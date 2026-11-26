SRBINE, ŠTA TO URADI!? Cela Evropa bruji o najbizarnijem autogolu u Ligi šampiona (VIDEO)
Fudbaleri Bajerna iz Minhena doživeli su šokantan poraz na gostovanju Lilu rezultatom 2:1 u okviru Lige šampiona, a u centru pažnje evropske javnosti našao se vezista srpskog porekla, Aleksandar Pavlović, koji je jednim potezom postao apsolutni tragičar večeri.
Bavarci su u Francusku stigli kao veliki favoriti protiv jednog od najslabije plasiranih timova na tabeli, ali su kući krenuli praznih šaka.
Sve je delovalo idealno za nemačkog giganta kada je Dajo Upamekano u 15. minutu zatresao mrežu za vođstvo od 1:0.
Međutim, u nastavku je usledio hladan tuš – prvo je Ajae Ueda u 62. minutu doneo izjednačenje domaćinu, a onda se dogodio trenutak o kom bruje društvene mreže.
Nakon munjevite kontre Lila, Etan Mbape je izašao pred golmana Manuela Nojera i pogodio stativu.
Lopta se odbila pravo na nogu Aleksandra Pavlovića, ali umesto rutinske intervencije i izbacivanja lopte van opasne zone, usledila je neshvatljiva reakcija kojom je zakucao loptu u sopstvenu mrežu i tako režirao veliki preokret Francuza!
Preporučujemo
Odbojkašice Železničara izgubile od portugalske Brage u Kupu izazivača
25. 11. 2026. u 23:35
MILAN SPREMA 70 MILIONA ZA ZVEZDU REALA: Strahinja Pavlović dobija opasnog saigrača
25. 11. 2026. u 23:20
Ovako izgleda tabela Evrolige Partizan blizu vrha, a evo gde je Zvezda
25. 11. 2026. u 23:06 >> 23:06
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Zanimljivo veče u Ligi šampiona: "Petarda" Reala, Dortmund odoleo Arsenalu, Siti jedva do boda... (VIDEO)
Nekoliko veoma interesantnih mečeva smo gledali večeras, bilo je pobeda favorita, golova, iznenađenja, pa da počnemo polako...
24. 11. 2026. u 23:32
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)