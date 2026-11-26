Fudbaleri Bajerna iz Minhena doživeli su šokantan poraz na gostovanju Lilu rezultatom 2:1 u okviru Lige šampiona, a u centru pažnje evropske javnosti našao se vezista srpskog porekla, Aleksandar Pavlović, koji je jednim potezom postao apsolutni tragičar večeri.

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Bavarci su u Francusku stigli kao veliki favoriti protiv jednog od najslabije plasiranih timova na tabeli, ali su kući krenuli praznih šaka.

Sve je delovalo idealno za nemačkog giganta kada je Dajo Upamekano u 15. minutu zatresao mrežu za vođstvo od 1:0.

Međutim, u nastavku je usledio hladan tuš – prvo je Ajae Ueda u 62. minutu doneo izjednačenje domaćinu, a onda se dogodio trenutak o kom bruje društvene mreže.

Nakon munjevite kontre Lila, Etan Mbape je izašao pred golmana Manuela Nojera i pogodio stativu.

Lopta se odbila pravo na nogu Aleksandra Pavlovića, ali umesto rutinske intervencije i izbacivanja lopte van opasne zone, usledila je neshvatljiva reakcija kojom je zakucao loptu u sopstvenu mrežu i tako režirao veliki preokret Francuza!