naroda biti slavljeni, a svi oni koji se bore za srpski narod biće prokazani, hapšeni, šikanirani i maltretirani – rekao je Vučić.

On je ocenio da reakcije pojedinih hrvatskih, crnogorskih i albanskih medija na hapšenje Vučićevića pokazuju različite političke stavove prema tom događaju.

Vučić je naveo i da smatra da u Srbiji postoji atmosfera straha zbog koje pojedinci ne žele javno da iznesu svoje mišljenje.

– Ja razumem koliko su ljudi danas uplašeni. Ovakav teror u Srbiji nije postojao od 1945. godine – izjavio je Vučić.

Dodao je da, prema njegovom mišljenju, ni svi građani koji podržavaju parlamentarnu većinu ne odobravaju hapšenje glavnog urednika Informera.

Kritike na račun RTS-a: Tvrdi da javni servis ne omogućava da se čuje druga strana

Lider opozicije kritikovao je večeras rad Radio-televizije Srbije, navodeći da javni servis ne obezbeđuje ravnopravnu zastupljenost različitih političkih stavova.

Vučić je izjavio da poznaje nekoliko građana koji su glasali za sadašnju parlamentarnu većinu, ali da su, prema njegovim rečima, nezadovoljni pojedinim potezima vlasti i dešavanjima u Narodnoj skupštini.

Govoreći o RTS-u, tvrdio je da su predstavnici njegove političke opcije spremni da gostuju u emisijama javnog servisa, ali pod uslovom da razgovori budu emitovani uživo.

– Hoće Vučić, ali uživo, ma koliko da traje. Ne možemo, ne možemo uživo, ne možemo da pustimo ni minut. To je jedini uslov njima, da ne bude uživo – rekao je Vučić, prepričavajući navodnu komunikaciju sa predstavnicima RTS-a.

On je naveo i da su prenosi skupštinskih sednica zabeležili veliku gledanost, tvrdeći da je Drugi program RTS-a tokom pojedinih termina bio gledaniji od drugih televizijskih programa.

Vučić je posebno kritikovao način izbora gostiju u političkim emisijama, ocenjujući da javni servis ne poštuje načelo predstavljanja različitih mišljenja.

– Upravljaju RTS-om na najgori mogući način, bez prihvatanja osnovnog pravila „audiatur et altera pars“, da se čuje i druga strana. To je javni servis – izjavio je Vučić.

Osvrnuo se i na kadrovska rešenja i zapošljavanje na RTS-u, iznoseći kritike na račun pojedinih urednika i rukovodilaca.

Vučić: Srbijom upravlja pet centara moći, među njima i kriminalne grupe

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je večeras na televiziji Informer da, prema njegovoj oceni, vlast u Srbiji trenutno funkcioniše kroz pet centara moći, među kojima je naveo strane političke strukture, plenume, „Studentsku listu“, kriminalne grupe i pravosudne institucije.

Vučić je izneo tvrdnju da su pojedini strani akteri, prvenstveno iz Hrvatske, učestvovali u političkim promenama u Srbiji, kao i da postoje očekivanja da nove vlasti preduzmu određene korake u vezi sa Kosovom i Metohijom.

– U ovom trenutku vladaju, pre svega, deo tih stranaca koji su sprovodili ovu revoluciju, njihovi plenumi, sama „Studentska lista“, odnosno njih 140 koji se tu nalaze, narko-krilo, vračarski klan, i naravno tužilaštvo i sudovi – rekao je Vučić, iznoseći svoje optužbe.

On je ocenio da se uticaj plenuma smanjuje, dok se pojedini predstavnici novih institucija međusobno nadmeću za političku moć.

Izneo tvrdnje o iznudi 500.000 evra i pretnjama kriminalne grupe

Govoreći o bezbednosnoj situaciji, Vučić je ponovio tvrdnje o slučaju navodne iznude u jednom beogradskom restoranu, za koji je rekao da je prijavljen policiji.

– Ušli su u jedan poznati beogradski restoran i tražili 500.000 evra. Potpisivali su se kao „prijatelji iz Crne Gore i Srbije“ – naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, vlasnik restorana prijavio je pretnje Upravi kriminalističke policije, nakon čega mu je ubrzo stigla nova poruka.

– Pet minuta posle toga stigla mu je poruka: „Sad si dužan milion, zato što si prijavio policiji“ – izjavio je Vučić.

On je kritikovao postupanje nadležnih organa, tvrdeći da policija nije preduzela odgovarajuće mere protiv kriminalnih grupa, već se bavila drugim slučajevima po nalogu tužilaštva.

Na kraju se osvrnuo na večerašnji skup podrške Draganu J. Vučićeviću ispred Policijske stanice Voždovac i zahvalio okupljenima.

– Zadivljen sam brojem ljudi koji su došli po hladnom vremenu. Nije važno da li ih je bilo 800, 1.000 ili 1.200. Došli su i imali hrabrosti da se suprotstave teroru – rekao je Vučić.

O podršci porodici Vučićević: Moja obaveza je da budem ovde i kažem istinu

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je na televiziju Informer došao kako bi pružio podršku uhapšenom Draganu J. Vučićeviću, njegovoj porodici i zaposlenima u toj medijskoj kući.

On je pohvalio članove Vučićevićeve porodice i njegove kolege zbog načina na koji su reagovali na hapšenje.

– Dragan će biti ponosan na svoju porodicu, na svoju decu, na sve vas, zato što ste nastavili hrabro da se borite – rekao je Vučić.

Naveo je da mu je teško zbog aktuelnih događaja, ali da smatra svojom obavezom da javno podrži prijatelja.

– Moja obaveza kao čoveka, kao prijatelja, kao saborca jeste da budem ovde i da kažem istinu, bez obzira na posledice – istakao je Vučić.

Dodao je da su mu pojedini poznanici i prijatelji okrenuli leđa nakon političkih promena, ali da on neće odustati od podrške Vučićeviću.

– Dragan je moj prijatelj, prijatelj moje porodice. On je stradao samo zbog svojih uverenja, ni zbog čega drugog – rekao je Vučić.

Postupak protiv glavnog urednika Informera ocenio je kao jedan od najspornijih sa kojima se susreo.

Najavio krivične prijave protiv tužilaca zbog postupanja u slučaju Informera

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će biti podnete krivične prijave protiv Nebojše Popovića i drugih postupajućih tužilaca zbog njihovog postupanja povodom događaja u prostorijama televizije Informer.

Vučić je osporio navode da je Dragan J. Vučićević izazvao paniku time što je događaje ispred redakcije opisao kao talačku krizu.

– Ja sam vam danas rekao da se nalazio u talačkoj krizi. To su veoma blage reči. On se nalazio u životnoj opasnosti zbog napada rulje, batinaša, kriminalaca koji su protivpravno ušli u prostor, u njuzrum, u desk sobu – rekao je Vučić.

On je naveo da, prema njegovim saznanjima, niko od učesnika tog upada još nije uhapšen.

– Zato sledi krivična prijava protiv Nebojše Popovića i drugih postupajućih tužilaca – najavio je Vučić.

Govoreći o Vučićevićevom zadržavanju, istakao je da je za njega najvažnija podrška porodice, prijatelja i kolega.

– Nije Draganu najvažnije da li će večeras da spava na betonu, na daskama ili na nečemu drugom. Najvažnije mu je da zna da su porodica, njegove kolege i prijatelji uz njega – poručio je Vučić.

Vučićević je satima čekao da dobije redovnu terapiju

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je, prema informacijama koje je dobio od supruge Dragana J. Vučićevića, bilo potrebno nekoliko sati da uhapšenom uredniku Informera bude dostavljena redovna terapija.

– Danas, kada sam razgovarao sa suprugom, Marija mi je rekla da traže izveštaj lekara da bi mu dali redovnu terapiju, koju on mora da popije u određeno vreme – rekao je Vučić.

On je kritikovao takvo postupanje prema Vučićeviću, a zatim podsetio na reakcije pojedinaca povodom smrti Slobodana Miloševića 2006. godine.

Vučić je naveo da su pojedini pripadnici tadašnjeg G17 organizovali slavlje i delili balone na Trgu Republike, ocenjujući takvo ponašanje kao neprimereno prema porodici preminulog.

– Ne moraš svakoga da žališ, ali da se raduješ nečijoj smrti, a znaš da taj čovek ima porodicu i svoje najbliže koji žale, nešto sa vama nije u redu – rekao je Vučić.

Dodao je da se sa mnogim Miloševićevim odlukama nije slagao, ali da smatra da je javno slavljenje njegove smrti bilo nedopustivo.

Hapšenje Vučićevića uporedio sa postupanjem prema Miloševiću, kritikovao REM i pojedine ambasadore

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da hapšenje glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića smatra politički motivisanim, upoređujući njegovo zadržavanje sa odnosom prema bivšem predsedniku SR Jugoslavije Slobodanu Miloševiću tokom boravka u pritvoru.

Vučić je podsetio na zdravstveno stanje Miloševića tokom boravka u Haškom tribunalu, navodeći da su mu, uprkos visokoj temperaturi i povišenom krvnom pritisku, lekari dozvolili povratak u pritvor nakon pregleda na Vojnomedicinskoj akademiji.

On je ocenio da takvi primeri pokazuju stepen političke netrpeljivosti prema pojedincima i dodao da se u teškim okolnostima najbolje vidi postupanje ljudi.

– Hoću da kažem da se u nevremenu nekako svačiji trag pozna, a sve ima svoj početak i kraj – rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje zbog čega smatra da je Vučićević politički zatvorenik, Vučić je ponovio da u rešenju o njegovom zadržavanju vidi političke motive.

– Ovo što su oni naveli u rešenju koje sam video, pa sve je čista politika. Ovde ničeg drugog nema, sa jasnim političkim motivima – izjavio je Vučić.

Govoreći o radu Regulatornog tela za elektronske medije (REM), kritikovao je postupanje članova tog tela prema Informeru, ocenjujući da svojim odlukama ugrožavaju egzistenciju zaposlenih i slobodu javne reči.

Vučić je posebno kritikovao način na koji pojedini članovi REM-a predstavljaju svoj rad i napore koje ulažu u donošenje odluka.

– Uništavaju hleb za 300 porodica. Uništavaju slobodu izražavanja, slobodu javne reči – rekao je Vučić.

On je zatim govorio o odnosu pojedinih stranih diplomata prema njemu pre i posle političkih promena u Srbiji.

Prema njegovim rečima, pojedini ambasadori koji sada podržavaju njegove političke protivnike ranije su mu svakodnevno slali poruke i održavali blisku komunikaciju sa njim.

Vučić je naveo da su neki od njih pokazivali i naročitu ličnu naklonost, da bi se nakon promene vlasti, kako tvrdi, svrstali među najveće pristalice blokada.

– Imate ambasadore danas koji su mi slali poruke na dnevnom nivou. E, sad postaše najveći blokaderi – rekao je Vučić.

Na kraju je govorio o značaju ličnih uverenja, ocenjujući da čoveka određuju njegove ideje, slobodarski duh i spremnost da se za njih bori.

– Čovek je čovek ako ima ideje, ako ima slobodarski duh. To je ono što čoveka razlikuje od životinje – naveo je Vučić.

– Imate li ideju, imate li nešto u svojoj glavi za šta se borite, imate li nešto u šta verujete, imate li nešto za šta ste spremni da stradate? E, to je razlika između čoveka i nečoveka – poručio je Vučić.

O odnosu stranih ambasada prema novoj vlasti i pritiscima na Informer

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da očekuje da će deo stranih ambasada ostati uzdržan povodom hapšenja Dragana J. Vučićevića, jer će, prema njegovoj oceni, sačekati formiranje nove vlade i njene odluke o geopolitičkim pitanjima.

Vučić je naveo da ne veruje da svim stranim diplomatama odgovaraju aktuelna dešavanja u Srbiji, ali da će njihovo reagovanje zavisiti od političkih interesa.

– Nisam siguran da će čak i mnogim ambasadama to biti prijatno. Ćutaće, jer će čekati da se formira vlada, čekaće ih da bi im isporučili ono što je njima geopolitički važno – rekao je Vučić.

On je ocenio da bi se odnos pojedinih međunarodnih aktera prema novim vlastima mogao promeniti ukoliko njihova očekivanja ne budu ispunjena.

– Ako im ne isporuče to geopolitički, onda će tu biti drugačijih stvari. To su stvari koje su za njih važne – naveo je Vučić.

Govoreći o položaju televizije Informer, Vučić je komentarisao istovremeno postupanje Regulatornog tela za elektronske medije (REM), promene kod kablovskih operatera i krivični postupak protiv Dragana J. Vučićevića.

On je ocenio da te aktivnosti ostavljaju utisak koordinisanog pritiska, iako je reč o institucijama i privatnim kompanijama koje bi trebalo da postupaju nezavisno.

– Mi u isto vreme imamo ovo što se dešava u REM-u, onda pomeranje na kablovskim operaterima i ovaj pravosudni teror nad Vučićevićem, koji je danas kulminirao hapšenjem. To bi trebalo da budu potpuno nepovezane institucije i privatne kompanije, a deluju koordinisano – izjavio je Vučić.

Prema njegovim rečima, za takvo postupanje nije nužna složena organizacija, već bi bio dovoljan jedan poziv iz političkih struktura koje trenutno imaju uticaj.

– Dovoljan je jedan poziv. Jedan poziv koji dođe sa bilo kojeg mesta, iz nekog od plenuma, sa „Studentske liste“, svi će da trče da ispune naloge – rekao je Vučić.

On je dodao da ne smatra da je za svaki pojedinačni postupak neophodna direktna koordinacija neke strane ambasade, već da se pojedinci prilagođavaju promenjenim političkim okolnostima.

– Samo vam ljudi kažu čuvenu rečenicu: „Promenile su se okolnosti“. I kad vam kažu „promenile su se okolnosti“, vi znate da razgovarate sa ljudima koji nikakve principe nemaju – poručio je Vučić.

Najavio mogućnost štrajka glađu i kritikovao postupanje tužilaštva

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da smatra da najave hapšenja u Narodnoj skupštini predstavljaju ozbiljno narušavanje ustavnog poretka, ocenjujući da su nadležni organi morali da reaguju.

– Nikada nije bilo na ovakav način. To je rušenje, kompletno rušenje ustavnog poretka. Na to su morali da reaguju deset puta, ali neće reagovati nikako – rekao je Vučić.

On je naveo da je članovima porodice i ljudima iz svog okruženja poručio da budu spremni na najteže okolnosti, dodajući da očekuje nastavak pritisaka i mogućnost sopstvenog hapšenja.

Govoreći o mogućim narednim koracima, Vučić je najavio da razmatra stupanje u štrajk glađu, uz odbijanje medicinske pomoći.

– Pitanje je kada ću da krenem u štrajk glađu. Kada u to krenem, povratka nema. Ja ću u pisanoj formi da zabranim lekarima da mi pružaju bilo kakvu pomoć i biću potpuno odlučan. To će biti moja borba protiv njih – izjavio je Vučić.

On je rekao da smatra da politički protivnici ne mogu da ga ućutkaju niti pobede i ocenio da je tokom skupštinskih rasprava uspeo da ospori njihove argumente.

– Oni mene da ućutkaju ne mogu, oni mene da pobede ne mogu – poručio je Vučić.

Kritike na račun poslaničke većine i Kokanovića

Vučić je kritikovao poslanike parlamentarne većine, tvrdeći da su pojedini među njima ranije imali koristi od sistema koji sada osporavaju.

Posebno se osvrnuo na Kokanovića, koji je govorio o mogućnosti revizije poslovanja na skupštinskom odboru.

– Kokanović kaže: „Mi ćemo da sednemo ovde na odboru, pa ćemo da vršimo reviziju poslovanja.“ Ti, koji si uzeo 200.000 evra, ti ćeš da vršiš reviziju? – rekao je Vučić, iznoseći optužbe na njegov račun.

On je potom kritikovao Kokanovićevo obrazovanje i sposobnost da učestvuje u kontroli poslovanja, koristeći i uvredljive izraze.

Kritike na račun buduće vlade: Tvrdi da se priprema političko jednoumlje

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da smatra da bi nova vlast mogla da ograniči delovanje opozicije i medija, ocenjujući da se u Srbiji pokušava uspostavljanje političkog sistema u kojem ne bi bilo prostora za drugačije mišljenje.

Govoreći o mogućem sastavu buduće vlade, kritikovao je pojedine potencijalne ministre, među kojima je pomenuo Hubca, ali nije želeo da otkrije sve informacije kojima, kako tvrdi, raspolaže.

– Ne smem da vam kažem o kom čoveku je reč. Ne smem da govorim o nekima od njih – naveo je Vučić.

Na pitanje voditelja da li bi takav razvoj događaja značio uspostavljanje jednoumlja, odgovorio je:

– Apsolutno jednoumlje, apsolutno jednoumlje u kojem ne sme da se čuje drugačiji glas.

Vučić je izneo tvrdnju da bi vlast u budućnosti mogla da nastoji da utiče i na sastav opozicije, pominjući Branka Ružića, Nemanju Šarovića i pojedine predstavnike socijalista kao političare kojima bi, prema njegovoj oceni, bilo omogućeno ograničeno opoziciono delovanje.

Govoreći o svom položaju u Narodnoj skupštini, ocenio je da predstavnici parlamentarne većine ne mogu da prihvate njegovo prisustvo i kritike.

– Oni ne mogu da izdrže moje prisustvo u Narodnoj skupštini. Da sam se sklonio i da želim da ćutim, ne bih imao nikakvih problema – rekao je Vučić.

Dodao je da mu i pojedini prijatelji savetuju da ublaži javne nastupe, ali je ocenio da povlačenje iz političke rasprave ne bi predstavljalo zaštitu od pritisaka.

– Videćete da će da idu i na one koji su im se sklonili – poručio je Vučić.

Na kraju se ponovo osvrnuo na izjave Jove Bakića povodom hapšenja Dragana J. Vučićevića, navodeći da ih tumači kao najavu nastavka postupaka protiv političkih neistomišljenika.

Vučić: Krajnji cilj političkih promena je ispunjavanje geopolitičkih zahteva

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da smatra da iza političkih promena u Srbiji postoje unapred pripremljeni planovi, čiji je krajnji cilj ispunjavanje geopolitičkih zahteva stranih aktera.

Odgovarajući na pitanje o mogućoj povezanosti postupaka protiv Informera, hapšenja političkih neistomišljenika i šire destabilizacije Srbije, Vučić je ocenio da su takvi scenariji ranije razmatrani.

– Postoji mnogo planova. Pa ne bi ulazili u to da taj plan prethodno nisu napravili. Zašto bi ovo radili, a da cilj nije napravljen? – rekao je Vučić.

On je naveo da bi ostvarivanje tih ciljeva moglo da bude znatno složenije nego što njihovi zagovornici očekuju.

– Krajnji cilj mora da bude ispunjenje njihovih geopolitičkih zahteva, kraj priče. Samo je pitanje mogu li oni to da ispune ili ne mogu. E, tu će da bude već ozbiljnijih komplikacija – poručio je Vučić.

Vučić: Geopolitički zahtevi odnose se na Kosovo i Metohiju, Republiku Srpsku i odnose sa Hrvatskom

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da se geopolitički zahtevi koje, prema njegovim tvrdnjama, strani akteri očekuju od novih vlasti u Srbiji prvenstveno odnose na Kosovo i Metohiju, Republiku Srpsku i odnose sa državama regiona.

– Ja pre svega mislim na odnos prema Kosovu i Metohiji, prema Republici Srpskoj, a prema Srbiji za početak. Mislim pre svega na region, gde ćete da vidite priznanja i izvinjenja zbog toga što smo tobože izvršili agresiju na Hrvatsku – rekao je Vučić.

On je naveo da bi među zahtevima Hrvatske moglo da bude i rešavanje pitanja ratne odštete, kao i otvorenih graničnih sporova sa Srbijom.

Posebno je pomenuo Šarengradsku adu, navodeći da Beograd i Zagreb imaju različita tumačenja načina utvrđivanja granice na Dunavu.

– Biće tu komplikovanijih stvari. Biće tu razgraničenje oko Šarengradske ade i davanje granice Hrvatima kako oni žele, a ne po međunarodnom pravu – izjavio je Vučić.

On je ocenio da Hrvatska pokušava da reši otvorena pitanja sa Srbijom na način na koji, prema njegovim rečima, to već čini u odnosima sa Crnom Gorom.

Kritike zbog izbora Adima Mavrića za potpredsednika Skupštine

Vučić se osvrnuo i na izbor Adima Mavrića za potpredsednika Narodne skupštine, tvrdeći da je do njega došlo na insistiranje predstavnika Državnog univerziteta u Novom Pazaru i Jove Bakića.

On je kritikovao ranije Mavrićeve izjave o hrišćanskim verskim objektima, ocenjujući da su uvredljive za pripadnike različitih hrišćanskih zajednica.

– To je skandal nad skandalima. Čovek crkve naziva crkvama sa dva minareta, vređa sve hrišćane, ne samo pravoslavce, već i katolike i protestante – rekao je Vučić.

Govoreći o političkim prilikama u Srbiji, ponovio je ocenu da se predstavnici nove vlasti opredeljuju za obračun sa političkim protivnicima umesto za saradnju.

– Umesto da su pružali ruku svima i da su hteli da vladaju i urade nešto za zemlju, oni su izabrali drugačiji put. Izabrali su put uklanjanja političkih protivnika, drugačije mislećih ljudi, njihovog progona i progona njihovih porodica – izjavio je Vučić.

On je ocenio da bi takva politika mogla da dovede do ozbiljnih posledica i dodatnih političkih sukoba.

Vučić: Cilj im je da me uklone iz političkog života, ali neću napustiti Srbiju

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da smatra da je krajnji cilj njegovih političkih protivnika da ga uklone iz javnog i političkog života, ocenjujući da upravo njegovo prisustvo u Narodnoj skupštini predstavlja najveću prepreku njihovim planovima.

– Ovde je reč, na kraju krajeva, o tome šta će da urade sa mnom. Zato što oni znaju, ako sklone i dvoje, troje njih u Skupštini, i četvoro i petoro, opet ću da ostanem ja. Kad mene nema, onda znaju ili misle da su završili posao – rekao je Vučić.

On se osvrnuo i na objavu Predraga Popovića na društvenoj mreži Iks, u kojoj je, prema njegovim rečima, navedeno da bi Vučić mogao da se vrati na vlast za sedam meseci ukoliko ne bude uhapšen.

Vučić je ponovio optužbe na račun pojedinih medija i novinara, tvrdeći da su širili neistine o zvučnom topu, Jovanjici i slučaju „Sarajevo Safari“.

Tvrdnje o dve mreže koje su radile protiv njega

Govoreći o ranijim političkim kampanjama, Vučić je izneo tvrdnju da su protiv njega delovale dve medijske i političke mreže, finansirane iz različitih izvora.

Prema njegovim rečima, jedna je bila delimično finansirana sa Istoka, a delimično novcem kriminalnih grupa iz Srbije, dok je druga bila povezana sa nevladinim organizacijama i pojedinim zapadnim obaveštajnim službama.

– Jedna je bila finansirana delimično sa Istoka, delimično kriminalnim novcem odavde. To su bili Srbin info, Balkan info, Slavija info i razni drugi koji je trebalo da me sruše – izjavio je Vučić.

On je naveo da je cilj prve grupe bio da ga među nacionalno i proruski orijentisanim građanima predstavi kao izdajnika, dok je druga, prema njegovim tvrdnjama, nastojala da objedini različite političke protivnike.

Vučić je ocenio da su njegovi protivnici nakon političkih promena očekivali da će napustiti zemlju ili se povući iz javnosti.

– Bili su sigurni da ću ja da pobegnem, da ću da se sakrijem negde. Iznenadili su se što se nisam sakrio. I neću nikada da se krijem. Moja sudbina je Srbija – poručio je Vučić.

Dodao je da smatra da je tokom obavljanja državnih funkcija radio odgovorno i da je ostvario značajne rezultate.

Najavio da će penzioneri 4. i 5. januara dobiti najveće penzije do sada

Vučić je govorio i o ekonomskim rezultatima prethodne vlasti, ističući rast bruto domaćeg proizvoda, plata i penzija.

On je najavio da će penzioneri početkom januara dobiti uvećana primanja.

– Naši penzioneri će 4. i 5. januara dobiti najveće penzije u svom životu. Dobiće zahvaljujući nama, i to ljudi treba da znaju – rekao je Vučić.

On je ocenio da građani danas, uprkos postojećim ekonomskim problemima, imaju viši životni standard nego ranije.

– Ne kažem ja da je idealno, naravno da nije. Milion problema postoji. Ali da li je bolje nego ikada? Da, jeste bolje, makar u ekonomskom smislu – izjavio je Vučić.

Vučić je dodao da, prema njegovoj oceni, aktuelna politička situacija negativno utiče na osećaj sigurnosti građana i atmosferu u društvu, navodeći kao primer i smanjeno interesovanje za pojedine sportske događaje.

Revizija kineskih investicija mogla bi da ugrozi radna mesta u Srbiji

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je zabrinut zbog ekonomskih poteza nove vlasti, posebno najava preispitivanja ugovora sa stranim investitorima, ocenjujući da bi takva politika mogla negativno da utiče na zaposlenost i privredu Srbije.

Vučić je naveo da su tržni centri i restorani, prema njegovim zapažanjima, slabije posećeni nego prethodnih godina uoči novogodišnjih praznika. Istovremeno je ukazao na podatke o potrošnji koji, kako je rekao, pokazuju visok nivo kupovine.

Posebno je kritikovao najave revizije ugovora sa kineskim kompanijama, među kojima je izdvojio Ziđin, železaru u Smederevu i Linglong.

– Kada kažete Kinezima da ćete da vršite reviziju svakog njihovog ugovora, Linglonga, koji nam je četvrti ili peti izvoznik, železare, koja je drugi izvoznik, Ziđina, koji je prvi izvoznik, pa šta ćete onda da radite? – upitao je Vučić.

On je pomenuo i projekat Ekspo, tvrdeći da su predstavnici nove vlasti najavljivali njegovo obustavljanje i da je deo aktivnosti već zaustavljen.

O Zakonu o radu i nezaposlenosti

Vučić je odbacio kritike da je raniji Zakon o radu donet prvenstveno zbog interesa investitora, navodeći da je cilj bio povećanje zaposlenosti.

– Pravio sam Zakon o radu da bismo imali više zaposlenih radnika, da bi bili zaposleni, a ne nezaposleni. Pravio sam taj zakon da bih poslodavcima omogućio da zapošljavaju radnike – rekao je Vučić.

On je ocenio da je zakon trebalo da bude još stroži i izneo podatke o smanjenju nezaposlenosti tokom prethodnog perioda.

– Mi danas imamo 7,2 odsto nezaposlenih, a imali smo 25,9 odsto – naveo je Vučić.

Dodao je da, prema njegovim saznanjima, pojedini poslodavci razmatraju zatvaranje radnih mesta, dok deo građana ponovo razmišlja o odlasku iz Srbije.

Upozorio na mogućnost gubitka nekoliko hiljada radnih mesta u medijima

Govoreći o položaju medijskih kompanija, Vučić je naveo da Informer zapošljava oko 330 ljudi i upozorio na posledice mogućeg smanjenja broja zaposlenih u privatnim medijima.

Pomenuo je i ranije najave Željka Mitrovića o otpuštanju približno 1.000 radnika.

– Samo u toj sferi ćete da imate tri do četiri hiljade ljudi manje – rekao je Vučić.

On je ocenio da bi smanjenje zaposlenosti u privatnom sektoru moglo da dovede do povećanja broja ljudi koji se finansiraju iz državnog budžeta.

Vučić je kritikovao i kadrovska rešenja nove vlasti, tvrdeći da pojedini funkcioneri ne poznaju dovoljno zakonska ovlašćenja institucija kojima rukovode.

Kao primer naveo je postavljanje funkcionera u Predsedništvu Republike, za koje tvrdi da vršilac dužnosti predsednika Republike nema zakonsko ovlašćenje.

On je ocenio da bi u slučaju sličnih postupaka predstavnika prethodne vlasti bili pokrenuti postupci zbog sumnje na zloupotrebu položaja.

Na kraju se ponovo osvrnuo na hapšenje Dragana J. Vučićevića, tvrdeći da predstavnici vlasti zanemaruju primedbe na zakonitost njegovog zadržavanja.

Kritike na račun Čupića zbog uloge plenuma u radu Skupštine

Aleksandar Vučić kritikovao je večeras predsednika Narodne skupštine Aleksandra Čupića zbog njegovih izjava o ulozi plenuma u radu parlamenta i kontroli narodnih poslanika.

Osvrćući se na Čupićevo gostovanje na RTS-u, Vučić je naveo da predsednik parlamenta smatra normalnim da plenum kontroliše njega i poslanike.

– On mrtav hladan objašnjava da je normalno da plenum kontroliše njega i poslanike – rekao je Vučić.

Vučić je pomenuo i odnos Čupića prema njegovom nekadašnjem profesoru i mentoru, ocenjujući da su pojedini postupci predsednika Skupštine problematični.

Ipak, naveo je da smatra da Čupić bolje razume značaj države i institucija od pojedinih drugih predstavnika vlasti, ali da mu političko okruženje neće dozvoliti da postupa u skladu sa tim.

– To je čovek koji bolje razume ulogu i značaj države nego mnogi drugi, ali mu to neće dozvoliti – izjavio je Vučić.

On je dodao da veruje da je Čupić svestan da pojedini postupci nove vlasti nisu dobri za Narodnu skupštinu i Srbiju.

– Sasvim sam siguran da zna da je ovo loše za našu Skupštinu. Sasvim sam siguran da zna da je to loše za našu zemlju – rekao je Vučić.

Ponovo govorio o optužbama na račun Siniše Malog

Vučić se osvrnuo i na ranije medijske navode o imovini Siniše Malog, tvrdeći da su pojedini mediji iznosili netačne informacije o broju stanova koje poseduje.

On je pomenuo tvrdnje o sedam, devet i 24 stana, ocenjujući da bi reakcije javnosti bile znatno drugačije da su takvi podaci zaista bili potvrđeni.

– Zamislite da je N1 stvarno pronašao Siniši Malom sedam stanova. Pronašli su jedan koji je on odmah prijavio. Lagali su za 24 – izjavio je Vučić.

On je ocenio da su predstavnici prethodne vlasti bili izloženi drugačijim kriterijumima u javnosti i medijima nego sadašnji funkcioneri.

Vučić: Trpeli smo svakodnevne pritiske zbog kineskih investicija u Srbiji

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je Srbija tokom prethodnih godina bila izložena svakodnevnim pritiscima pojedinih evropskih država zbog dolaska kineskih investitora, posebno njihovog preuzimanja velikih proizvodnih pogona.

Vučić je istakao da su evropski partneri insistirali na sprovođenju međunarodnog tendera za RTB Bor, iako je, prema njegovoj oceni, međudržavni sporazum mogao da ubrza postupak i smanji finansijske gubitke.

– Rekli su mi da moramo za Bor da organizujemo otvoren, transparentan tender. Bolje bi bilo da smo uradili preko međudržavnog sporazuma. Dobili bismo isti novac, a brže bismo to završili. Ne bismo šest do deset, dvanaest meseci krvarili po desetine miliona evra na mesečnom nivou – rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, evropski zvaničnici najavljivali su učešće svojih kompanija na tenderu, ali se one nisu prijavile.

– Evropljani su mi rekli: „Morate da idete na otvoren tender, javiće se naše firme, mi ćemo tu da konkurišemo, probaćemo da pobedimo.“ Naravno, nisu se javili. Javila se jedna ruska firma i jedna kineska. Kineska je imala povoljniju ponudu i to je to – naveo je Vučić.

Odlazak Drekslmajera iz Zrenjanina i značaj Linglonga

Govoreći o kineskim investicijama, Vučić je posebno izdvojio fabriku Linglong u Zrenjaninu, ocenjujući da ona ima veliki značaj za ekonomsku stabilnost tog grada.

On je saopštio da kompanija Drekslmajer napušta Zrenjanin, što će, prema njegovim rečima, pogoditi 1.220 zaposlenih.

– Drekslmajer sa 1.220 ljudi napušta Zrenjanin. Da nismo doveli Linglong, mogli biste bukvalno da kažete: zatvaramo butik, zatvaramo grad i nema više hleba – izjavio je Vučić.

On je ocenio da je dolazak kineske kompanije omogućio očuvanje industrijske aktivnosti i radnih mesta u Zrenjaninu, uprkos odlasku drugih investitora.

Vučić je ponovio da su pritisci zbog kineskog prisustva u srpskoj privredi bili geopolitičke prirode.

Vučić: Nova vlast mora da pripremi realan budžet, neće imati vremena da preispita sve ugovore

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da smatra da najave predstavnika nove vlasti o preispitivanju svih ugovora i investicija nisu realne, jer država nema dovoljno stručnih kadrova za takav posao.

Govoreći o najavljenim revizijama, Vučić je ocenio da bi one mogle da budu sprovođene selektivno, prema političkim kriterijumima.

– Oni ništa neće da preispituju na takav način. To je sve glupiranje. Nemate vremena da preispitate sve, nego će ciljano da ispituju ono gde dobiju politički zadatak – rekao je Vučić.

On je naveo da u državnim institucijama nema dovoljno revizora, finansijskih stručnjaka i poreskih službenika koji bi mogli da sprovedu sve najavljene kontrole.

Upozorio na probleme prilikom usvajanja državnog budžeta

Vučić je istakao da će jedan od najvažnijih zadataka nove vlasti biti priprema budžeta, za koji je neophodno napraviti realne projekcije prihoda i rashoda.

– Morate da napravite realan budžet sa realnom projekcijom prihoda, jer vam MMF neće dozvoliti da idete sa lažnim prihodima. Morate stvarne prihode da napišete, da idete u Skupštinu, da se borite – naveo je Vučić.

On je podsetio da priprema i usvajanje budžeta podrazumevaju procedure, javnu raspravu i skupštinsko odlučivanje, što zahteva vreme.

Prema njegovim rečima, postoji mogućnost da novi budžet bude usvojen tek u februaru ili početkom marta.

– U nekom trenutku budžet mora da dođe. Donesete ga u februaru, donesete ga početkom marta, ali morate da se bavite tim. Mora neko da ga napravi – rekao je Vučić.

Kritike na račun Jovanovića i stalnog zaposlenja u pozorištima

Vučić se osvrnuo i na rad pojedinih poslanika parlamentarne većine, posebno kritikujući Dragana Jovanovića, za koga tvrdi da godinama prima platu u pozorištu u kojem ne nastupa.

– Petnaest godina nisi ušao u pozorište koje ti daje ogromnu platu svakog meseca – rekao je Vučić, prepričavajući svoju raniju raspravu sa Jovanovićem.

On je kritikovao sistem stalnog zapošljavanja glumaca u pozorištima, ocenjujući da pojedinci koriste takav status kako bi primali redovnu platu, dok istovremeno rade u drugim ustanovama i na privatnim projektima.

– Onog trenutka kada dobiju stalno radno mesto, tog trenutka oni su na bolovanju ceo život i nikada u pozorište ne ulaze, već idu u druga pozorišta gde rade takozvane tezge, snimaju spotove, a država ima obavezu da im stalno plaća platu – izjavio je Vučić.

On je kao primer drugačijeg modela naveo američko pozorište i Brodvej, gde se, prema njegovim rečima, zarada zasniva na broju angažmana i odigranih predstava.

Vučić je zaključio da je upravo zbog njegovih kritika takvog sistema došlo do polemike sa Jovanovićem tokom skupštinske rasprave.

Kritike RTS-a zbog najava promene ekonomske politike i kursa dinara

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je zabrinut zbog najava promene ekonomske politike nove vlasti, posebno poruka o stabilnosti kursa dinara, stranim investicijama i budućem odnosu prema domaćim privrednicima.

Vučić je kritikovao izveštavanje Drugog dnevnika RTS-a, ocenjujući da javni servis promoviše ekonomsku politiku nove vlasti i zanemaruje rezultate prethodnog perioda.

– Pre neki dan su u Dnevniku 2 RTS-a poručili da je gotovo sa stabilnim kursom dinara, a onda da je gotovo sa stranim investicijama, kako oni kažu, jeftinom radnom snagom. Ulagaće u neke domaće biznismene – rekao je Vučić.

On je rad RTS-a uporedio sa državnim medijima u Severnoj Koreji, navodeći da smatra da javni servis neprofesionalno izveštava o političkim i ekonomskim temama.

Izneo optužbe na račun osnivača Nordeusa

Vučić je kritikovao i gostovanje Branka Milutinovića iz Nordeusa u programu RTS-a, tokom kojeg je govorio o novim mogućnostima za razvoj Srbije.

On je izneo tvrdnju da Milutinović nije platio desetine miliona evra poreza Srbiji, već da je poreske obaveze izmirio u Irskoj.

– Doveli su Branka Milutinovića, Nordeus, da kaže da je sada nova energija došla, da će Srbija biti najbolja zemlja na svetu. On je odbio da plati desetine miliona evra poreza svojoj zemlji. Platio ga je u Irskoj, ali u Srbiji nije – rekao je Vučić.

Dodao je da su, prema njegovim rečima, drugi privrednici iz iste oblasti u Srbiji platili između 19 i 20 miliona evra poreza.

O infrastrukturnim projektima i ulaganjima u poljoprivredu

Vučić je naveo da predstavnici nove vlasti nedovoljno govore o ulaganjima u domaće privrednike, poljoprivrednike i razvoj infrastrukture tokom prethodnih godina.

Posebno je pomenuo izgradnju puteva i pruga, kao i radove na saobraćajnicama Sremska Rača–Kuzmin, Slepčević–Badovinci i Podunavskom koridoru prema Golupcu.

On je istakao da se pojedini projekti nastavljaju, ali je ocenio da administrativne procedure i neodlučnost nadležnih usporavaju njihovu realizaciju.

– Niko živ ne sme dozvolu da izda, niko ne sme da potpiše nijedan papir – rekao je Vučić.

Prema njegovoj oceni, nova vlast pokušava da rezultate prethodne vlasti predstavi kao sopstvene, koristeći argument da je infrastruktura izgrađena novcem svih građana.

Vučić kritikovao ekonomske i socijalne predloge nove vlasti: Država nije igračka

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da smatra da pojedini predlozi nove vlasti nisu realni i da pokazuju nedovoljno razumevanje načina funkcionisanja države.

On je ocenio da predstavnici nove vlasti sada priznaju da postoje dobri rezultati prethodne vlasti koje ne bi trebalo menjati, iako su ih ranije kritikovali.

– Ranije je sve bilo katastrofa, sve je bilo loše, ništa nije bilo dobro. Sada odjednom ima dobrih stvari koje ne treba menjati. To je malo licemerno, ali zbog toga nisam nesrećan. Radostan sam kada razum prevlada – rekao je Vučić.

Govoreći o odnosima sa Kinom, naveo je da su pojedini evropski lideri od njega tražili da im prenese poruke kineskom predsedniku Si Đinpingu i drugim kineskim zvaničnicima.

Vučić je potom istakao da, uprkos izbornom porazu, nema nameru da se povuče iz političkog života.

– Moje ponašanje je drugačije od ljudi kada izgube izbore. Ja sam inatan i prkosan, ne želim da se sakrijem u mišju rupu, ne želim da se sklonim, posebno kada vidim da stvari idu loše – izjavio je Vučić.

On je kritikovao programe i planove predstavnika nove vlasti, tvrdeći da pojedini predlozi nisu dovoljno razrađeni i da se oslanjaju na sadržaje generisane pomoću veštačke inteligencije.

– Suviše dugo sam vodio ovu zemlju, suviše dugo sam u opoziciji. Ne mogu a da se tome ne smejem. Ne znači da među njima nema izuzetno pametnih ljudi, sasvim sigurno ima. Ali država nije igračka, a oni to ne razumeju – rekao je Vučić.

Kao primere predloga koje smatra neodrživim naveo je radnu nedelju od 28 sati, udvostručavanje regresa, utrostručavanje naknade za topli obrok i proširenje besplatnih usluga.

Posebno se osvrnuo na predlog obaveznog tromesečnog odsustva za muškarce povodom rođenja deteta, koji je takođe kritikovao.

Vučić: Ako se usvoje predložene ekonomske mere, investitori će otići iz Srbije

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da bi usvajanje ekonomskih i socijalnih mera koje predlaže nova vlast moglo da dovede do odlaska domaćih i stranih investitora iz Srbije.

On je ponovo kritikovao predloge o skraćivanju radne nedelje i povećanju prava zaposlenih, ocenjujući da bi njihova primena predstavljala preveliki finansijski teret za poslodavce.

– Ovo kad se donese, svi investitori odoše. I naši i tuđi. Zato što to niko ne može da plati i niko neće da plati. Ne postoji nigde taj novac i to ljudi moraju da znaju – rekao je Vučić.

On je ocenio da su predizborna obećanja nove vlasti bila nerealna, upoređujući ih sa obećanjima iz perioda nakon Drugog svetskog rata.

Govoreći o međunarodnom odnosu prema Srbiji, Vučić se osvrnuo i na tvrdnje iznete tokom emisije o različitom tretmanu filmskih ostvarenja na evropskim festivalima. Pomenuti su film Lordana Zafranovića „Deca Kozare“ i dokumentarni film španskog novinara o političkim promenama u Srbiji.

Odbio savete da se povuče iz javnosti nakon izbora

Vučić je izjavio da su mu gotovo svi formalni i neformalni savetnici predlagali da se nakon izbornog poraza privremeno povuče iz javnosti.

Kao primer drugačijeg političkog pristupa naveo je mađarskog premijera Viktora Orbana, za kojeg je rekao da se nakon političkih promena povukao iz parlamenta na sedam ili osam meseci.

– Kada sam pitao sve svoje savetnike, formalne i neformalne, svi su bili za to. Govorili su mi da ne treba da se pojavljujem, osim kada je nešto veliko i važno. A ja svoju ulogu osećam drugačije – rekao je Vučić.

On je naglasio da smatra svojom obavezom da ostane prisutan u javnosti, posebno u trenucima koje ocenjuje kao teške za svoje političke saradnike i pristalice.

– Moja uloga je da budem sa narodom i sa ljudima kada je teško. Nisam ja veliki lider zato što imam dva metra i 115 kilograma, već zato što sam tu da podelim ne samo dobro, već i kada je zlo i kada je teško – izjavio je Vučić.

Govorio o emotivnom susretu sa porodicom Dragana J. Vučićevića

Vučić se ponovo osvrnuo na susret sa članovima porodice uhapšenog glavnog urednika Informera, navodeći da ga je razgovor sa njima posebno pogodio.

Prema njegovim rečima, porodici je tokom susreta predložio određene korake, ali nije precizirao o čemu je reč.

– Razgovarajući sa porodicom Dragana J. Vučićevića, koja me sačekala ovde, i pošto sam im nešto predložio da urade, skoro da se zaplakala Marija, skoro da sam se zaplakao i ja – rekao je Vučić.

Dodao je da svoje prisustvo na televiziji Informer, u trenutku kada je njen glavni urednik u policijskom zadržavanju, smatra ličnom i ljudskom obavezom.

Vučić o porodici Vučićević: Teško mi je kada pomislim na njegovu decu

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da ga je hapšenje Dragana J. Vučićevića posebno pogodilo zbog njegove porodice i dece, navodeći da se teško nosi sa činjenicom da će noć provesti bez oca.

– Kako ću ja da spavam noćas, razmišljajući o njegovoj deci, sklupčanoj jedno do drugog, bez tate, zbog zlikovaca koji su samo hteli da ispune nečije besmislene naloge – rekao je Vučić.

On je ponovio da smatra da Vučićević nije učinio ništa zbog čega bi trebalo da bude uhapšen, podsećajući na ranije događaje ispred redakcije Informera.

– Njega su ovde bezmalo linčovali, bezmalo ubili, a za to niko nije odgovarao i niko ne odgovara – izjavio je Vučić.

Govoreći o posledicama političkih sukoba po porodice, pomenuo je i svoju decu, kao i roditelje, navodeći da i oni svakodnevno osećaju pritisak zbog njegovog političkog angažmana.

– Pakao za porodice, pakao za ljude. Šta mislite kako ležu moji otac i majka svaku noć? – upitao je Vučić.

On je istakao da smatra da je za Vučićevića i njegove najbliže posebno važna podrška koju dobijaju od građana.

– Najvažnije je da znaju da dobar deo Srbije zna da on nije nikakav kriminalac, da je uhapšen na pravdi Boga, zato što je hrabar, častan i spreman da strada za svoje ideale – rekao je Vučić.

Na kraju je kritikovao pojedine novinare i predstavnike medija, među kojima je pomenuo Borivoja Sklakovića i zaposlene na televiziji Prva, dovodeći u pitanje njihov profesionalni ugled.

O posledicama hapšenja po porodicu Vučićević: Deca su već pretrpela traume

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da hapšenje Dragana J. Vučićevića posebno teško pogađa njegovu decu, podsećajući da je porodica i ranije prolazila kroz stresne situacije zbog postupanja policije.

Vučić je pohvalio zaposlene u Informeru koji su, uprkos hapšenju glavnog urednika, nastavili da rade, posebno pomenuvši voditeljku Stašu Koprivicu.

– Danas sam gledao kako se držalo to dete, Staša Koprivica. Vidite da joj skoro dođe da zaplače, a mora da vodi program na profesionalan način – rekao je Vučić.

Tokom razgovora istaknuto je i da su članovi porodice pokušavali da zaštite najmlađu decu od saznanja o hapšenju oca, kao i da su prethodni dolasci policije u njihov dom ostavili posledice na njih.

– Biće veliki problem za tu dečicu – ocenio je Vučić.

On je govorio i o odnosu sa sopstvenom decom, navodeći da ga najmlađi sin Vukan često pita kada će se videti.

– Tata, kada ćemo da se vidimo? – preneo je Vučić pitanje svog sina.

Ponovio je da, uprkos političkim pritiscima koje opisuje, nema nameru da se povuče iz javnog života.

– Da im se sklonim i da bežim, ne pada mi na pamet – poručio je.

Podsetio na hapšenje Vojislava Šešelja 1994. godine

Vučić je hapšenje Dragana J. Vučićevića uporedio sa hapšenjem Vojislava Šešelja 1994. godine, navodeći da je i tada, prema njegovom sećanju, povod bio povezan sa javno izgovorenim rečima.

On se prisetio i muzičkog spota u kojem su učestvovala Šešeljeva deca, a koji je nastao u vreme njegovog boravka u zatvoru.

– Ja sam tada imao 24 godine. Zamislite sada njegovu decu, zbog ljudi koji to rade da bi se dodvorili nekome, da bi opstali na nekom mestu – rekao je Vučić.

On je ocenio da će odvajanje od porodice najteže pasti upravo Vučićeviću, za kojeg je naveo da u privatnim razgovorima često govori o svojoj deci i porodičnom životu.

Vučić: Ne planiram povratak na vlast, želim da budem štit ljudima u teškim trenucima

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da ne razmišlja o povratku na vlast, već da želi da nastavi da pruža podršku svojim političkim saradnicima i ljudima koji se, prema njegovoj oceni, suočavaju sa pritiscima.

Govoreći o hapšenju Dragana J. Vučićevića, ponovio je da smatra da je reč o nepravdi i ocenio da će podrška glavnom uredniku Informera vremenom rasti.

– Ovo jeste velika sramota. Mnogo je teško braniti to što se dogodilo. Podrška će mu biti sve veća i veća, zapamtite šta sam rekao – izjavio je Vučić.

On je poručio da Vučićević treba da ostane pribran i da veruje da će se vratiti porodici, dodajući da će ga, prema njegovom mišljenju, vremenom poštovati i pojedini ljudi koji sada podržavaju njegovo hapšenje.

Vučić se zatim osvrnuo na spekulacije o svom mogućem povratku na vlast.

– Svi govore: „Šta će sad Vučić kada se jednog dana vrati na vlast?“ Ja ne mislim i nije mi potrebno da se vraćam na vlast. Ja hoću da izdržim i da budem gromobran i štit u ovim teškim trenucima – rekao je Vučić.

Dodao je da ne želi da se povuče iz javnosti nakon godina provedenih na državnim funkcijama, posebno u trenutku kada smatra da je njegovim saradnicima potrebna podrška.

O navijačkim danima i sukobu koji mu je promenio život

Vučić je govorio i o svojoj mladosti, potvrđujući da je ranije bio deo navijačkih grupa i da je više puta privođen u različitim delovima bivše Jugoslavije.

Naveo je da je tokom školovanja bio dobar učenik, a kasnije i odličan student, ali da je u jednom periodu bio blizak uličnoj i navijačkoj sredini.

Prema njegovim rečima, presudan događaj bio je sukob dvojice njegovih najboljih prijatelja, u kojem je jedan ubio drugog.

– To se dogodilo pošto su se posvađali moji najbolji drugovi i jedan je ubio drugog. Od tada sam se sklonio od ulice i svega drugog – izjavio je Vučić.

On je priznao da je učestvovao u tučama, uključujući i sukob tokom gostovanja u Sarajevu na utakmici protiv Železničara, ali je naglasio da nikada nije učestvovao u pljačkama niti koristio drogu.

– Nikada nisam šutirao nekoga ko leži na zemlji. Nikada nisam krao, nikada nisam pljačkao, nikada se nisam drogirao – rekao je Vučić.

Dodao je da je tokom navijačkih dana naučio i pojedine životne lekcije, posebno o solidarnosti, odanosti prijateljima i ponašanju u teškim situacijama.

– Naučite šta je časno ponašanje, kako se odnosite prema drugovima u teškom trenutku, kako ne izdajete drugove kada ste privedeni. Mnoge stvari i u tom delu života naučite – naveo je Vučić.

SNS 13. decembra odlučuje o predsedničkim izborima, najavljene velike promene u stranci

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će Srpska napredna stranka na stranačkoj skupštini 13. decembra odlučivati o učešću na predsedničkim izborima, koji će biti raspisani sutra, 26. novembra.

Vučić je ocenio da su predstojeći izbori besmisleni, ali je naveo da u SNS postoje različiti stavovi o tome da li stranka treba da učestvuje.

– Različita su raspoloženja. Ljudi hoće da se podrži neki nezavisni kandidat, neki hoće da idemo sa svojim kandidatom, neki poput mene žele da samo ignorišemo i da ih pustimo da se hvale kako su sve zauzeli, dobili 94 odsto glasova – rekao je Vučić.

On je zatim najavio velike organizacione i kadrovske promene u SNS, ističući da će se promeniti način funkcionisanja stranke i uloga dosadašnjih koordinatora.

– Biće mnogo promena sistema unutar stranke. Neće više biti koordinatora sa onakvom ulogom kakvu su imali. Biće mnogo drugačije ponašanje – izjavio je Vučić.

Prema njegovim rečima, SNS se ubuduće neće oslanjati prvenstveno na ljude koji su bili deo vlasti, već na članove koji su godinama doprinosili radu stranke.

– Stranka se neće oslanjati na ljude koji su deo vlasti, već na one koji su uvek davali najviše, a najmanje dobijali. Biće velikih, ogromnih promena. Vratiće se neki ljudi koji su bili sklonjeni, skrajnuti, dolaze neki novi ljudi – naveo je Vučić.

On je istakao da će reorganizacija trajati približno godinu dana, kako bi se SNS pripremila za buduće izbore.

– Te promene će trajati godinu dana da bismo mogli da se spremimo, da budemo neko ko može da bude takmac na nekim narednim izborima – rekao je Vučić.

Govoreći o hapšenju Dragana J. Vučićevića, ponovo je kritikovao postupanje policije i tužilaštva, ocenjujući da je privođenje iz neobeleženog automobila bilo protivzakonito. Kritikovao je i izveštavanje RTS-a, tvrdeći da javni servis ne omogućava ravnopravno predstavljanje političkih stavova.

O odnosu „Studentske liste“ prema studentima i mogućim podelama u parlamentu

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da smatra da predstavnici „Studentske liste“ ne uvažavaju studente koji su ih podržali, već da im je prvenstveni cilj preuzimanje izvršne vlasti.

Foto: Printscreen/Informer

Govoreći o današnjoj sednici Narodne skupštine i reakcijama sa galerije, Vučić je ocenio da predstavnici „Studentske liste“ pokazuju zahvalnost studentima samo formalno.

– To je, prvo, lažna zahvalnost takozvane „Studentske liste“ studentima. Stvarno lažna. Ja sedim na tri do pet metara od njih i prolazim pored njih u hodniku. Znam da oni ne zarezuju te studente ni dva odsto – rekao je Vučić.

On je izneo procenu da bi, nakon formiranja nove vlade, moglo da dođe do unutrašnjih podela u poslaničkom klubu „Studentske liste“, kao i pokušaja pridobijanja pojedinih opozicionih poslanika.

– Oni samo čekaju da se dočepaju stvarne izvršne vlasti, da zauzmu funkcije, a onda će da krene lobiranje unutar poslaničkog kluba „Studentske liste“. Ako mogu dvojicu ili trojicu da uzmu od nas, onih koji će naprasno da se sete da su nečim nezadovoljni – naveo je Vučić.

Prema njegovoj oceni, takav razvoj događaja mogao bi da dovede do formiranja više poslaničkih grupa i političkih dogovora, slično odnosima između Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije u ranijem periodu.

Vučić je takođe tvrdio da pojedini strani sagovornici dele njegovo mišljenje o odnosu predstavnika nove parlamentarne većine prema studentima.

On je ocenio da među političkim predstavnicima „Studentske liste“ nema trajne lojalnosti studentskom pokretu i da će njihovi prioriteti biti drugačiji nakon preuzimanja izvršnih funkcija.

Osvrnuo se i na predstojeće lokalne izbore, navodeći da će deo njih biti održan naredne godine, a deo početkom sledeće, ali nije precizirao datume.

Vučić: Voleo bih da nova vlast ostvari napredak, ali već upravlja svim sistemima

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da bi voleo da nova vlast ostvari rezultate u pojedinim oblastima, ali je ocenio da predstavnici parlamentarne većine već imaju značajan uticaj na državne institucije, iako nova vlada još nije formirana.

– Bilo bi patetično i nefer da posle 30 dana njihove apsolutne vlasti takve stvari govorimo. Nadam se da hoće i voleo bih da doživimo napredak u bar nekim oblastima. Znam da u nekim oblastima ne postoji šansa za napredak – rekao je Vučić.

On je naglasio da bi podržao svaki rezultat koji doprinosi razvoju zemlje, bez obzira na to ko je na vlasti.

– Ja volim Srbiju više od političke partije kojoj pripadam, volim Srbiju više od svake političke funkcije i uvek bih se radovao uspehu i napretku Srbije – izjavio je Vučić.

Prema njegovoj oceni, predstavnici nove parlamentarne većine već imaju kontrolu nad institucijama i sistemima, zbog čega smatra da se ne mogu pozivati isključivo na činjenicu da vlada još nije formirana.

O lečenju dece sa retkim bolestima i izdvajanjima za lekove

Govoreći o navodima da je nova vlast ukinula pojedine lekove za decu obolelu od retkih bolesti, Vučić je kritikovao tvrdnje da se lečenje dece u Srbiji u velikoj meri finansira SMS porukama.

– Mi decu lečimo SMS-om manje nego Danci i Šveđani, nego Amerikanci – rekao je Vučić.

On je naveo da je prethodna vlast značajno ulagala u lečenje retkih bolesti, uključujući Dišenovu mišićnu distrofiju i nabavku inovativnih lekova.

Vučić je ocenio da se ti rezultati nedovoljno predstavljaju javnosti i kritikovao ponavljanje tvrdnji o finansiranju lečenja dece SMS porukama.

Izneo podatke o gledanosti Informera u odnosu na N1 i Novu S

Vučić je ponovo kritikovao izveštavanje Radio-televizije Srbije, ocenjujući da javni servis podržava novu vlast.

– RTS je oruđe za sprovođenje revolucionarnog terora – izjavio je Vučić.

Govoreći o položaju Informera, izneo je tvrdnju da su pokušaji ograničavanja rada te televizije povezani sa njenom gledanošću.

Prema njegovim rečima, analiza gledanosti koju je napravio za poslednjih desetak do četrnaest dana pokazuje da Informer ima veću gledanost od televizija N1 i Nova S zajedno.

– Čak i pošto su N1 i Nova S pušteni u celoj mreži, imaju nešto veću vidljivost nego Informer i na boljim su pozicijama. N1 i Nova S zajedno su za nekih 12 do 14 odsto ispod Informera – rekao je Vučić.

On je pomenuo i televiziju Insajder, navodeći da je došlo do promena u pozicioniranju pojedinih kanala kod kablovskih operatera.

Vučić: Informer gledaniji od Prve, N1 i Nove S, hapšenje Vučićevića pokušaj da se spreči drugačije mišljenje

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je televizija Informer, prema podacima koje je analizirao, tokom prethodnih 12 dana gotovo svakodnevno imala veću gledanost od televizije Prva, koja ima nacionalnu frekvenciju.

– Informer je u poslednjih 12 dana, sem jedne subote, bio svakoga dana jači od Prve televizije, koja ima nacionalnu frekvenciju – rekao je Vučić.

On je ponovio tvrdnju da Informer beleži veću gledanost od televizija N1 i Nova S zajedno, uprkos tome što, prema njegovim rečima, te televizije imaju povoljnije pozicije u ponudi kablovskih operatera.

Vučić je hapšenje Dragana J. Vučićevića ponovo povezao sa, kako smatra, pokušajima ograničavanja rada Informera i suzbijanja drugačijih političkih stavova.

– Hapšenje Vučićevića je u stvari orvelovska priča i gašenje potencijalnog Informera, kada laž treba da postane sveopšteprihvaćena – ocenio je Vučić.

Govoreći o političkim pritiscima i odnosu pojedinaca prema vlasti, Vučić se osvrnuo i na stvaralaštvo Fjodora Mihajloviča Dostojevskog, posebno na roman „Zli dusi“, kao i na piščevo hapšenje i progon u Sibir. Istakao je da u njegovim delima vidi prikaz unutrašnje borbe čoveka, odnosa prema veri i spremnosti da se istraje u sopstvenim uverenjima.

O ljudima koji su promenili političku stranu: Sve mogu da oprostim, ali izdaju nikada

Na pitanje da li je razočaran u pojedine prijatelje, saradnike i građane koji su podržali novu vlast, Vučić je odgovorio da ne oseća razočaranje i da je očekivao da će neki ljudi promeniti svoje političke stavove.

– Ne mogu ja da kažem da sam razočaran. Nisam čak ni u te ljude razočaran. Ima mnogo ljudi koji su ostali odani svojoj ideji, malo su uplašeni, što je logično. Ništa strašno – rekao je Vučić.

Dodao je da je očekivao i veći broj ljudi koji će se udaljiti od njegovih političkih stavova nakon promene vlasti.

Govoreći o pojedincima koji su napustili njegove političke redove, Vučić je poručio da sa njima više ne želi da održava lične odnose.

– Jednoga dana neću reći dobar dan. To je sve. Kada budu pomislili da je vreme za taj dobar dan – rekao je Vučić.

On je zatim naveo da se u takvim situacijama vodi rečenicom koju je pripisao Vladimiru Putinu.

– Sve ću da oprostim, ali takvu vrstu ljudske izdaje nikada – poručio je Vučić.

Dodao je da ne želi da sluša opravdanja onih koji su promenili stranu, ocenjujući da je reč o izgovorima koje ne smatra uverljivim.

– Suviše sam ja iskusan i nedovoljno glup da bih izgovore i objašnjenja slušao. Tako da ni ne pokušavaju nešto da mi kažu – rekao je Vučić.

Kritikovao je i pojedine medijske analitičare koji su ranije gostovali na Informeru, a sada nastupaju na drugim televizijama, među kojima je pomenuo Marka Lakića iz Politike.

Prema njegovoj oceni, pojedini medijski radnici menjaju stavove u skladu sa političkim promenama.

VUČIĆ: LAŽ JE BILA DA SE ZALAŽU ZA DEMOKRATIJU

- Kao što su plae priče o demokratiji, Ustavu. Nosili su korice... nisu ni imali Ustav u tim koricama. Mogli su da teraju bicikle i samo to. Onaj iz Lazarevca mukom pročitao. Gašić nije glup, on je nešto drugo. Kokanović ima mali odmor. Hvala na svemu. Ostaće zabeleženo vreme heroja koji su se teroru suprostavili. Alal vam vera, vaša deca, roditelji, supružnici mogu da budu ponosni na vas. Raduj se Srbijo, borićemo se, dok dišemo. Kad mi vidite podočnjake, znajte da sam mislio na njega (Dragana Vučićevića, prim. aut.)- zaključuje Vučić.